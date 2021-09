Không để CBCCVC, người lao động và người dân rời khỏi nơi cư trú

Sáng 1/9, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Công văn hỏa tốc số 41864/UBND-VP gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Người dân Chung cư Seaview 2 nâng cao ý thức phòng, chống dịch, thường xuyên rửa tay sát khuẩn khi ra, vào thang máy.

UBND tỉnh yêu cầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương siết chặt quản lý, không để CBCCVC, người lao động và toàn thể người dân rời khỏi nơi cư trú (trừ những trường hợp được chính quyền cho phép); tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, tụ tập ăn uống, gặp mặt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để phòng tránh, không để dịch COVID-19 lây lan; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra địa bàn dân cư việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tổ chức tốt công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội; tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo đảm người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa.

Công an tỉnh phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát dịch để kiểm soát chặt chẽ người ra, vào tỉnh, kiên quyết không bỏ lọt những người từ vùng dịch trở về. Đồng thời, chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp quản lý di biến động nhân khẩu trên địa bàn, nhất là tại các nhà trọ, phòng trọ... để bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, kể cả xử lý hình sự theo quy định đối với mọi hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối việc thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch.

UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức ứng trực 24/24 đối với các lực lượng tham gia chống dịch để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh. Yêu cầu người dân không tụ tập xem bóng đá đối với các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và các trận thi đấu bóng đá khác. Đặc biệt, tăng cường các biện pháp kiểm dịch tại các chốt chặn của các địa phương, tăng cường xử lý các hoạt động chưa được phép kinh doanh trên địa bàn.

Nội dung Công văn số 41864/UBND-VP.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG