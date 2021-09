Tặng 1.000 tờ báo cho các khu phong tỏa tại một số địa phương

Ngày 1/9, bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã trực tiếp đến Ban Tuyên giáo TX. Phú Mỹ trao tặng 300 tờ Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cho địa phương này. Từ đây, Ban Tuyên giáo TX. Phú Mỹ phối hợp với lực lượng quân sự tại địa phương tổ chức trao đến tay người dân những khu vực phong tỏa trên địa bàn thị xã.

Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung (phải), Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao báo cho bà Nguyễn Thị Hồng Khuyên, Phó Ban Tuyên giáo TX. Phú Mỹ

Tại buổi trao báo, bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung đã chia sẻ những nỗ lực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình tác nghiệp, xuất bản và phát hành báo suốt thời gian dịch bệnh và giãn cách theo Chỉ thị 16. Đồng thời, lắng nghe những ý kiến đóng góp từ địa phương về thời gian, hình thức tiếp nhận báo giấy hàng ngày qua kênh phát hành của Bưu điện tỉnh.

Ông Bùi Văn Cảnh (trái), Trưởng Phòng Hành chính - Trị sự, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao báo cho đại diện Ban Tuyên giáo huyện Xuyên Mộc.

Cùng ngày, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã trao 700 tờ báo giấy đến các khu vực phong tỏa trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và huyện Long Điền. Việc tặng báo cho các khu vực phong tỏa là một hoạt động nhân văn của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm giúp người dân trong khu phong tỏa cập nhật thông tin chính thống về công tác phòng dịch tại địa phương, các chính sách về an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, những mô hình hay, những việc làm tốt đang được lan tỏa trong cộng đồng… Từ đó, giúp người dân an tâm ở nhà phòng dịch.

Tin, ảnh: QUANG VŨ