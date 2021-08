Lo lắng SGK sẽ đến muộn với học sinh

Sách giáo khoa (SGK) đang trở thành một bài toán nan giải khi năm học mới 2021-2022 đã cận kề, trong khi nguồn cung ứng khó khăn.

Giáo viên Trường THCS Nguyễn An Ninh và tình nguyện viên phường 9, TP. Vũng Tàu chuẩn bị SGK giao đến nhà cho HS.

Lo lắng vì chưa mua được SGK

Chị Việt Anh (đường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) cho biết, chỉ còn hơn 1 tuần nữa là bước vào năm học mới nhưng cả 2 con của chị đều chưa có SGK, đồ dùng học tập. “Tôi dự định đầu tháng 7 mua SGK và đồ dùng học tập cho con, nhưng chưa kịp mua thì giãn cách xã hội. Hiện nay, đặt mua trực tuyến cũng khó do đơn hàng quá nhiều, phản hồi từ nhà cung cấp rất chậm”, chị Việt Anh cho biết.

Chung tâm trạng lo lắng, chị Hoàng Thanh Huyền (nhà ở chung cư Seaview, phường 10, TP. Vũng Tàu) cho hay: “10 ngày trước, cô giáo chủ nhiệm đã nhắn tin hướng dẫn địa chỉ mua sách online. Tôi làm theo hướng dẫn và đã được xác nhận đơn hàng. Nhưng đơn vị bán SGK không cho biết khi nào vận chuyển. 2 cháu nhà tôi, một lớp 9, một lớp 6 đều chưa có SGK, đồ dùng học tập. Tôi đang rất lo”, chị Huyền nói.

Trao đổi với ông Lê Văn Tú, Cửa hàng trưởng Nhà sách Fahasa Hải Đăng Vũng Tàu, ông Tú cho biết: Trong đợt giãn cách đầu tiên, nhà sách vẫn nhận đơn đặt hàng online và giao tận nhà cho HS. Tuy nhiên khoảng 2 tuần trở lại đây, việc giao hàng khó khăn do TP.Vũng Tàu siết chặt giãn cách. Nhà sách buộc phải ngừng nhận đơn hàng. “SGK, đồ dùng học tập tại nhà sách luôn đầy đủ, chỉ là chưa thể mở cửa phục vụ. Chúng tôi đành phải chờ SGK được đưa vào danh mục mặt hàng thiết yếu hoặc chuyển biến tích cực từ công tác phòng, chống dịch, để nới lỏng giãn cách”, ông Tú cho hay.

Sở GD-ĐT vừa có công văn gửi Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường, giám đốc các Trung tâm giáo dục thường xuyên giới thiệu nguồn tài liệu sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học 2021-2022. Theo đó, trong giai đoạn giãn cách xã hội, để bảo đảm nguồn tài liệu, SGK, Sở GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, phụ huynh và học sinh toàn trường và đăng tải trên các trang web của đơn vị nguồn tài liệu (miễn phí) do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn và phát hành. Địa chỉ nguồn tài liệu: http://hanhtrangso.nxbgd.vn.

Tìm cách vận chuyển sách đến tận nhà

Để hỗ trợ phụ huynh, nhất là các phụ huynh có con học theo chương trình SGK mới, một số trường đã chủ động kết nối giao sách tận nhà cho phụ huynh. Chẳng hạn, tại Trường Nguyễn An Ninh, nhà trường đã chủ động liên hệ với Công ty CP Sách - thiết bị trường học tỉnh để nhận SGK lớp 6 mới từ khi thành phố chưa thực hiện Chỉ thị 16. Đến nay, nhà trường đã thông báo rộng rãi cho phụ huynh qua các kênh thông tin về đầu sách, số điện thoại, số tài khoản để phụ huynh đăng ký mua sách cho con. Do trường có lớp nguồn, HS phân tán ở nhiều phường, nên Nhà trường đã làm việc với lãnh đạo phường, bổ sung các GV của trường vào tổ COVID để hỗ trợ vận chuyển sách đến với phụ huynh. “Cơ bản đến nay, SGK lớp 6 đã đến tay HS. Đối với các khối 7, 8, 9, nhà trường cũng lên danh sách đăng ký mua, đồng thời liên hệ với nhà sách Fahasa để nắm số lượng đặt hàng và chuyển đến phụ huynh”, cô Nguyễn Thị Sông Thương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh cho biết.

Một số nhà sách đang bán SGK online - Nhà sách Nguyễn Du, 17C, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, TP. Vũng Tàu. Liên hệ đặt SGK: Zalo: 0913947988 (gặp chị Bích); hoặc gọi SĐT: 0254.3533399. - Nhà sách Chí Linh, Trung tâm Đô thị Chí Linh, SĐT liên hệ: 0399965387 - gặp Bùi Phương. - Nhà sách Hoàng Cương, 102A, Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu https://www.hoangcuong.online/ - Điện thoại: 0254 3818683; Zalo: 0908124552. - Nhà sách Nguyễn An Ninh, 79, Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, số điện thoại 02543.560000. - Nhà sách Đại Việt, 15D, đường 30/4, phường 9, TP. Vũng Tàu, Zalo: 0913182277.

Tuy nhiên, số trường học chủ động SGK sớm cho HS là chưa nhiều. Bà Lê Thị Lan, Phó Giám đốc Công ty CP Sách-Thiết bị trường học tỉnh cho biết, Công ty đã nhập về khoảng 2,1 triệu bản SGK, hơn 900 ngàn bản sách bài tập cùng các thiết bị, đồ dùng học tập. Các bộ SGK, sách bài tập, nhất là sách lớp 1, 2, 6 mới đều đã nhập về kho. Nhưng phải đến ngày 5/9, may ra Công ty mới hoàn thành việc giao sách lớp 1, 2, 6 cho các trường. “Chúng tôi mong các cơ quan chức năng xem xét đưa sách là mặt hàng thiết yếu để được cấp luồng xanh và vận chuyển sách kịp thời cho các trường, phụ huynh HS”, bà Lê Thị Lan nói.

Bài, ảnh: SONG BÌNH