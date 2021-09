Hỗ trợ, góp sức cùng vượt qua đại dịch

●Ngày 19/9, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Bà Rịa thành lập 11 Đoàn đến thăm, động viên và trao tặng túi an sinh đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng và cá nhân, gia đình khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn 11 phường, xã. Mỗi túi an sinh gồm 1 thùng mì gói, cá hộp, nui, sữa, khẩu trang… trị giá 330 ngàn đồng. Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Bà Rịa thăm, tặng quà hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường Phước Trung.

Cùng với đến thăm trực tiếp, trong ngày 19/9, TP.Bà Rịa đã chuyển 5.000 túi an sinh để 11 phường, xã trao tận tay người dân khó khăn. Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Bà Rịa, từ nay đến hết tháng 9, Tổ an sinh thành phố sẽ trao tổng cộng 20.000 túi an sinh cho người dân ở tất cả các phường, xã trên địa bàn thành phố. Kinh phí được trích từ nguồn vận động các nhà hảo tâm, DN đóng góp và từ Chương trình Túi an sinh do tỉnh phân bổ cho địa phương. (Nhã Uyên)

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu trao tặng gói an sinh đến các hộ dân trong khu phong tỏa tại hẻm 105 Lê Lợi.

●Chiều 18/9, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu đã trao 262 gói an sinh đến người dân trong các khu phong tỏa hẻm 93, 97, 105 Lê Lợi, đường Viba, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu.

Mỗi gói an sinh trị giá 300 ngàn đồng, gồm: gạo, mì gói, khẩu trang, vỉ thuốc hạ sốt, tuýp Vitamin C sủi, nước sát khuẩn, dầu gió, kem đánh răng, dầu gội đầu... Đây là chương trình gói an sinh được phân bổ từ kinh phí từ Quỹ Cứu trợ của tỉnh nhằm hỗ trợ các hộ dân trong các khu phong tỏa. (Minh Thanh)

Bà Mai Ngọc Oanh (phải), Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu tặng quà cho hộ dân nuôi thủy sản trên sông Chà Và, Long Sơn.

●Ngày 18/9, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã Long Sơn tặng 90 phần quà cho các hộ dân nuôi thủy sản trên sông Chà Và (xã Long Sơn). Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng, gồm gạo, dầu ăn, sữa, các nhu yếu phẩm khác.

Được biết từ ngày 16 đến 18/9, UBMTTQ Việt Nam xã Long Sơn đã tặng 234 phần quà cho các hộ nuôi thủy sản trên sông Chà Và. Toàn bộ quà do UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu và UBMTTQ Việt Nam xã Long Sơn vận động các nhà hảo tâm ủng hộ. (Diễm Quỳnh)

Thượng tá Nguyễn Xuân Công, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho dân quân biển thuộc Hải đội Dân quân thường trực Bộ CHQS tỉnh.

●Sáng 19/9, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức đoàn đi thăm, tặng 20 suất quà cho gia đình các dân quân biển trên địa bàn TP. Vũng Tàu, huyện Đất Đỏ và huyện Xuyên Mộc (thuộc Hải đội dân quân thường trực của Bộ CHQS tỉnh). Mỗi suất quà trị giá 450 ngàn đồng, gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương, 1 gói bột ngọt… Chi phí quà tặng được trích từ Quỹ “Tăng gia sản xuất” của Bộ CHQS tỉnh. (Minh Nhân)

●Ngày 19/9, Phòng Hậu cần Vùng 2 Hải quân phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu trao tặng 60 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn xã. Mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng, gồm: gạo, dầu ăn, hạt nêm, đường… Chi phí tặng quà do các cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần Vùng 2 Hải quân đóng góp. (Nhân Đoàn)

●Ngày 18/9, Ban CHQS TX. Phú Mỹ tổ chức đoàn đi thăm, tặng 300 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn phường Phú Mỹ và phường Tân Phước (TX. Phú Mỹ). Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng gồm: gạo, khoai lang, mì gói, bánh kẹo, dầu ăn. Chi phí tặng quà do các cá nhân, DN trên địa bàn TX. Phú Mỹ tài trợ. (Đoàn Minh)

●Chiều 19/9, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng Minh Nghi (TP. Bà Rịa) tổ chức trao tặng 23 suất quà Trung thu cho các em thiếu nhi mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa Hộ Pháp (xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ). Mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng, gồm: 4 cái bánh trung thu và 1 lốc sữa Vinamilk. Chi phí tặng quà được trích từ Quỹ “Tăng gia sản xuất” của Bộ CHQS tỉnh và Công ty TNHH Xây dựng Minh Nghi hỗ trợ. (Minh Nhân)

*Chiều 18/9, LĐLĐ TP. Vũng Tàu phối hợp Công đoàn cơ sở các trường MN, TH, THCS trao quà tới các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Các phần quà gồm bánh, kẹo, sữa, do Công đoàn cơ sở các trường MN, TH, THCS và các nhà hảo tâm trên địa bàn TP. Vũng Tàu đóng góp. (Nhung Hoa)

LĐLĐ TP. Vũng Tàu trao quà tới trẻ em mồ côi mẹ vì dịch bệnh COVID-19.

