Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

Tính từ 18 giờ, ngày 31/8 đến 18 giờ, ngày 1/9, BR-VT ghi nhận 45 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, 7 ca ghi nhận ngoài cộng đồng.

CSGT - Công an huyện Châu Đức kiểm tra giấy tờ đi đường của một tài xế xe tải lưu thông hướng Đồng Nai vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên đường 765. Ảnh: ĐINH HÙNG

Các ca mắc COVID-19 ghi nhận ngoài cộng đồng gồm: 1 ca ở phường Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu); 6 ca cộng đồng tại phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ).

Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 98 ca, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên 2.857 người. Số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 3.410 ca.

Để hạn chế dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan trong cộng đồng và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh đề nghị toàn thể người dân không được rời khỏi nơi cư trú (trừ những trường hợp được chính quyền cho phép); tuyệt đối không tập trung đông người, tụ tập ăn uống, gặp mặt trong dịp nghỉ lễ để phòng tránh, không để dịch COVID-19 lây lan.

Các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra địa bàn dân cư việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tổ chức tốt công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội; tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo đảm người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa…

MINH THIÊN