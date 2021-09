Dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương

Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Trong đó, một số mắc COVID-19 là tài xế được phát hiện qua việc xét nghiệm sàng lọc test nhanh đối với lái xe, phụ xe chở hàng hóa thiết yếu trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác tiêm vắc xin đợt 7 cũng đã được triển khai tại nhiều địa phương.

TX. PHÚ MỸ THÊM 11 CA MẮC COVID-19

Ngày 1/9, trên địa bàn TX. Phú Mỹ ghi nhận 11 ca mắc COVID-19; trong đó, 4 ca ghi nhận ngoài cộng đồng tại khu phố Phước Lập (phường Mỹ Xuân) qua lấy mẫu sàng lọc. Trước đó, khu vực này đã được tạm thời phong tỏa vì phát hiện chuỗi lây nhiễm.

TX. Phú Mỹ đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng cho người dân ở các khu vực "điểm nóng". Ảnh Minh Tâm.

6 ca bệnh khác trong khu cách ly tập trung là F1 liên quan chùm ca bệnh F0 khu phố Mỹ Thạnh (phường Mỹ Xuân). 1 ca là tài xế N.V.H của Công ty TNHH Thương mại vận tải Q.T (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh). Khoảng 6 giờ ngày 30/8, tài xế N.V.H di chuyển từ Quận 12, TP. Hồ Chí Minh trên chiếc xe tải (đã được đăng kí mã luồng xanh) để đến nhà máy thép Vina Kyoei (KCN Phú Mỹ I) lấy hàng. Khi H. đến Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân để test nhanh COVID-19 trước khi vào nhà máy thì có kết quả dương tính, kết quả lấy mẫu PCR cũng dương tính.

HUYỆN CHÂU ĐỨC GHI NHẬN 1CA NHIỄM COVID-19 LÀ TÀI XẾ LÁI XE

Trong ngày 1/9, trên địa bàn huyện Châu Đức ghi nhận 1 ca mắc ngoài cộng đồng. Đó là anh Đ.Q.T. (SN 1999, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức), làm nghề phụ xe và nhân viên giao ga khu vực Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Vào lúc 9 giờ ngày 31/8, qua lấy mẫu test nhanh sàng lọc đối với lái xe, phụ xe chở hàng hóa thiết yếu trên địa bàn, cơ quan y tế huyện Châu Đức đã phát hiện anh T. dương tính với SARS-CoV-2; Đến tối cùng ngày, kết quả PCR khẳng định T. mắc COVID-19.

Trước đó 1 ngày anh T. cũng đã test nhanh tại phòng khám Đông Tây (huyện Châu Đức) và cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, khi huyện Châu Đức tổ chức thực hiện xét nghiệm mỗi ngày đối với các đối tượng lái xe thì mới phát hiện T. dương tính. Từ 16/8 đến nay anh T. cùng tài xế H.T.H (SN 1981, ngụ xã Đá Bạc) đi giao ga mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 15 giờ 30 phút tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Qua điều tra truy vết những người tiếp xúc gần, T. khai nhận tiếp xúc hầu hết toàn thể nhân viên trong công ty ở Nhơn Trạch Đồng Nai. Hiện đơn vị này đã bị phong tỏa, đưa đi cách ly tập trung toàn bộ nhân viên.

Liên quan đến ca nhiễm trên, cơ quan chức năng đã truy vết được 35 F1, 12 F2. Phong tỏa toàn bộ khu vực dân cư tổ 1, thôn Phú Sơn đã bị phong tỏa, phun xịt, khử trùng.

Trong ngày 1/9, huyện Châu Đức đã tổ chức lấy mẫu 100% người tại 57 tổ dân cư ấp Tiến Thành, ấp Đạt Thành, ấp Trung thành của xã Quảng; lấy mẫu theo đại diện hộ gia đình tại 69 tổ dân cư xã xà Bàng. Tổng 7.805 mẫu/521 ống.

Trước tình trạng ghi nhận nhiều ca nhiễm liên quan đến lái xe, phụ xe, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 (BCĐ) huyện yêu cầu tất cả tài xế, phụ xe tải chở hàng hóa thiết yếu phải tuân thủ xét nghiệm mỗi ngày để sàng lọc F0 và đảm bảo không làm lây lan dịch cho những người xung quanh.

TP.VŨNG TÀU THÊM 34 CA MẮC COVID-19

Tính từ 18 giờ ngày 31/8 đến 18 giờ 1/9, TP.Vũng Tàu ghi nhận 44 ca mắc tại khu cách ly y tế tạm thời 89 Lê Lợi và Trường THCS Võ Văn Kiệt. Cụ thể, 24 tại phường Thắng Nhất, 6 ca tại phường Thắng Nhì, 1 ca ở phường 10, 1 ca tại phường Thắng Tam, 1 ca ở phường 8.

Nhân viên y tế đến từng nhà lấy mẫu xét nghiệm tại nhà khu phong tỏa phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu. Ảnh Huyền Trang.

Trong đó, 5 ca mắc COVID-19 Tại phường Thắng Nhì là 5 thành viên trong một gia đình ngụ tại 14/3 đường Vi Ba của ông D.T.Đ (SN 1997, phụ xe công ty Hồng Thanh, TP.Vũng Tàu). Ông D.T.Đ thuộc trường hợp F1 của ca F0 là ông P.M.Đ, lái xe công ty Hồng Thanh, đã đi cách ly tập trung từ ngày 25/8.

