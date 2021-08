"Túi an sinh" - An lòng người khó trong khu phong tỏa

Giúp bà con hoàn cảnh khó khăn có thể ở nhà trong điều kiện phong tỏa nghiêm ngặt, TP.Vũng Tàu đã tổ chức chương trình tặng “túi an sinh”, với những món quà rất thiết thực.

Hẻm 634 Trần Phú, khu phố 3, phường Thắng Nhì bị phong tỏa hơn 1 tháng qua (từ ngày 28/7), nhưng người dân luôn được bảo đảm về lương thực, thực phẩm từ phía chính quyền. Để hỗ trợ thêm cho người thuộc diện khó khăn trong khu vực, sáng 22/8, lãnh đạo TP. Vũng Tàu đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên và tặng “túi an sinh”. Cùng với một số lương thực, thực phẩm như gạo, mỳ tôm, đường, dầu ăn, trong “túi an sinh” còn có khẩu trang, nước muối, nước rửa tay, thuốc hạ sốt, Vitamin C dạng sủi, dầu gió...

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu tặng "túi an sinh" cho người dân trong khu phong tỏa phường Thắng Nhì.

Nhận “túi an sinh” trên tay, ông Nguyễn Văn Phi Lót (57 tuổi, ở trọ tại 634/9/10, Trần Phú) cho biết, gia đình ông có 3 người, là lao động tự do. Bản thân ông mất sức lao động, các con cũng thất nghiệp hơn 2 tháng nay do ảnh hưởng dịch bệnh. “Lúc đầu tôi cũng rất lo, nhưng được đại diện địa phương cung cấp thường xuyên gạo, mỳ, nhu yếu phẩm. Gia đình tôi vẫn đầy đủ. Bữa nay có thêm “Túi an sinh” với khẩu trang, thuốc, nước rửa tay... tui mừng quá. Tuổi già rất cần các loại thuốc dự phòng này. Cảm ơn chính quyền đã quan tâm”, ông Lót chia sẻ.

Anh Đặng Thái Dương Tuấn, 40 tuổi, là công nhân cơ khí, cũng đang ở trọ trong hẻm 634/9/10, Trần Phú. Con hẻm nhỏ, mười mấy căn phòng trọ gần nhau. Anh Tuấn ở một mình, trước đây lương tháng cũng đủ sống, tiết kiệm gửi về quê. Dịch phức tạp, anh thất nghiệp. “Tháng trước, khi biết tin xóm trọ bị phong tỏa, tôi lo quá. Nhưng chủ trọ cũng giảm 50% tiền thuê phòng, rồi chính quyền hỗ trợ gạo, mỳ, nhu yếu phẩm thường xuyên nên mọi người vẫn ổn. Hôm nay, nhận túi quà có thêm thuốc thiết yếu, tôi mừng lắm. Những thuốc này rất cần với người ở một mình như tôi”, anh Tuấn cho hay.

Chương trình tặng “Túi an sinh” cho người khó khăn được UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu triển khai từ ngày 15/8. Ngày 22/8, chương trình đã trao đợt 1 với 3.000 túi (với tổng trị giá 1,05 tỷ đồng, vận động từ các nhà hảo tâm). Túi được thiết kế bắt mắt, với màu xanh chủ đạo, thể hiện quyết tâm sớm đưa Vũng Tàu trở lại vùng xanh của lãnh đạo và nhân dân thành phố. “Đây là quà tặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Vũng Tàu tặng các hộ khó khăn trong khu phong tỏa. Ngoài phường Thắng Nhì, trong đợt 1, người khó khăn ở khu phong tỏa các phường: 10, 11, Nguyễn An Ninh cũng được nhận túi an sinh”, bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu cho biết.

Trực tiếp thăm, động viên tặng “Túi an sinh” cho người dân tại các khu trọ trong khu phong tỏa của phường Thắng Nhì, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu nhấn mạnh: “Chính quyền luôn quan tâm đến người dân, nhất là những người khó khăn, yếu thế, đang ở trọ, trong các khu phong tỏa, mong mọi người hợp tác, thực hiện nghiêm giãn cách, “ai ở đâu, ở đó”, chỉ có quyết tâm mới sớm chiến thắng dịch bệnh, đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường”.

“Hàng ngày, MTTQ các cấp vẫn bảo đảm việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân trong các khu phong tỏa. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng tôi đã nghĩ đến việc cần có những thứ thuốc thiết yếu để người dân yên tâm, phòng khi trái gió trở trời họ cũng tự chăm lo được cho bản thân; đồng thời tự ý thức bảo vệ bản thân bằng việc mang khẩu trang, xịt khuẩn. Việc chăm lo này hướng tới những đối tượng khó khăn, với mong muốn người dân nỗ lực hết sức cùng các cấp chính quyền và hệ thống chính trị quyết tâm xanh hóa ngày càng nhiều hơn các vùng đỏ”, bà Mai Ngọc Oanh nhấn mạnh.

