CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN: Cánh tay đắc lực trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của hệ thống chính trị, đến nay, BR-VT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và từng bước kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Trong những thành quả đó có sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên truyền.

Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tác nghiệp tại khu cách ly tập trung Trường TH Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm

Trải qua 4 đợt thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh, đến nay, các vùng đỏ, cam, vàng (vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ) dần được thu hẹp, độ bao phủ vùng xanh (vùng an toàn) trên bản đồ COVID-19 ngày càng được mở rộng. Công tác tiêm phòng vắc xin, các chính sách an sinh xã hội được tỉnh triển khai nhanh chóng, kịp thời. Công tác tuần tra, kiểm soát được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Đó là những tín hiệu khả quan, là thành quả xứng đáng cho những cố gắng, nỗ lực ngày đêm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh BR-VT trong cuộc chiến đẩy lùi COVID-19. Tất cả vì một mục tiêu cao nhất đó là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và cuộc sống bình an cho nhân dân.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đóng góp vào những thành quả đáng khích lệ ấy có vai trò không nhỏ của công tác thông tin, tuyên truyền với những nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tính chất, tình hình dịch bệnh trong mỗi giai đoạn.

Đó là làm sao để tinh thần “Chống dịch như chống giặc” trong lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đến với nhân dân trong tỉnh một cách sâu sắc, giản dị và dễ hiểu nhất. Là làm sao công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được lan tỏa rộng khắp với tinh thần mỗi cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn và DN là một “pháo đài”; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và người dân là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch. Đó là việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến với các cấp chính quyền, người dân một cách nhanh chóng, kịp thời nhất, từ đó tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong cuộc chiến cam go với đại dịch COVID-19…

Ngay từ đầu, tỉnh đã xác định người dân là chủ thể, từ đó, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động phù hợp, với hình thức đa dạng. Trong quá trình tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kết hợp nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền (bản tin, thông báo, bài viết, video clip, poster) rộng rãi trên hệ thống truyền thông, báo chí; cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội và Internet; hệ thống loa phát thanh, truyền thanh cơ sở; tuyên truyền cổ động, trực quan (pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu), thông tin lưu động… Ban chỉ đạo 35 tỉnh cũng thường xuyên định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng; lan tỏa thông tin tích cực với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy thông tin tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo

Giữa tâm dịch, những nỗ lực không quản ngày đêm của các lực lượng tuyến đầu, các y bác sĩ, gương điển hình, mô hình sáng tạo, cách làm hay… cũng đã được đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo BR-VT, Đài PTTH tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, giới thiệu đầy đủ. Qua đó đã nhân lên tình đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư để cùng chia sẻ khó khăn, giúp nhau vượt qua đại dịch.

Bên cạnh đó, giải pháp thiết lập kênh Zalo dành riêng cho chính quyền đăng tải bản tin, bản tin nhanh của Ban Chỉ đạo tỉnh và các địa phương cũng đã cung cấp cho người dân những nguồn thông tin thường xuyên, kịp thời, chính thống. Các mô hình an sinh xã hội như: Triển khai Zalo Connect - Nền tảng kêu gọi cứu trợ và tìm người cần cứu trợ để người dân có thể giúp đỡ nhau trong đại dịch; Tổ đi chợ giúp dân; Tổ hỗ trợ sản xuất cho nông dân; Đội shipper tình nguyện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kết nối với các cơ quan báo chí, tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh hàng tuần, kịp thời định hướng báo chí tuyên truyền, đồng hành cùng với tỉnh tham gia phòng chống dịch.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra 3 nhiệm vụ chính yếu cho công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tiếp theo là “phòng, chống dịch - phát triển kinh tế - an dân”. Trong đó, tỉnh tiếp tục chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh trước mức độ nguy hiểm của biến thể Delta để người dân chủ động, ý thức hơn trong công tác phòng ngừa cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tập trung truyên truyền, chia sẻ và lan tỏa những thông tin tích cực, hình ảnh đẹp, các hoạt động trong các khu vực phong tỏa, khu cách ly, khu điều trị, những nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng tuyến đầu đang căng mình chống dịch, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân với mục tiêu tất cả vì sức khỏe và sự bình yên của nhân dân; lan tỏa thông điệp nhân văn, ý nghĩa “Chúng tôi đi làm vì bạn, xin bạn hãy ở nhà vì chúng tôi”. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh việc cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, chia sẻ và có bài viết giải thích, làm rõ những vấn đề dư luận còn băn khoăn, bức xúc, chưa hiểu rõ để người dân có thông tin chính xác, nắm bắt kịp thời, tránh gây tâm lý hoang mang, bi quan, lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác….

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH