Góp sức cùng đẩy lùi dịch bệnh

●Sáng 10/9, LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao 450 phần quà cho CBCNVC các đơn vị: Sở TN-MT, Cục Thuế tỉnh, Sở LĐTBXH, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trường Trung cấp Nghề GT-VT tỉnh, Sở KH ĐT, LĐLĐ TP. Vũng Tàu, xã Tân Hòa (TX. Phú Mỹ). Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng gồm: 10kg gạo, đường, dầu ăn, nước mắm, trích từ nguồn 4.452 phần quà do các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quyên góp, ủng hộ đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. (Nhung Hoa) Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và bà Lương Thị Lệ Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao quà cho đại diện các đơn vị.

●Sáng cùng ngày, LĐLĐ TP. Vũng Tàu đã tiếp nhận 200 phần quà từ LĐLĐ tỉnh. Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng gồm: 10kg gạo, đường, dầu ăn, nước mắm; trích từ nguồn 4.452 phần quà do các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quyên góp, ủng hộ đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Sau khi tiếp nhận số quà trên, LĐLĐ TP. Vũng Tàu đã phân bổ, trao trực tiếp tới người lao động gặp khó khăn trong tâm dịch COVID-19 trên địa bàn phường Thắng Nhì (100 suất), phường Thắng Nhất (50 suất) và phường 10 (50 suất).

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Vũng Tàu trao quà tới người lao động tại khu nhà trọ phường 10, TP. Vũng Tàu.

Chiều cùng ngày, LĐLĐ TP. Vũng Tàu phối hợp cùng đại diện Trường THCS Nguyễn An Ninh tổ chức trao tặng 100 phần quà tới người lao động tại các phòng trọ trên địa bàn phường 8 (50 phần) và phường Nguyễn An Ninh (50 phần). Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm như 10 kg gạo, dầu ăn, bột canh nước mắm. Tổng trị giá gần 20 triệu đồng do cán bộ, công đoàn, Trường THCS Nguyễn An Ninh đóng góp. (Phan Hoa)

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Châu Đức tặng quà cho đại diện các thai phụ và lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 tại điểm cách ly tập trung Trường MN Tuổi Ngọc.

●Sáng 10/9, Thường trực Hội LHPN huyện Châu Đức đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 19 thai phụ vừa được địa phương đón về từ TP.Hồ Chí Minh, hiện cách ly tập trung tại Trường MN Tuổi Ngọc. Mỗi phần quà gồm: bánh, sữa, trị giá 120 ngàn/phần và tặng 500 ngàn đồng tiền mặt cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 tại khu cách ly này. (Thi Phong)

●Ngày 10/9, Quỹ Chung một tấm lòng CLB Phóng viên BR-VT tặng 500 phần quà cho người dân gặp khó khăn tại TX. Phú Mỹ, TP.Bà Rịa, các khu phong tỏa phường Thắng Nhất, Thắng Nhì và phường 10 (TP.Vũng Tàu). Mỗi phần quà trị giá 260 ngàn đồng gồm: 10kg gạo, 20 quả trứng, muối, đường, nước tương, dầu ăn. Tổng kinh phí 130 triệu đồng do các nhà hảo tâm đóng góp. Từ 6/9 đến 10/9, Quỹ Chung một tấm lòng CLB Phóng viên BR-VT đã tặng 1.000 suất quà với tổng trị giá 260 triệu đồng cho người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh. (An Nhiên)

Đại diện CLB Phóng viên BR-VT tặng quà cho người dân ấp 3, xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ.

●Ngày 10/9, Văn phòng Bộ CHQS tỉnh tổ chức chương trình “Món quà yêu thương” tặng lương thực, thực phẩm cho gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tại chương trình, Văn phòng Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng 31 suất quà (trị giá 500 ngàn đồng/suất), gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì gói, 2kg rau, củ, quả, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương, 1 chai nước mắm, 1 gói hạt nêm… cho gia đình các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Kinh phí tặng quà do cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Bộ CHQS tỉnh đóng góp. (Minh Nhân)

●Sáng 10/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao 200 phần quà tới người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 4 huyện: Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc. Mỗi huyện 50 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng gồm: thực phẩm, nhu yếu phẩm, vật dụng phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tổng kinh phí 100 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Phan Anh)

Bà Hà Thị Việt Bắc (phải), Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà tới người dân trên địa bàn xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc).

●Chiều cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận 7 tấn thanh long từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận. Sau khi tiếp nhận, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phân bổ tới người dân gặp khó khăn, các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt trực cách ly, phong tỏa trên địa bàn TP. Vũng Tàu. (Vinh Hoa)

●Cùng ngày, Ban CHQS huyện Xuyên Mộc tổ chức chương trình “Món quà yêu thương” hỗ trợ, chia sẻ cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, Ban CHQS huyện Xuyên Mộc cùng đại diện mạnh thường quân đã trao cho lãnh đạo xã Xuyên Mộc 90 suất quà để trao lại cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 250 ngàn đồng gồm: 10kg gạo, mì gói, dầu ăn, gia vị. Kinh phí quà tặng do Ban CHQS huyện Xuyên Mộc vận động từ các mạnh thường quân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc tài trợ. (Nguyễn Thắng)

●Trong 2 ngày 9 và 10/9, Hội LHPN phường Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ) trao tặng 7.000 trứng gà, hơn 1 tấn rau, củ, quả cho 700 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Chi phí 40 triệu đồng do Hội Phụ nữ vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Ngọc Bích)

●Cùng ngày, bà Trịnh Thị Thu Trang (ấp Xà Bang 1, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) trao tặng 12 phần quà cho đồng bào dân tộc H’Mông trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng gồm: gạo và nhu yếu phẩm. Chi phí do bà Trang vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Bích Ngọc)

●Ngày 10/9, Hội CCB huyện Châu Đức đã đến thăm và tặng 3 phần quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở khu vực giáp ranh các xã: Cù Bị - Xà Bang, Bình Trung - Xuân Sơn Láng Lớn - TX.Phú Mỹ. Dịp này, Hội CCB huyện cũng trao Giấy khen cho 3 cá nhân là cán bộ, hội viên CCB có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp trực chốt phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. (Mai Ngọc)

●Ngày 10/9, ông Nguyễn Thanh Tàu (ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền) đã hỗ trợ 50 phần quà, mỗi phần gồm: 10kg gạo và một túi nhu yếu phẩm cho 50 người dân nghèo, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn xã An Nhứt.

Cùng ngày, UBMTTQ xã Phước Hưng (huyện Long Điền) tiếp nhận 1 tấn gạo từ ông Mai Đức Thân (ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng) để tiếp tục hỗ trợ cho người dân khó khăn trên địa bàn xã. (Ngọc Tuyền)