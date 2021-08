Hỗ trợ gần 350 triệu đồng cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch

Tiếp nối các hoạt động ủng hộ người dân địa phương gặp khó khăn trong trong tình hình dịch COVID-19, vừa qua, đại diện Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đến thăm hỏi và trao tặng vật tư y tế cho những đơn vị tuyến đầu chống dịch trên địa bàn TX. Phú Mỹ.

Công ty trao ủng hộ cho Quỹ phòng, chống dịch TX. Phú Mỹ.

Ngày 30/7 vừa qua, đại diện Công ty đã đến thăm hỏi, tặng vật tư y tế cho các y, bác sĩ đang tham gia phòng, chống dịch và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh BR-VT, Trung tâm Y tế TX. Phú Mỹ và Trung tâm Y tế phường Phú Mỹ. Đồng thời, đoàn trao tặng nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho các chiến sĩ Đội phòng, chống dịch UBND TX. Phú Mỹ, Công an TX. Phú Mỹ, Đồn Công an KCN đang tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Công ty cũng đã đóng góp cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh BR-VT và phường Phú Mỹ. Tổng số tiền hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 của tỉnh khoảng 314 triệu đồng.

Trước đó, Công ty tổ chức đoàn đến thăm hỏi, trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại TX. Phú Mỹ với tiền gần 100 triệu đồng. Công ty còn phối hợp với Ban CHQS TX. Phú Mỹ thực hiện cây ATM gạo miễn phí, hỗ trợ cho bà con đang trong khu vực chợ đầu mối Lam Sơn - nơi bị phong tỏa đầu tiên của thị xã, giá trị hỗ trợ của ATM gạo là 30 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của các đơn vị tuyến đầu chống dịch rất quan trọng, là lực lượng tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, đồng thời điều trị cho bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe, phòng dịch cho người dân. Những vật tư y tế và nhu yếu phẩm được hỗ trợ lần này, phần nào giúp cho địa phương, các y bác sĩ và người dân an tâm tham gia phòng chống dịch”.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ sẽ luôn đồng hành với các đơn vị địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ, sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh, chia sẻ khó khăn với chính quyền, góp phần chăm lo cho người dân trên địa bàn tỉnh BR-VT với thông điệp “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

CHIẾN ANH