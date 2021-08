Mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn

Ngày 27/8, LĐLĐ tỉnh cùng Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã trao 450 phần quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do giãn cách theo Chỉ thị 16 cho 2 huyện Long Điền, Đất Đỏ những người lao động tự do. Trong đó, huyện Long Điền 200 suất và huyện Đất Đỏ 250 suất.

Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, đường, dầu ăn, nước mắm…. Đây là những món quà nghĩa tình trích từ nguồn 2.000 phần quà do các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quyên góp, ủng hộ đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chiều cùng ngày, LĐLĐ tỉnh cùng Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng đã trao 203 phần quà gồm 10kg gạo, đường, dầu ăn, nước mắm… cho đại diện Sở LĐTBXH và Công đoàn Viên Chức tỉnh để chuyển tặng cho các đoàn viên, người lao động khó khăn. (Đông Trúc)

Lực lượng chức năng, tình nguyện viên vận chuyển, tập kết 15 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ đến trụ sở UBND phường 7, TP.Vũng Tàu sáng 27/8. Ảnh: MẠNH THẮNG

●Ngày 27/8, các lực lượng chức năng của TP. Vũng Tàu, các đơn vị quân đội, các tình nguyện viên đã chuyển 240 tấn gạo hỗ trợ đợt 1 của Chính phủ cho phường 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, Thắng Tam, Thắng Nhì, 11, 12, Thắng Nhất và Rạch Dừa.

Mỗi phường được phân bổ từ 10 đến 35 tấn gạo theo tình hình dịch và số lượng các khu phong tỏa, số hộ nghèo, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 với mức hỗ trợ 15kg gạo/nhân khẩu theo 2 đợt. (Minh Thanh)

●Sáng 27/8, UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu đã tiếp nhận 12 tấn cá từ nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố, ủng hộ công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Toàn bộ số cá trên đã được điều phối, tặng cho 3.034 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, trong đó 2.034 hộ dân trong các khu phong tỏa và 1.000 hộ khó khăn khác. (Diễm Quỳnh)

●Ngày 27/8, lãnh đạo của huyện Côn Đảo cùng một số cơ quan, đơn vị đã tổ chức tặng quà, hỗ trợ cho 80 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 đang ở trên các tàu, đò, ghe neo đậu tại Vịnh Bến Đầm, mỗi phần quà gồm 10kg gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh, rau xanh, với tổng trị giá các phần quà gần 20 triệu đồng. (Mạnh Cường)

●Sáng 27/8, Ban CHQS huyện Xuyên Mộc tổ chức chương trình “Món quà yêu thương” hỗ trợ, chia sẻ cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bàu Lâm. Tại UBND xã Bàu Lâm, Ban CHQS huyện Xuyên Mộc cùng đại diện nhà hảo tâm đã trao cho chính quyền xã Bàu Lâm 145 suất quà để trao lại cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 200 ngàn đồng, gồm các nhu yếu phẩm cần thiết. Chi phí quà tặng do Ban CHQS huyện Xuyên Mộc vận động từ các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Xuyên Mộc tài trợ. (Nguyễn Thắng)

●Chiều 27/8, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Đức đã trao cho chính quyền địa phương xã Quảng Thành 80 phần quà để hỗ trợ cho người dân đang sống tại các khu vực phong tỏa và người khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng, gồm 10kg gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết. Tổng giá trị quà tặng gần 25 triệu đồng do cán bộ, nhân viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Đức đóng góp và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ. (Thái Bình)

●Ông Trần Văn Mảng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, trong ngày 27/8, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ủng hộ, trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể: Hội Nông dân huyện Châu Đức phối hợp các đoàn thể hỗ trợ 150 suất quà, trị giá 37,5 triệu đồng cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, đồng thời tặng 100kg trái cây các loại cho tuyến đầu chống dịch. Hội Nông dân TP. Bà Rịa phối hợp với UBMTTQ Việt Nam vận động ủng hộ 304 suất quà hỗ trợ các hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn và các hộ dân trong khu vực phong tỏa. Hội Nông dân TX. Phú Mỹ vận động 49 suất quà, 500kg rau xanh hỗ trợ hộ khó khăn tại địa phương.

Cũng trong ngày 27/8, Hội Nông dân các cấp huyện hỗ trợ tiêu thụ 57,11 tấn trái cây; 6,67 tấn rau, củ, quả; 17,4 tấn bắp sinh khối cho các hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. (Kim Hồng)

●Sáng 27/8, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh đã trao tặng 12.500 khẩu trang y tế và 2.000 chai nước rửa tay sát khuẩn mini cho Công an TX.Phú Mỹ. Tổng giá trị quà tặng là 52 triệu đồng do ông Giovanni Leto và bà Anna Thảo (Việt kiều Ý) tài trợ.

