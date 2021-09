Hỗ trợ người lao động, học sinh, gia đình gặp khó khăn do đại dịch

● Sáng 22/9, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và chi hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) tại các DN đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” thuộc Công đoàn các KCN trên địa bàn TX. Phú Mỹ. LĐLĐ tỉnh đã chi hỗ trợ 1 triệu đồng/1 đoàn viên, NLĐ đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” tại 5 đơn vị:

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao bảng tượng trưng số tiền tỷ đồng tới đại diện Công ty TNHH CJ Food VN (KCN Mỹ Xuân B1, TX. Phú Mỹ)

Gồm: Công ty TNHH CS Wind VN (739 người), Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen (307), Công ty TNHH Nhôm toàn cầu VN (634), Công ty TNHH CJ Food VN (165) và Doanh nghiệp chế xuất Nitori VN (1.178 người) với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 3 tỷ đồng. Tính đến ngày 22/9, LĐLĐ tỉnh đã duyệt hỗ trợ cho 91 DN với số tiền 12,574 tỷ đồng cho 12.574 NLĐ. (Nhung Hoa)

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Bà Rịa.

●Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh và Bộ CHQS tỉnh trao tặng 500 phần quà (trị giá 500 ngàn đồng/phần), gồm: gạo, trứng, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do COVID-19 trên địa bàn TP.Bà Rịa. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “20.000 phần quà nghĩa tình” do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh triển khai tại các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu. (Minh Nhân)

●Ban CHQS huyện Xuyên Mộc đã tổ chức trao 250 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch, gia đình các chiến sĩ hải đội dân quân thường trực, dự bị động viên, đảng viên trong diện được gọi nhập ngũ năm 2022. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, dầu ăn, nước tương, nước mắm. Chi phí các nhà hảo tâm đóng góp. (Nhân Đoàn)

●Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã tặng 40 túi an sinh gồm: gạo, rau củ, nhu yếu phẩm cho người dân ở trọ, gặp khó khăn khu phố 2, phường 3, TP.Vũng Tàu. Những phần quà là sự hỗ trợ kịp thời, góp phần giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, yên tâm thực hiện quy định phòng, chống dịch. (Phước An)

●Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh đã tặng 1 tấn rau cho người dân các khu phong tỏa thuộc các hẻm 93, 95, 105… đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu. Đây là nguồn rau xanh do các nhà hảo tâm TX.Phú Mỹ tài trợ. (Linh Đan)

Ông Phạm Văn Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức và bà Phạm Thị Bích Luận, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Đông Tây trao sách cho HS.

●Phòng khám Đa khoa Đông Tây, xã Bình Giã, huyện Châu Đức đã trao tặng 261 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 11 (trị giá 50 triệu đồng) cho HS nghèo và 100 triệu đồng hỗ trợ người khó khăn do COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Đức. Được biết, trong đợt dịch bệnh COVID-19 này, Phòng khám Đa khoa Đông Tây đã hỗ trợ công tác phòng, chống dịch ở huyện Châu Đức với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. (Thái Bình)

●Ngày 22/9, Hội LHPN xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) đến thăm, trao tặng 4,5 triệu đồng, 10kg gạo, 3 con cá diêu hồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Khánh, ấp Phú Hòa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con gái bị ung thư; trao 800 ngàn đồng tiền mặt cho gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, ấp Phú Thọ có hoàn cảnh khó khăn, nuôi 3 con nhỏ (lớn nhất 3 tuổi, nhỏ nhất 2 tháng tuổi). Chi phí do Hội vận động nhà hảo tâm đóng góp.

Cùng ngày, Chi hội phụ nữ các ấp của xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc tặng 100 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà gồm: sữa, bánh, kẹo. Tổng số tiền 5 triệu đồng, do nhà hảo tâm đóng góp. (Mai Ngọc)