Bước đầu, Tổ Truy vết Công an TP.Vũng Tàu nhận định, nguồn lây của 5 trường hợp này có thể bắt nguồn từ việc ông D.T.Đ thường xuyên mua đồ ăn cho gia đình và để trên cabin xe gần chỗ F0 P.M.Đ lái xe, khi mang về không khử khuẩn dẫn đến việc gia đình sử dụng và bị lây nhiễm. Cả gia đình sống biệt lập, không tiếp xúc với hàng xóm nên bước đầu xác định không có trường hợp tiếp xúc gần.

Tính từ 19 giờ ngày 31/8 đến 19 giờ ngày 1/9, lực lượng chức năng TP.Vũng Tàu kiểm tra 6.168 phương tiện, trong đó có 2.022 phương tiện luồng xanh. Qua kiểm tra đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 126 trường hợp với số tiền hơn 285 triệu đồng.

HUYỆN LONG ĐIỀN GHI NHẬN 13 CA MẮC COVID-19

Theo BCĐ huyện Long Điền, từ 12 giờ ngày 31/8 đến 12 giờ ngày 1/9, huyện Long Điền ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa tại TT. Long Hải và xã Phước Hưng. Các lực lương chức năng đang tiếp tục khoanh vùng, truy vết. Toàn bộ các ca F0, F1 trên địa bàn huyện đã được đưa đi điều trị, cách ly tập trung.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 1) cho lực lượng tình nguyện là các giáo viên trên địa bàn huyện Long Điền. Ảnh Đinh Hùng.

Chiều 1/9, Trung tâm Y tế huyện Long Điền tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đợt 7) cho 2.000 đối tượng ưu tiên trên địa bàn huyện. Trong đó, 709 liều để tiêm mũi 2 cho các đối tượng đủ thời gian từ 8-12 tuần; 1.291 liều còn lại sẽ tiêm mũi 1 cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, người lao động tại các doanh nghiệp có ủng hộ mua vắc xin và giáo viên.

HUYỆN ĐẤT ĐỎ, XUYÊN MỘC KHÔNG GHI NHẬN CA MẮC MỚI

Theo đánh giá của BCĐ huyện Đất Đỏ, tính đến nay, huyện đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch. Các trường hợp F0, F1 được phát hiện, truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm kịp thời và cách ly y tế theo quy định. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; không có tình trạng người dân thiếu lương thực, thực phẩm.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Ảnh Vân Anh.

Huyện phấn đấu mục tiêu đến ngày 8/9 đưa thị trấn Phước Hải ra khỏi vùng đỏ, 3 vùng cam là các vùng giáp ranh với vùng đỏ gồm: xã Phước Hội, Long Mỹ, Lộc An trở về mức “bình thường” (vùng xanh) và toàn huyện chuyển sang trạng thái bình thường (vùng xanh). Trong đó, huyện tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-coV-2 trên địa bàn cho người dân trong khu vực phong tỏa tại KP Lộc An, KP Hải Sơn (thị trấn Phước Hải), lực lượng tuyến đầu chống dịch, các đối tượng có nguy cơ và các vùng theo nguy cơ; duy trì đảm bảo an toàn vùng xanh tại các DN đang hoạt động thực hiện phương án “3 tại chỗ”; quản lý chặt hoạt động tại các cảng cá...

Tại huyện Xuyên Mộc, từ 12 giờ ngày 31/8 đến 12 giờ ngày 1/9, địa phương này không ghi nhận ca mắc mới, tuy nhiên có 4 ca tái dương tính sau điều trị trên địa bàn xã Bình Châu, Tân Lâm (những người này hiện đang được theo dõi cách ly tại nhà).

Trong ngày huyện tổ chức xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho 578 người và lấy 112 mẫu đơn xét nghiệm RT-PCR cho người cách ly tại nhà có triệu chứng nghi ngờ, sàng lọc cộng đồng khu phong tỏa, các chốt kiểm soát, cảng cá Bình Châu. Kết quả không phát hiện ca bệnh.

Trong ngày 1/9, huyện đã lập biên bản 32 trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết.

TP.BÀ RỊA THÊM 1 CA MẮC COVID-19

Tính từ 16 giờ ngày 31/8 đến 16 giờ ngày 1/9, TP.Bà Rịa ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 trong khu cách ly tập trung liên quan đến chùm ca bệnh tại phường Long Toàn. Qua các lượt kiểm tra việc thực hiện giãn cách Chỉ thị 16 trong ngày có 39 trường hợp bị xử phạt và 31 trường hợp bị nhắc nhở.

TP. Bà Rịa đã triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 7 cho 2.000 người thuộc đối tượng theo quy định. BCĐ TP.Bà Rịa đã bố trí 2 điểm tiêm với 5 bàn tiêm. Trong đợt tiêm phòng COVID-19 lần này, TP.Bà Rịa được phân bổ 2.000 liều vắc xin phòng COVID-19, triển khai tiêm (gồm cả mũi 1 và mũi 2) trong ngày 1 và 2/9 cho các nhóm đối tượng theo quy định.

NHÓM PV THỜI SỰ