Tiếp nhận tặng phẩm, đại diện Công an TX.Phú Mỹ cho biết những vật phẩm trên rất cần thiết để trang bị cho cán bộ, chiến sĩ trong thi hành nhiệm vụ phòng chống dịch. Công an TX.Phú Mỹ chân thành cảm ơn sự quan tâm, động viên của Hiệp hội Du lịch và các nhà hảo tâm. (Đăng Khoa)

●Ngày 27/8, tại trụ sở UBND phường 11, TP. Vũng Tàu, Công ty Đông Hải-Quân khu 7 đã trao 200 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường 11 TP. Vũng Tàu. (Linh Quang)

●Ngày 27/8, UBMTTQ Việt Nam TT. Ngãi Giao (huyện Châu Đức) tặng 173 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bà con trong khu nhà trọ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn các khu phố: Hoàng Giao, Ngãi Giao, Vinh Thanh của TT.Ngãi Giao. Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì gói, dầu ăn. Chi phí do UBMTTQ Việt Nam thị trấn vận động Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nguyên (TT.Ngãi Giao) hỗ trợ. (Ngọc Bích)

●Ngày 27/8, gia đình ông Trần Viết Tuân (thôn Gio An, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) trao tặng 1 tấn gạo, 1.000 trứng vịt, 140kg dưa leo, 50kg nấm bào ngư cho 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thuê trọ, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn xã Suối Nghệ. Chi phí 19 triệu đồng do gia đình ông Trần Viết Tuân hỗ trợ. (Bích Ngọc)

●Cùng ngày, Đội Shiper Hội LHPN xã Kim Long (huyện Châu Đức) vận động trao 65 phần quà cho các gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó, 34 phần quà được chuyển về Hội LHPN huyện để tặng cho bà con trong khu vực phong tỏa ở xã Xuân Sơn. Mỗi phần quà gồm: rau xanh, bún, bánh mì, trứng gà, trứng cút. Chi phí 5,5 triệu đồng do các tiểu thương chợ Kim Long đóng góp. Trước đó, Hội Phụ nữ xã đã mua ủng hộ bà con nông dân tại địa phương 15kg sầu riêng, 100kg cam, 50kg ổi. (Mai Ngọc)

●Ngày 27/8, Công an phường Phước Hòa (TX. Phú Mỹ) đã trao 350 phần quà cho các hộ dân khó khăn; công nhân sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn phường; lao động tự do mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mỗi phần quà gồm mì gói, nước mắm, nước tương, dầu ăn, trứng, rau, củ quả, trị giá 200 ngàn đồng/phần. Chi phí do Công an phường Phước Hòa và các mạnh thường quân đóng góp. Như vậy, từ 23 đến 27/8, Công an phường Phước Hòa đã trao tặng 500 phần quà. (Quang Vũ)

●Nhà hàng tiệc cưới Maxim’s (TP. Vũng Tàu) vừa tặng 20 thùng sữa tươi, 10 hộp sữa bột cho những gia đình có con nhỏ nhưng khó khăn không đủ tiền mua sữa; những bà mẹ mới sanh nhưng không có sữa cho con bú; những em bé bị bệnh hiểm nghèo; người già yếu không ăn được cơm… trên địa bàn phường 10, phường 11 và phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu. (Linh Đan)

●Hội Nông dân tỉnh đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân chung tay ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ các loại nông sản cho bà con nông dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Cụ thể, có hơn 5 tấn bí đỏ của bà con nông dân huyện Xuyên Mộc hiện đang bí đầu ra, cần các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ. Bí đỏ loại 1 (500g/trái trở lên) giá 15 ngàn đồng/kg; loại 2 (300-500g/trái) giá 10 ngàn đồng/kg; chỉ giao nhận đơn trong tỉnh BR-VT đối với đơn từ 50kg/đơn. Liên hệ mua hàng theo số điện thoại: 0906.972468.

Tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc còn khoảng 6 tấn rau ngót chưa tìm được đầu ra. Giá bán 7.000 đồng/kg giao trong tỉnh BR-VT với đơn hàng từ 50kg trở lên (xe có đơn vị thiện nguyện hỗ trợ). Số điện thoại liên hệ chị Hiền: 096 7456388. (Phúc Hiếu)