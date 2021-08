Quyết tâm "xanh hóa thành phố"

Kể từ thời điểm TP.Bà Rịa xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, nhất là ngành y tế đã chạy đua với thời gian, huy động mọi nguồn lực tối đa để thần tốc truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm nhanh các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm. Bà Rịa đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để đạt mục tiêu “thành phố xanh hóa”.

Xét nghiệm sàng lọc diện rộng

Trong 2 ngày 18 và 19/8, TP.Bà Rịa tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên toàn địa bàn. Ngày 18/8, đã có hơn 7.000 người dân các phường: Phước Nguyên, Phước Trung, Long Tâm, Kim Dinh, Long Toàn, Long Hương và 2 xã: Tân Hưng, Long Phước được lấy mẫu xét nghiệm.

Là phường thuộc diện nguy cơ cao, tất cả 3.320 người dân trên địa bàn phường Phước Nguyên được bố trí lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Để không bỏ sót gia đình không được lấy mẫu xét nghiệm, từng khu phố đã cắt cử lực lượng, thông báo khung thời gian cho từng hộ dân.

Quy trình lấy mẫu được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn cho cả lực lượng làm nhiệm vụ và người dân. Sau mỗi lần lấy mẫu, các nhân viên y tế lại dùng cồn sát khuẩn tay (đang đeo găng tay y tế) 1 lần. Chị Lê Hồng Phượng, nhân viên y tế học đường hỗ trợ công tác lấy mẫu nói: "Tôi tham gia lấy mẫu xét nghiệm từ đợt dịch lần thứ 4 xuất hiện trên địa bàn tới nay. Dù có chút vất vả nhưng ở vào giai đoạn nước rút, ai cũng khẩn trương và ráng hết sức mình để sớm dập dịch. Trong quá trình lấy mẫu, nhân viên chúng tôi không thể có thời gian để thay găng tay sau mỗi lần lấy mẫu. Vì thế, mỗi nhân viên đều ý thức rất rõ việc sát khuẩn nhanh sau mỗi lần thủ thuật để bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người”.

Công tác xét nghiệm diện rộng được TP.Bà Rịa thực hiện nhanh chóng.

Ông Tôn Thất Các, Phó Giám đốc TTYT TP.Bà Rịa cho hay, trong 2 ngày (18 và 19/8), TP.Bà Rịa đã lấy hơn 15.000 mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố. Lực lượng chức năng đã tổ chức 127 bàn lấy mẫu, mỗi bàn được bố trí 4 người. TP.Bà Rịa đã huy động lực lượng y tế học đường và các lực lượng khác hỗ trợ cùng nhân viên TTYT TP.Bà Rịa để khẩn trương hoàn tất chiến dịch lấy mẫu. Tính đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã lấy được hơn 7.000 mẫu (đạt 50,95% kế hoạch). Chiến dịch xét nghiệm diện rộng đợt 4 được thành phố nhanh chóng triển khai nhằm sàng lọc, phát hiện sớm và xử lý các trường hợp F0. Đồng thời, qua đó để có đánh giá về tình hình dịch từng khu vực nhằm có giải pháp ứng phó, sớm kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch trước ngày 25/8.

Bảo vệ “vùng xanh” an toàn

TP.Bà Rịa đang tập trung quyết liệt và triển khai tổ chức mạnh mẽ “Chiến dịch 10 ngày đêm phòng, chống dịch” để đạt mục tiêu đến ngày 25/8 đạt “thành phố xanh”. Song song với chiến dịch xét nghiệm diện rộng cho người dân, truy vết các trường hợp liên quan đến ca mắc COVID-19, TP.Bà Rịa đang tập trung bảo vệ “vùng xanh” an toàn. Từ ngày 28/7 đến nay, TP.Bà Rịa đã triển khai thiết lập được 120 “chốt Dân quân tự quản” để bảo vệ “Vùng xanh” và tăng cường lực lượng kiểm soát việc đi lại của người dân trong giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 để bảo đảm “chặt trong, chặt ngoài”. Đến nay, toàn thành phố có 470 tổ địa bàn dân cư và 48 khu phố ấp “vùng xanh”.

Đến chiều 19/8, TP.Bà Rịa đã hoàn tất kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng đợt 4. Trong đó, với khu vực có nguy cơ cao là xã Hòa Long và phường Phước Nguyên, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 100% hộ dân với số lượng hơn 8.400 mẫu. Đối với các xã, phường có nguy cơ lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm 20% đại diện hộ gia đình, ưu tiên những người trong hộ gia đình và 100% số hộ đối với các tổ, khu phố giáp ranh với địa phương của các huyện với số mẫu dự kiến 3.798 mẫu.

Ông Trần Vinh Quang, Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, để giám sát chặt chẽ người vào từng khu phố, thôn, ấp trên địa bàn, TP.Bà Rịa còn phổ biến tuyên tuyền tới từng cán bộ, công chức và người dân các xã, phường nâng cao cảnh giác, không tiếp xúc người không phải gia đình. Mỗi cá nhân, gia đình khi phát hiện người lạ sẽ thông báo ngay cho chính quyền. “Mỗi xã, phường đều tập trung cao nhất và bố trí, huy động tất cả cán bộ, đảng viên và công an, quân sự, dân quân đồng loạt tham gia tuần tra, kiểm soát (chặt ngoài, chặt trong) và xử lý nghiêm. Đặc biệt là cán bộ, đảng viên vi phạm địa phương xử lý nghiêm nhất, cao nhất hơn so với dân. Song song với các biện pháp chống dịch thì thành phố còn tiếp tục triển khai hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 và nỗ lực chăm lo cho người dân, bảo đảm công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN