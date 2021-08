Đồng hành hỗ trợ nhau vượt qua đại dịch

Chiều 29/8, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc đã đi thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện gồm: Trường THCS Quang Trung, Trung tâm huấn luyện bộ đội biên phòng. Mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm khác. (Nguyễn Thắng)

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Trung tâm huấn luyện bộ đội biên phòng.

● Ngày 28/8, lãnh đạo huyện Đất Đỏ cùng các tình nguyện viên đã phân phối và trao 3.179 phần quà hỗ trợ cho người dân trong khu phong tỏa và các hộ có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 tại thị trấn Phước Hải.

Mỗi phần quà gồm gạo, thịt heo, mì gói, rau, củ, trứng cùng các nhu yếu phẩm khác; được trích từ nguồn vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của huyện nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với người dân trong khu phong tỏa, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. (Tuấn Vũ)

● Sáng 28/8, LĐLĐ tỉnh cùng Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã trao 230 phần quà cho các DN đang thực hiện “3 tại chỗ” trong KCN Đông Xuyên (TP. Vũng Tàu).

Theo đó, LĐLĐ tỉnh đã trao quà cho các DN: Công ty TNHH GT Line Á Châu (30 phần); Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ khí hàng hải Vina Offshore (50 phần); Công ty TNHH MTV Austal Việt Nam (30 phần); Công ty TNHH Vard Vũng Tàu (40 phần); Công ty CP xây lắp Dầu khí miền Nam (50 phần) và Công ty TNHH Uniform Management Services (30 phần).

Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, đường, dầu ăn, nước mắm; trích từ nguồn 2.000 phần quà do các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quyên góp, ủng hộ đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. (Nhung Hoa)

● Ngày 29/8, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức trao 161 phần quà nằm trong “gói an sinh” của tỉnh cho bà con trong khu phong tỏa ở các xã: Xuân Sơn, Quảng Thành. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng gồm: 1 con gà, 20 trứng vịt, dầu ăn, nước mắm, đường, bột ngọt, khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn. Chi phí 48,3 triệu đồng do UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ. (Bích Ngọc)

● Sáng 28/8, Trường bắn Quốc gia Khu vực 3 (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã trao 100 suất quà cho nhân dân huyện Xuyên Mộc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thông qua Ban CHQS huyện Xuyên Mộc. Mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng, gồm: 10kg gạo, 1 chai dầu ăn, 1 gói bột ngọt, 1 chai nước tương, 2,5kg trái thanh long.

Sau khi tiếp nhận, Ban CHQS huyện Xuyên Mộc đã cử lực lượng phân loại, đóng gói, vận chuyển và trao tận tay cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly, khu phong tỏa phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. (Minh Nhân)

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Xuyên Mộc vận chuyển quà tới các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly, khu phong tỏa phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

● Ngày 28/8, Quỹ Từ thiện Cô Sáu (huyện Đất Đỏ) tổ chức trao 200 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ. Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng gồm: gạo, dầu ăn, nước và một số nhu yếu phẩm cần thiết. Tổng kinh phí 50 triệu đồng do Hội đồng Quản lý Quỹ từ Thiện Cô Sáu vận động hỗ trợ. Được biết,trong những ngày tới, Quỹ từ Thiện Cô Sáu tiếp tục trao 160 suất cho những hộ khó khăn tại các địa phương còn lại trên địa bàn huyện. (Thanh Nghi)

● Sáng 28/8, Hội Nông dân TP. Bà Rịa đã tổ chức tặng quà cho các hộ nằm trong khu cách ly tại địa phương. Theo đó, 305 phần quà gồm mì tôm, rau các loại… được trao cho 305 hộ cách ly tại phường Long Toàn. Toàn bộ số nhu yếu phẩm do Hội Nông dân thành phố phối hợp cùng các đoàn thể kêu gọi hỗ trợ.

Cùng ngày, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã vận động 10 phần quà trị giá 2 triệu đồng (200.000 đồng/phần) tặng cho 10 hộ khó khăn tại khu vực phong tỏa thôn Xuân Tân, xã Xuân Sơn. (Kim Hồng)

● UBND huyện Xuyên Mộc vừa có văn bản phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị hỗ trợ tiêu thụ nhãn cho bà con nông dân trên địa bàn huyện.

