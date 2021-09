TP.Bà Rịa: Tặng 20.000 túi an sinh cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Ngày 19/9, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Bà Rịa thành lập 11 Đoàn đến thăm, động viên và trao tặng túi an sinh đến các Mẹ Việt Nam anh hùng và cá nhân, gia đình khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn 11 phường, xã. Mỗi túi an sinh gồm 1 thùng mì, cá hộp, nui, sữa, khẩu trang… trị giá 330 ngàn đồng.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Bà Rịa thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đay.

Đoàn do ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Bà Rịa làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đay và 4 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường Phước Trung.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Bà Rịa (thứ nhất từ phải qua) thăm, tặng quà hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường Phước Trung.

Đoàn do bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng túi an sinh cho 5 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường Phước Nguyên.

Tại những nơi đến thăm, các Trưởng Đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các Mẹ Việt Nam anh hùng và người dân. Đồng thời cảm ơn các cá nhân, gia đình đã phối hợp cùng chính quyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa (thứ nhất từ phải qua) thăm, tặng túi an sinh cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường Phước Nguyên.

Cùng với đến thăm trực tiếp các cá nhân, gia đình, trong ngày 19/9, TP.Bà Rịa đã chuyển 5.000 túi an sinh để 11 phường, xã trao tận tay người dân khó khăn.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Bà Rịa thì từ nay đến hết tháng 9, Tổ an sinh TP.Bà Rịa sẽ trao tổng cộng 20.000 túi an sinh cho người dân ở tất cả các phường, xã trên địa bàn thành phố. Trong đó, 100% hộ dân tại các khu vực phong tỏa được hỗ trợ túi an sinh.

Kinh phí tặng 20.000 túi an sinh được trích từ nguồn kinh phí vận động các nhà hảo tâm, DN đóng góp và từ Chương trình Túi an sinh do tỉnh phân bổ cho địa phương. Các cá nhân, gia đình được nhận túi an sinh phần lớn thuộc nhóm đối tượng yếu thế, đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Trước đó, Từ ngày 30/8 đến ngày 8/9, TP.Bà Rịa cũng đã trao 10.000 túi an sinh cho người dân ở tất cả các phường, xã trên địa bàn thành phố để kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN