TP. Vũng Tàu xét nghiệm diện rộng sàng lọc F0

Tiếp tục xét nghiệm diện rộng để sàng lọc F0 trên toàn địa bàn là giải pháp được chính quyền TP. Vũng Tàu triển khai quyết liệt từ 28/8 đến ngày 8/9.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho cư dân khu phong tỏa Chung cư Seaview 1, phường 10, TP. Vũng Tàu ngày 27/8.

Nguy cơ lây lan từ các ổ dịch

Sáng 27/8, TP. Vũng Tàu ghi nhận thêm 1 ca dương tính qua xét nghiệm nhanh tại ổ dịch khu nhà trọ 51 Trần Bình Trọng, phường 8. Trước đó, qua xét nghiệm diện rộng tại khu vực này, địa phương đã phát hiện 8 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng.

Ngay sau khi ổ dịch tại khu nhà trọ 51 Trần Bình Trọng phát sinh, ngày 24/8, phường Nguyễn An Ninh đã xét nghiệm nhanh diện rộng đối với 2.131 người dân sinh sống giáp ranh khu vực phòng trọ kể trên. Vào 15 giờ ngày 26/8, CDC tỉnh thông báo kết quả có 3 ống mẫu gộp dương tính. Ngay trong chiều 26/8, phường Nguyễn An Ninh đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn đối với toàn bộ người dân trong 3 ống mẫu dương tính đồng thời xét nghiệm nhanh. Kết quả xét nghiệm nhanh có 5 trường hợp dương tính và đang chờ kết quả RT-PCR.

Ông Đỗ Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh cho biết, từ 17 giờ ngày 26/8, địa phương đã phong tỏa tạm thời khu vực hẻm 2/7B và hẻm 2/5 đường 3/2 và đưa 5 trường hợp dương tính kể trên đi cách ly tạm thời. Qua truy vết, 4 trường hợp dương tính cùng một gia đình cư trú tại phòng trọ địa chỉ 2/7B đường 3/2 có 22F1 do thường xuyên tiếp xúc với những người sinh sống trong khu phòng trọ. 1 trường hợp dương tính là bà L.T.K. thuê trọ tại địa chỉ 2/5 đường 3/2 đã khiến 118 người sinh sống tại 10 dãy phòng trọ tại đây trở thành F1, do bà K. thường xuyên tiếp xúc tất cả những người này. “Những trường hợp trên thuê trọ sinh sống gần nhau, thường xuyên tiếp xúc nên nguy cơ lây nhiễm rất cao”, ông Đạt nói.

Tại phường Thắng Nhì, trong ngày 27/8 tiếp tục ghi nhận 33 ca mắc COVID-19 đã có kết quả RT-PCR đang cách ly tạm thời tại số 89 Lê Lợi do có xét nghiệm nhanh dương tính tại các khu phong tỏa trên địa bàn phường. Từ 12 giờ ngày 26/8 đến 12 giờ ngày 27/8, TP. Vũng Tàu đã ghi nhận 40 ca mắc COVID-19. Đến nay, trên địa bàn có 1.071 ca mắc, 354 ca khỏi bệnh.

Xét nghiệm diện rộng vùng nguy cơ cao

Trước diễn biến phức tạp của dịch, ngày 26/8, UBND TP. Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch 6126/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân vùng nguy cơ cao từ ngày 28/8 đến 7/9 (riêng khu phố 3, phường Thắng Nhì đến hết ngày 8/9) với tổng số 91.500 mẫu. Trong đó, các khu phong tỏa được lấy mẫu 3 ngày/lần; tất cả người dân hoặc các hộ gia đình trên địa bàn các vùng nguy cơ cao tại các phường: 8, 10, 11, 12, Thắng Nhì, Nguyễn An Ninh được lấy mẫu 7 ngày/lần; các vùng nguy cơ thấp sẽ lấy 20% đại diện hộ gia đình 1 lần để xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Cụ thể, địa bàn vùng nguy cơ cao sẽ lấy dự kiến 40.400 người mẫu gộp 15; khu phong toả dự kiến 39.800 người/mẫu gộp hộ gia đình; địa bàn nguy cơ thấp dự kiến lấy 11.300 người mẫu gộp 15.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho hay, thành phố tận dụng tối đa các ngày giãn cách xã hội trong giai đoạn này để thực hiện xét nghiệm trên diện rộng, kết hợp với các hoạt động xét nghiệm là truy vết, đánh giá nguy cơ lây nhiễm để trong thời gian ngắn nhất sàng lọc triệt để F0 đưa đi điều trị, truy vết và thu dung F1, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan.

Theo ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu, việc xét nghiệm diện rộng toàn dân nhằm rà soát, phát hiện kịp thời người mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, đặc biệt là trường hợp không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng để khoanh vùng, xử lý. Qua đó, đánh giá tình hình dịch trên toàn thành phố để đề ra các biện pháp phòng, chống phù hợp với diễn biến dịch COVID-19 cho từng vùng dịch tễ. Đây cũng là biện pháp hữu hiệu để sàng lọc triệt để F0, truy vết, đưa tất cả F1 đi cách ly tập trung, sớm đưa các khu vực đỏ, cam, vàng dần chuyển màu để tiến tới xanh hoá địa bàn.

“Thành phố cũng yêu cầu nghiêm ngặt trong quá trình lấy mẫu phải được phân luồng, tránh lây nhiễm chéo. Tất cả lực lượng lấy mẫu đều có trang phục bảo hộ, khẩu trang N95, có kính chắn giọt bắn và thường xuyên thay bao tay, xịt khuẩn để tự bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ an toàn cho người được lấy mẫu…”, ông Trần Đình Khoa nói.

MINH THANH - HUYỀN TRANG