●Sáng 19/9, LĐLĐ TP. Vũng Tàu tổ chức thăm hỏi và trao quà Trung thu tới 5 trường hợp trẻ em, học sinh, sinh viên có người thân tử vong do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Mỗi suất quà gồm sữa, bánh, lồng đèn và tiền mặt. Tổng kinh phí 10 triệu đồng do các công đoàn cơ sở, trường MN, TH, THCS, nhà hảo tâm trên địa bàn đóng góp. (Vinh Hoa)

LĐLĐ TP. Vũng Tàu cùng đại diện Trường TH Phước An trao quà tới người lao động gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19.

●Cùng ngày, Trường TH Phước An đã trao 20 phần quà cho học sinh nghèo gồm tiền mặt và tập vở; 20 phần quà Trung thu gồm bánh, sữa, lồng đèn và 20 phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho đoàn viên, người lao động. Tổng kinh phí 27 triệu đồng từ nguồn quỹ phụ huynh đóng góp. (Nhung Hoa)

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Vũng Tàu trao quà tới đại diện khu cách ly tập trung Trường TH Võ Nguyên Giáp.

●Chiều 19/9, LĐLĐ TP. Vũng Tàu phối hợp cùng Ban CHQS TP. Vũng Tàu trao 250 phần quà Trung thu tới các trẻ em tại các cơ sở cách ly, khu phòng trọ trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Đoàn đã tới 11 khu cách ly tập trung gồm các trường: TH Võ Nguyên Giáp, THCS Nguyễn Gia Thiều, THCS Phước An, THCS Võ Trường Toản, TH Nguyễn Viết Xuân và khu phố 9, phường Thắng Nhì. Mỗi phần quà gồm sữa, bánh trung thu, đèn lồng. Tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng do các nhà hảo tâm đóng góp, tự tay làm bánh Trung thu để tặng, giúp các trẻ em tại các khu cách ly có Trung thu trọn vẹn, vui vẻ. (Hoa An)

●Tối 18/9, lực lượng Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại TT. Long Hải, huyện Long Điền đã trao 550 phần quà Trung thu cho các trẻ em tại KP. Hải Phong 2, TT. Long Hải. Các phần quà do cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại TT. Long Hải và vận động các nhà hảo tâm đóng góp, giúp các trẻ em sinh sống tại khu phong tỏa có Trung thu trọn vẹn, vui vẻ. (Trí Nhân)

●Ngày 19/9, anh Lê Xuân Vũ (202, Trương Công Định, TP. Vũng Tàu) đã tặng 15 triệu đồng tiền mặt cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ 3 chốt vùng xanh của phường 3, TP. Vũng Tàu. Trước đó, ngày 18/9, anh Lê Xuân Vũ đã ủng hộ 20 triệu đồng tiền mặt cho lực lượng trực chốt phòng, chống dịch của khu phố 3, phường 3.

Trước đó, ngày 18/9, Công ty THNN Trường Thọ (19, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Vũng Tàu) đã tặng 10 triệu đồng tiền mặt cho lực lượng tuyến đầu chống dịch phường 3, TP. Vũng Tàu. Ngoài ra, Công ty cũng tặng 100 bộ đồ bảo hộ cấp 3 (trị giá 10 triệu đồng) để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của phường.

Thay mặt lãnh đạo phường, ông Diệp Bảo Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường 3 đã tiếp nhận số quà tặng trên và trao tặng các lực lượng phòng, chống dịch của phường. (Cẩm Nhung)

Ông Hoàng Minh Tuấn, Phó Phòng GD-ĐT huyện Xuyên Mộc trao máy vi tính cho Nguyễn Trần Thảo Nguyên (HS lớp 9A4, Trường THCS Hòa Hội).

●Sáng 19/9, Phòng GD-ĐT huyện Xuyên Mộc tổ chức tiếp nhận 10 máy vi tính của Công ty TNHH dự án Hồ Tràm tặng học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn không có thiết bị học tập của 2 xã Hòa Hội và xã Bông Trang huyện Xuyên Mộc. Kinh phí 50 triệu đồng do Công ty TNHH dự án Hồ Tràm tài trợ. Hiện nay, huyện Xuyên Mộc đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực, kêu gọi vận động hỗ trợ cho 429 học sinh khối THCS và TH thiếu thiết bị học trực tuyến. (Nguyễn Thắng)

●Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 18/9, Đoàn thanh niên Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Đoàn cơ sở Công ty khí Đông Nam Bộ tặng 10 máy tính bảng kèm sim và gói cước sử dụng trong 12 tháng cho HS nghèo hiếu học tại Trường THCS Phước Hòa (TX.Phú Mỹ).

Ngoài ra, Đồn Công an Khu Công nghiệp (thuộc Công an TX.Phú Mỹ) tặng 10 máy tính bảng cho trường TH Lý Thường Kiệt (TX.Phú Mỹ); Công an phường Phước Hoà, TX.Phú Mỹ tặng 10 máy tính bảng cho trường TH Nguyễn Thị Minh Khai (TX.Phú Mỹ). (Trí Nhân)

●Chiều 19/9, UBMTTQ Việt Nam xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) và đại diện nhóm mạnh thường quân trên địa bàn xã đã trao số tiền 37 triệu đồng cho UBND xã Phước Tỉnh để mua thiết bị học trực tuyến tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Số tiền này sẽ được UBND xã Phước Tỉnh bàn giao về cho Phòng GD-ĐT huyện Long Điền mua và phân bổ thiết bị học trực tuyến để gửi về cho học sinh các trường. (Ngọc Tuyền)