Sắp xếp chỗ ăn ở cho thiếu niên 15 tuổi đạp xe về Đắk Lắk

Sáng 29/8, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Đại úy Nguyễn Viết Nga cùng Trung úy Vũ Lê Thanh Long (Công an xã Long Tân) phát hiện một thiếu niên đi xe đạp đến chốt.

Khi kiểm tra thông tin, Trung úy Long phát hiện người này không có giấy tờ tuỳ thân, cũng không có giấy đi đường theo quy định nên giữ lại để kiểm tra. Khi được hỏi, thiếu niên cho biết, tên là Hà Văn Đại (15 tuổi) đạp xe về quê ở thôn Cao Thắng, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Đầu năm 2021, do hoàn cảnh khó khăn, Đại theo xe về xã Lộc An, huyện Đất Đỏ để kiếm việc làm, thuê trọ gần cảng cá Lộc An. Tuy nhiên, do dịch COVID-19, Đạt không tìm được việc, nhiều tháng nay không còn tiền sinh hoạt. Thời gian này, những người ở trọ cùng cũng đã đi hết, Đại không còn tiền để trả phòng trọ nên đã thu dọn đồ đạc và đi bộ về quê. Đi bộ được khoảng 10km, khi dừng chân nghỉ, Đại gặp được một người tốt cho chiếc xe đạp để đi tiếp.

Nhà hảo tâm chở Hà Văn Đại (bìa phải) về lại xã Lộc An.

Nhận thấy, việc để Đại đạp xe về Đắk Lắk là nguy hiểm khi tỉnh đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Công an xã Long Tân đã yêu cầu Đại gọi điện về cho gia đình để xác minh.

Sau khi gia đình em gửi giấy khai sinh qua điện thoại, công an xã đã thống nhất không xử phạt nhưng cũng không thể để Đại tiếp tục di chuyển. Đại úy Nguyễn Viết Nga liên hệ với nhà hảo tâm đến đón Đại về lại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ và sắp xếp chỗ ăn ở cho đến khi hết giãn cách xã hội. Sau đó, Công an huyện Đất Đỏ sẽ liên hệ gia đình để đưa Đại về quê theo mong ước của em.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN