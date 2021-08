Tương thân, tương ái giúp nhau vượt qua đại dịch

Ngày 24/8, UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo phối hợp với Ban CHQS huyện và một số cơ quan, đơn vị tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình” đợt 2, hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Ông Lê Văn Phong, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư số 10, huyện Côn Đảo.

Chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” đợt 2 vận chuyển, trao tặng 605 phần quà cho 605 gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đang sinh sống tại 9 khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo với mỗi phần quà gồm 15kg gạo, dầu ăn, nước mắm và 100 ngàn đồng tiền mặt. Tổng số quà được trao đợt này có tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, từ ngày 5/8-11/8, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” đã trao 741 xuất quà cho các hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại 9 khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. (Mạnh Cường)

*Ngày 24/8, Đội xe hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội huyện Châu Đức đã vận chuyển 4 tấn lương thực, thực phẩm như: nấm, rau củ, mì gói, trứng… đến huyện Long Điền để hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, với tinh thần tương thân, tương ái, bà con nhân dân huyện Châu Đức đã chung tay đóng góp và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ các nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân Long Điền vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh. (Thái Bình)

Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao quà cho người dân thông qua chính quyền địa phương TT. Long Hải, huyện Long Điền.

*Ngày 24/8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao tặng 200 suất quà cho các hộ gia đình thông qua chính quyền địa phương TT. Long Hải. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm 10 kg gạo, 2 chai dầu ăn, 2 chai nước mắm, 2 chai nước tương, 1 gói hạt nêm, 1 gói đường, 1 gói bột ngọt. Tổng trị giá quà tặng là 100 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí Quỹ phúc lợi của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và vận động nguồn ủng hộ của các nhà hảo tâm. (Minh Nhân)

*Chiều 24/8, nhóm hoạt động thiện nguyện Vườn Lan Hằng Nga Vũng Tàu và Bưu cục Viettel Post Thắng Tam, Chi nhánh Bưu chính Viettel Vũng Tàu đã tặng cơ sở 2, Công an TP. Vũng Tàu 1 buồng khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, vào ngày 21/8, nhóm cũng đã tặng cơ sở 1, Công an TP. Vũng Tàu 1 buồng khử khuẩn COVID-19. (An Bình)

*Ngày 24/8, lãnh đạo UBND phường 4, TP.Vũng Tàu trao 500 suất quà cho người dân lao động sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn phường. Mỗi suất quà trị giá từ 150 đến 180 ngàn đồng bao gồm: gạo, thịt heo, cá, nước tương, dầu ăn, mì tôm, rau củ quả… Tổng giá trị các suất quà là 75 triệu đồng do các nhà hảo tâm đóng góp.

Lãnh đạo UBND phường 4 (bìa phải) trao quà cho người dân lao động sống tại nhà trọ trên địa bàn.

Ông Hoàng Đình Kê, Phó Chủ tịch UBND phường 4 cho biết, hiện trên địa bàn phường có 1.890 người lao động ngụ tại 205 khu nhà trọ. Khoảng 3-4 ngày, từ nguồn nhà hảo tâm đóng góp, phường đi phát quà lần lượt cho người lao động các khu trọ để bảo đảm cuộc sống người dân tuân thủ thực hiện Chỉ thị 16. (An Nhiên)