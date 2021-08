Ca nghi nhiễm COVID-19 là công an phường Long Toàn đã có kết quả PCR âm tính

Sáng 19/8, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BCĐ) TP.Bà Rịa cho biết, ca nghi nhiễm là cán bộ Công an phường Long Toàn, TP Bà Rịa đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 ngày 18/8, ông N.H C. (SN 1990) là công an phường Long Toàn thông báo cho Trạm Y tế phường việc minh tự test nhanh tại cơ quan và cho kết quả dương. Trạm Y tế phường Long Toàn thực hiện lấy mẫu test nhanh 1 lần nữa cũng cho kết quả dương tính.

Sau đó, ông C. được cách ly tại cơ quan và được Trung tâm Y tế TP.Bà Rịa lấy mẫu xét nghiệm PCR, chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày .

Ngay khi nhận được thông tin về trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 trên, lực lượng chức năng TP.Bà Rịa đã nhanh chóng khoanh vùng, điều tra dịch tễ và truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ông C. Tính đến trưa ngày 19/8, lực lượng chức năng TP.Bà Rịa bước đầu đã xác định được 47 trường hợp tiếp xúc gần liên quan đến ca nghi nhiễm trên. Trong đó có 9 cán bộ công an phường cùng sinh hoạt, tiếp xúc gần với ông C. tại trụ sở.

Trụ sở Công an phường Long Toàn được phong tỏa tạm thời và vệ sinh khử khuẩn. Ảnh: TUYẾT MAI

TP Bà Rịa đã tạm thời cách ly những người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm tại các phòng riêng của trụ sở Công an phường Long Toàn và Trạm Y tế phường. Trụ sở Công an phường Long Toàn (TP Bà Rịa) đã được phong tỏa tạm thời và vệ sinh khử khuẩn. Khu vực nơi ca nghi nhiễm lưu trú được phun khử khuẩn.

Trong sáng 19/8, ông C. được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh lần 3 cho kết quả dương tính. Do đó, BCĐ thành phố đã chỉ đạo tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR tầm soát đối với các trường hợp có liên quan đến ông C. Riêng ông C. sẽ được lấy mẫu xét nghiệm PCR sau 3 ngày, kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm PRC lần 1.

MINH THIÊN-TUYẾT MAI