Chăm lo trẻ em chịu tổn thương bởi COVID-19

Thời gian qua, BR-VT đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm, nghi nhiễm COVID-19.

Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhi điều trị COVID-19 tại cơ sở điều trị COVID-19 Bệnh viện Vũng Tàu. Ảnh MẠNH THẮNG

Em B.Đ.M, 4 tuổi (phường 10, TP.Vũng Tàu) vừa được ra viện vào chiều ngày 8/9 sau 15 ngày điều trị tại cơ sở điều trị COVID-19 TTYT huyện Long Điền. Không chỉ được các y bác sĩ tận tâm chữa bệnh và chăm sóc, miễn phí toàn bộ chi phí trong suốt thời gian nằm viện, M. còn nhận được khoản hỗ trợ 1 triệu đồng từ BV Bà Rịa - đơn vị phụ trách cơ sở điều trị này, thực hiện chi trả theo quy định tại Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Được biết, M. và gia đình đều bị nhiễm COVID-19. Ba và 2 chị của M. điều trị tại bệnh viện dã chiến cơ sở Ký túc xá Cao đẳng Dầu khí (TP.Bà Rịa). M. và mẹ thì điều trị tại cơ sở điều trị TTYT huyện Long Điền. Ba mẹ em đều là lao động tự do nên suốt từ khi giãn cách, cả nhà rất khó khăn do không có thu nhập, rồi chẳng may lại rơi vào cảnh bị nhiễm COVID-19. Vì vậy, số tiền hỗ trợ mà M. nhận được đã chia sẻ, đỡ đần phần nào những khó khăn cho gia đình em.

M. là một trong số những trẻ em nhiễm COVID-19 được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Nghị quyết này quy định rõ, trẻ em phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết này; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Theo thống kê của Sở LĐTBXH, tính đến ngày 20/9, toàn tỉnh có 829 trẻ bị nhiễm COVID-19 (F0), 1.248 trẻ em là trường hợp nghi nhiễm (F1). Các đơn vị y tế phụ trách cơ sở điều trị và khu cách ly COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang triển khai chi trả hỗ trợ cho các trẻ em này kịp thời.

BV Bà Rịa phụ trách 3 cơ sở điều trị là TTYT huyện Long Điền, Trường Trung cấp Y tế, KTX Trường CĐSP và cơ sở cách ly tập trung trụ sở Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (cũ). Từ tháng 8 đến nay, bệnh viện đã triển khai chi trả hỗ trợ cho 111 trường hợp trẻ em F1, F0 điều trị và cách ly tại 4 cơ sở này với số tiền 111 triệu đồng.

Bà Nguyễn Hồng Vân, Trưởng phòng Tài chính-Kế toán, BV Bà Rịa cho biết, trong quá trình triển khai hỗ trợ cho trẻ cũng phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, tuy nhiên bệnh viện cũng đã linh động để giải quyết cho trẻ được hưởng chế độ theo quy định. Chẳng hạn, theo quy định, thủ tục chi trả cho trẻ F1, F0 phải có 1 trong 5 loại giấy tờ: giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, BHYT, giấy chứng sinh, CMND. Dù vậy, khá nhiều trường hợp trẻ khi điều trị/cách ly COVID-19 thường là đi cả gia đình trong thời gian gấp rút, nên không kịp chuẩn bị giấy tờ tùy thân để cho trẻ được hưởng chế độ. Với những trường hợp này, BV đã hướng dẫn người thân của trẻ hoặc trẻ làm giấy xác nhận để được nhận hỗ trợ.

Bên cạnh đó, các đối tượng trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19, trẻ em mồ côi cha/mẹ, cả cha và mẹ cũng sẽ nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) theo Quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH ngày 8/9/2021 của Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung vừa ký ban hành.

Cụ thể, con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4 đến 31/12 sẽ được hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/trẻ. Hỗ trợ 2 triệu đồng đối với trẻ em mồ côi thuộc một trong các trường hợp sau: Cả cha và mẹ chết vì nhiễm COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 27/4 đến 31/12; cha hoặc mẹ chết vì nhiễm COVID -19 trong khoảng thời gian từ ngày 27/4 đến 31/12 và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Danh sách trẻ em được hỗ trợ do Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp và gửi về Quỹ BTTEVN. Căn cứ danh sách trẻ em, Quỹ BTTEVN sẽ chuyển kinh phí để thực hiện hoạt động hỗ trợ (có thể gửi nhiều đợt, đợt cuối cùng chậm nhất ngày 5/1/2022).

Được biết, tính đến ngày 20/9, tỉnh BR-VT hiện có 6 trẻ em là con sản phụ nhiễm COVID-19 (sinh trong khoảng thời gian từ ngày 27/4) và 7 trẻ mồ côi cha/mẹ, mồ côi cha và mẹ do nhiễm COVID-19.

MINH THIÊN