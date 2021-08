Số ca mắc mới tiếp tục xu hướng giảm

Trong ngày 30/8, số ca mắc mới trong khu phong tỏa, cách ly và ngoài cộng đồng được ghi nhận tại các địa phương tiếp tục có xu hướng giảm. Các địa phương vừa siết chặt công tác chống dịch, vừa triển khai bảo đảm an sinh cho người dân, kiểm soát chặt việc đi lại.

Ông Mai Ngọc Thuận (đi giữa), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại KP Hải Hà 2, TT. Long Hải (huyện Long Điền). Ảnh: ĐINH HÙNG

Châu Đức, Đất Đỏ không có ca nhiễm mới

Trong ngày 30/8, trên địa bàn huyện Châu Đức không ghi nhận ca mắc mới. Toàn huyện có tổng 22 ca nhiễm, trong đó có 13 ca được điều trị khỏi. Toàn huyện cũng đã truy vết 4 F1, 38 F2 và 31 F3.

Kể từ đầu dịch đến nay, lực lượng chức năng đã tuần tra xử phạt 422 trường hợp với tổng số tiền 890 triệu đồng.

Trên địa bàn huyện Đất Đỏ trong ngày 30/8 tiếp tục không ghi nhận thêm ca mắc mới.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện, tình hình dịch tại 5/8 xã, thị trấn có ca bệnh đã cơ bản được kiểm soát. Công tác an sinh xã hội được huyện quan tâm thực hiện, đồng thời tiếp nhận gạo từ nguồn quỹ dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn huyện. Huyện đã thành lập 8 tổ đi chợ hộ cho người dân tại 8 xã, thị trấn.

Xuyên Mộc, Bà Rịa chỉ ghi nhận ca mắc mới trong khu cách ly, phong tỏa

Từ 12 giờ ngày 29/8 đến 12 giờ ngày 30/8, huyện Xuyên Mộc ghi nhận 3 ca mắc mới trong khu cách ly Trường THCS Bàu Lâm và 8 ca tái dương tính sau điều trị (hiện đang được theo dõi cách ly tại nhà).

Trong ngày, huyện tổ chức lấy 871 mẫu test nhanh và 42 mẫu đơn, 6.328 người mẫu gộp (xã Hòa Hưng, Phước Tân, Tân Lâm) xét nghiệm RT-PCR những trường hợp cách ly tại nhà có triệu chứng nghi ngờ, sàng lọc cộng đồng khu phong tỏa, khu cách ly. Kết quả không phát hiện ca bệnh.

Ngày 30/8, địa phương lập biên bản 41 trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết. Từ 19/7 đến nay, địa phương ra quyết định xử phạt 1.164 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Hiện Xuyên Mộc đang khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP. Cụ thể đối với việc hỗ trợ người lao động tự do bị mất việc làm, đến nay, chính quyền địa phương đã giải quyết chi trả hỗ trợ cho hơn 10.570 người, với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Tính từ 16 giờ ngày 29/8 đến 16 giờ ngày 30/8, TP. Bà Rịa ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 mới nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn lên 82 trường hợp. Các ca bệnh mới gồm: 2 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung và 3 ca trong khu vực phong tỏa phường Long Toàn.

Để nhanh chóng phát hiện sớm F0, TP.Bà Rịa đang đẩy nhanh chiến dịch lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 tầm soát diện rộng cho người dân trên địa bàn thành phố. Đối với đợt 5 này, TP.Bà Rịa dự lấy 26.239 mẫu xét nghiệm cho người dân từ ngày 29/8 đến ngày 1/9. Theo đó, tính đến 16 giờ ngày 30/8, TP.Bà Rịa đã hoàn tất công tác lấy 13.768 mẫu xét nghiệm (đạt 52% kế hoạch). TP.Bà Rịa đã thành lập 11 Đoàn Lãnh đạo đến thăm, động viên và tặng túi an sinh cho người dân tại tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố. Từ ngày 30/8 đến 8/9, Tổ an sinh xã hội TP.Bà Rịa sẽ triển khai chương trình 10.000 túi an sinh cho người dân thành phố với tổng số tiền 2 tỷ đồng. TP.Bà Rịa đã trao gạo cho 1.206 hộ được nhận gạo thuộc chương trình của Chính phủ, mỗi khẩu 7kg (đợt 1).

Đứng trước diễn biến phức tạp tình hình dịch trên địa bàn phường Long Toàn, TP.Bà Rịa đã thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm ứng phó, ngăn chặn và dập dịch trên địa bàn.

Phú Mỹ có 6 ca mắc mới, trong đó 1 ca ngoài cộng đồng

Ngày 30/8, trên địa bàn TX. Phú Mỹ phát hiện thêm 6 ca dương tính mới, trong đó có 4 ca trong khu phong tỏa (tại phường Hắc Dịch, thuộc chuỗi lây nhiễm của F0 N.Đ.G đã phát hiện hôm 17/8); 1 ca trong khu cách ly (là người tạm trú tại xã Tân Hòa, ngày 15/8 đi xin việc tại Cảng Cái Mép thì bị giữ tại chốt Phước Hòa và được đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn 201 đến ngày 30/8 xét nghiệm cho kết quả dương tính); 1 trường hợp ngoài cộng đồng (khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc phòng trọ trên địa bàn phường Phú Mỹ ngày 28/8). Lũy kế đến nay, trên địa bàn TX. Phú Mỹ có 197 ca bệnh trong đó có 53 ca ngoài cộng đồng.

Theo đánh giá của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 TX. Phú Mỹ trong 3 ngày qua, trên địa bàn thị xã có 11 ca dương tính, hầu hết các ca F0 trên địa bàn phát sinh trong các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa. Đối với 1 ca ngoài cộng đồng được phát hiện do thị xã chủ động nhận định tình hình và xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc địa bàn. Sau khi phát sinh ca trên, thị xã đang tiến hành truy vết, khoanh vùng triệt để, đảm bảo không để sót các F1, F2 ngoài cộng đồng. Hiện thị xã đang tập trung toàn lực tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc địa bàn, dự báo trong những ngày tới còn nhiều nguy cơ cao, khả năng phát sinh các trường hợp dương tính, đặc biệt tại các khu vực nhà trọ, khu vực có lượng lớn người lưu trú.

Côn Đảo duy trì kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch tại cảng

Trong ngày, người dân huyện Côn Đảo chấp hành tốt các quy định giãn cách theo Chỉ thị số 15. Huyện tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch; tăng cường kiểm soát các phương tiện vận chuyển hàng hóa tại cảng; khun khử khuẩn tàu hàng.

Huyện tiếp tục tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn huyện Côn Đảo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 1896/QĐ-UBND. Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục hỗ trợ gạo, các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn huyện.

Các tổ, đội liên ngành phòng chống COVID-19 huyện tăng cường kiểm tra người dân, ngư dân về việc chấp hành thực hiện Công văn số 2921/UBND-VP ngày 25/8/2021 của UBND huyện Côn Đảo về việc tạm dừng tàu cá xuất bến và tạm dừng các hoạt động đánh bắt, thu mua hải sản trên địa bàn huyện Côn Đảo.

NHÓM PV THỜI SỰ