Theo đó, mỗi người hỗ trợ bằng cách mua ít nhất 5kg nhãn. UBND giao cho Hội Nông dân huyện làm đầu mối thông tin cụ thể về giá bán của từng chủng loại nhãn và thống nhất cách thức thực hiện, tổng hợp danh sách các đơn vị đăng ký mua sản phẩm nhãn và kết nối với các đơn vị để phân phối sản phẩm đạt hiệu quả. Các đơn vị ủng hộ thu mua, lập danh sách gửi về Hội Nông dân huyện trước ngày 31/8.Thông tin liên hệ: ông Dương Tấn Linh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc, điện thoại 098 2828369.

UBND huyện cũng đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, hiệp hội, liên minh, các DN trên địa bàn huyện thông tin sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân để trực tiếp tiêu thụ và kết nối, hỗ trợ nông dân. Được biết, đến nay huyện Xuyên Mộc còn khoảng 745 tấn nhãn đang rộ vụ thu hoạch chưa có nơi tiêu thụ. (Phúc Hiếu)

● “Bạn hãy cùng chúng tôi chung tay chống dịch. Hãy an tâm chúng tôi luôn bên bạn. Cần hỗ trợ liên hệ với chúng tôi: 02543.876 125”. Đó là thông điệp gắn trang trọng trên 85 gói quà do Công an TX.Phú Mỹ tặng người đang cách ly tại Khu cách ly Ký túc xá Trường CĐ Quốc tế Vabis vào chiều 28/8.

Mỗi phần quà trị giá 150 ngàn đồng, gồm thực phẩm, sữa, bánh, kẹo… (Đăng Khoa)

● Cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức) vận động gia đình chị Nguyễn Thị Thu Triển (TT.Ngãi Giao) trao tặng 200 con gà ta trị giá khoảng 30 triệu đồng cho các gia đình khó khăn, bà con ở trọ trên địa bàn thị trấn. (Ngọc Bích)

● Ngày 29/8, Hội LHPN xã Bàu Lâm (huyện Xuyên Mộc) vận động chị Nguyễn Thị Thu Tâm (xã Bàu Lâm) tặng 220 phần quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng gồm: gạo, dầu ăn, bột ngọt, nước tương. Gia đình bà Phan Thị Dân, Chi hội trưởng phụ nữ ấp 3B (xã Bàu Lâm) tặng 500kg rau muống cho bà con trong ấp và tặng 1 triệu đồng cho lực lượng dân quân tự vệ chốt trực tại ấp. (Ngọc Mai)

● Ngày 29/8, Hội LHPN xã Xà Bang (huyện Châu Đức) trao tặng 300kg gạo, 15 con gà cho bà con thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại địa phương. Chi phí khoảng 6,5 triệu đồng do Hội LHPN huyện Châu Đức hỗ trợ và vận động nhà hảo tâm đóng góp. Từ tháng 7 đến nay, Hội LHPN xã Xà Bang đã vận động hỗ trợ 1,5 tấn gạo, 46 phần quà, mỗi phần 350 ngàn đồng trao tặng các gia đình nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp giải cứu nấm bào ngư, nấm rơm... giúp nông dân và tặng 50kg nấm bào ngư cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chi phí do Hội phụ nữ vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Bích Bích)

● Ngày 29/8, các thành viên CLB cắt tóc trẻ (Thành Đoàn Vũng Tàu) đã tổ chức cắt tóc cho 170 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng trực chốt của thành phố.

Anh Tuấn Thành, Chủ salon Calvin Tuấn Thành, Chủ nhiệm CLB cho biết, CLB có 14 thành viên. Từ khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 14/7) đến nay, CLB đã tổ chức thực hiện 4 chương trình cắt tóc cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch của thành phố, với số lượng hơn 300 người là cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, các tình nguyện viên trực chốt, y, bác sĩ tại Trung tâm y tế. Thời gian tới, chương trình tiếp tục đến với y, bác sĩ tại Bệnh viện Vũng Tàu. (Diễm Quỳnh)