Khẩn trương truy vết các ca nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 mới

Trong ngày 28/9, các huyện: Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo tiếp tục giữ vững “vùng xanh”. Trong khi đó, các địa phương còn lại đã tập trung truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến ca nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 vừa được phát hiện.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ đi đường của một tài xế xe tải khi đi qua chốt kiểm soát trên Tỉnh lộ 44A (đoạn giáp ranh TP. Bà Rịa và huyện Long Điền). Ảnh: ĐINH HÙNG

3 địa phương tiếp tục giữ vững “vùng xanh”

Ngày 28/9, huyện Xuyên Mộc tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới. Trong ngày địa phương này tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng bằng test nhanh cho 592 người, đồng thời lấy 42 mẫu đơn, 1 mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR cho người dân trên địa bàn.

Huyện Châu Đức trong ngày 28/9 không ghi nhận thêm ca mắc mới. Tổng số mẫu đã lấy trong ngày 28/9 là 651 mẫu PCR cho 8.508 người, test nhanh 1.733 trường hợp, tất cả đều âm tính. BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Đức yêu cầu các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở mức cao hơn theo Chỉ thị số 15. Trong đó, huyện quy định tại các địa điểm công cộng, người dân giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Tiểu thương tại các chợ truyền thống trên địa bàn huyện chỉ được buôn bán các mặt hàng thiết yếu; ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Huyện Côn Đảo duy trì các biện pháp phòng, chống dịch trong điều kiện giãn cách theo Chỉ thị 19. Chợ truyền thống, các công trình xây dựng, tàu ghe xuất bến đánh bắt cá… hoạt động trở lại trong điều kiện bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo quy định. Huyện vận động, khuyến khích người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết; nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch; nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm ngăn chặn dịch COVID- 19 và tiếp tục giữ vững Côn Đảo là vùng xanh.

Xử lý kịp thời ca nhiễm, nghi nhiễm COVID-19

Huyện Đất Đỏ, ngày 28/9 ghi nhận 1 ca mắc mới ngoài cộng đồng là N.T.T (SN 1990), F1 và là vợ của ca bệnh ghi nhận ngày 24/9. Chị T. là sản phụ, đã được cách ly tại Bệnh viện Bà Rịa trước đó. Trong ngày, lực lượng chức năng huyện đã truy vết được 20 F1 và 10 F2. Các trường hợp này đều đã được đưa đi cách ly y tế theo quy định. Huyện đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc toàn dân lần 2 đối với địa bàn 3 xã: Lộc An, Phước Hội và Long Mỹ. Kết quả, 14.293 người/1.425 ống gộp âm tính, số còn lại CDC tỉnh đang chạy mẫu.

TX. Phú Mỹ, trong ngày 28/9 cũng ghi nhận 1 ca nhiễm, được phát hiện tại chốt kiểm soát QL51, là tài xế xe hàng từ địa phương khác tới BR-VT. Tài xế này đã được đưa vào khu điều trị cách ly. TX. Phú Mỹ vẫn kiểm soát chặt chẽ tất cả các hoạt động, thận trọng trong việc mở cửa chợ truyền thống, các điểm kinh doanh mua bán mặt hàng thiết yếu, tránh tụ tập đông người.

TP. Bà Rịa, tính từ 16h ngày 27/9 đến 16h ngày 28/9, thành phố ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới là tài xế của Công ty GHTK. Đó là ông H.V.B., sinh năm 1975, ở quận 12, TP. Hồ Chí Minh, được phát hiện tại Bệnh xá Công an tỉnh. BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phối hợp với TP. Bà Rịa truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với tài xế này. Kết quả ban đầu đã xác định được 22 F1 (trong đó có 11 người trên địa bàn TP. Bà Rịa) và 74 F2.

Huyện Long Điền, từ 12h ngày 27/9 đến 12h ngày 28/9 ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, 1 ca ghi nhận trong khu cách ly Trường THPT Minh Đạm (C.T.M., ngụ tại tổ 5, KP Hải Hà 1, TT. Long Hải), từ F1 trở thành F0; 1 ca ghi nhận trong khu cách ly Trường TH Chu Văn An (N.T.Đ.K, ngụ tại KP Long Phượng, TT. Long Điền), từ F1 thành F0. Trong ngày 27/9, Trung tâm Y tế huyện Long Điền tổ chức test nhanh kháng nguyên cho 271 tài xế, phụ xe hoạt động lưu trú trên địa bàn huyện.

Tính từ 18 giờ ngày 27/9 đến 18 giờ ngày 28/9, TP. Vũng Tàu ghi nhận 2 ca nghi nhiễm COVID-19, được phát hiện qua test nhanh. Cụ thể là bà N.T.T. (SN 1975, ngụ hẻm 19/9 Hoàng Hoa Thám, phường 3) làm việc tại cảng Incomap, phường 5. Bà T. đã được Trạm Y tế phường 5 xét nghiệm nhanh 2 lần dương tính vào ngày 28/9. Ngay sau đó, phường 5 đã đưa ca nghi nhiễm này đi cách ly tạm thời tại 89 Lê Lợi trong lúc chờ kết quả RT-PCR. Đồng thời, lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời cảng Incomap, lấy mẫu xét nghiệm 120 người làm việc tại cảng. Liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 này, phường 3 cũng tiến hành phong tỏa tạm thời hẻm 19/9 Hoàng Hoa Thám.

Liên quan đến ca mắc là ông N.N.H. (SN 1986, quê Bình Định, nhân viên giao hàng, tạm trú tại hẻm 456/11 đường 2/9, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu), được Bệnh xá Công an tỉnh xét nghiệm nhanh 2 lần dương tính và đang chờ kết quả RT-PCR, phường Nguyễn An Ninh đã phong tỏa tạm thời hẻm 456/11 đường 2/9.

