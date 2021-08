Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương

Ngày 28/8, các địa phương trên toàn tỉnh tập trung kiểm tra, giám sát người dân chấp hành quy định giãn cách; tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng các khu vực nguy cơ cao, khu vực phát sinh ca bệnh.

Tổ 19, khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân kiểm soát 24/24 khu vực phong tỏa. Ảnh: Minh Tâm

TP.VŨNG TÀU GHI NHẬN THÊM 11 CA TRONG KHU PHONG TỎA

Từ 18 giờ ngày 27/8 đến 18 giờ ngày 28/8, TP.Vũng Tàu ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 trong khu cách ly tập trung, trong đó có 1 ca cách ly tập trung tại khách sạn Hà Sơn và 10 ca tại cơ sở cách ly tạm thời là F1 có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS- CoV-2 sáng 28/8.

Đến nay, TP.Vũng Tàu đã ghi nhận 1.082 ca mắc COVID-19 và 376 ca khỏi bệnh. Hiện trên địa bàn còn 38 khu phong tỏa với 29.020 hộ/13.228 nhân khẩu.

Từ 19 giờ ngày 27/8 đến 19 giờ ngày 28/8, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã kiểm tra 4.889 lượt phương tiện. Qua kiểm tra đã lập biên bản 156 trường hợp với số tiền 289 triệu đồng.

TP. BÀ RỊA: 1.348 MẨU XÉT NGHIỆM KHU PHỐ 3, PHƯỜNG LONG TOÀN ÂM TÍNH

Theo thông tin từ BCĐ phòng dịch COVID-19 TP.Bà Rịa, ngày 28/8 địa phương này không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

1.348 mẫu xét nghiệm người dân khu phố 3, phường Long Toàn (khu vực phong tỏa liên quan đến chùm ca bệnh 11 người trong cùng gia đình được phát hiện ngày 27/8) âm tính lần 1 với COVID-19. Để bảo đảm lương thực cho người dân khu vực phong tỏa, thực hiện nghiêm túc “ai ở đâu, ở yên đó”, TP.Bà Rịa đã trao tặng 295 túi an sinh cho người dân thuộc khu phong tỏa khu phố 3, phường Long Toàn.

Lực lượng chức năng đã tổ chức 60 lượt tuần tra, xử phạt vi pham Chỉ thị 16. Qua đó, xử phạt 28 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 55 triệu đồng; nhắc nhở 28 trường hợp.

TX. PHÚ MỸ: THÊM 4 CA DƯƠNG TÍNH TRONG KHU CÁCH LY TẬP TRUNG

TX. Phú Mỹ ngày 28/8 phát hiện thêm 4 ca dương tính trong khu cách ly tập trung, trong đó có 3 trường hợp thuộc chuỗi lây nhiễm tại tổ 19, khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân; 1 trường hợp là F1 lây nhiễm từ nhân viên TTYT TX. Phú Mỹ dương tính hôm 25/8. Lũy kế đến nay, trên địa bàn TX. Phú Mỹ có 190 ca bệnh.

Theo BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 TX. Phú Mỹ, đối với 4 ca trong khu cách ly tập trung, thị xã đã chủ động đánh giá, nhận định tình hình và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng triệt để, đảm bảo không để sót các F1, F2 ngoài cộng đồng.

Mục tiêu của TX. Phú Mỹ từ nay đến ngày 8/9 là giữ vững vùng xanh tại 4 xã, phường (gồm phường Tân Phước, phường Phước Hòa, xã Tân Hòa, xã Tân Hải). Chuyển các xã, phường Phú Mỹ, phường Hắc Dịch, xã Sông Xoài, xã Tóc Tiên, xã Châu Pha từ vàng sang xanh; phường Mỹ Xuân từ vùng cam sang vùng xanh.

HUYỆN ĐẤT ĐỎ: TẠM ĐÓNG CỬA TOÀN BỘ CHỢ DÂN SINH

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 (BCĐ) huyện Đất Đỏ cho biết, ngày 28/8, trên địa bàn huyện không ghi nhận thêm ca mắc mới.

Hội phụ nữ thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ đi chợ hộ cho người dân. Ảnh: VÂN ANH

Để tiếp tục sàng lọc SARS-CoV-2, từ nay đến 10/9, huyện triển khai lấy mẫu xét nghiệm đợt 4 cho các đối tượng cách ly y tế, lực lượng thiết yếu, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và người dân trong các khu vực phong tỏa tại thị trấn Phước Hải. Dự kiến hơn 15.200 mẫu được xét nghiệm trong đợt này.

Bên cạnh việc xét nghiệm sàng lọc, huyện Đất Đỏ cũng đã có công văn yêu cầu UBND huyện, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội như: miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong học kỳ I năm học 2021 - 2022; hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID; chuẩn bị đầy đủ lương thực, hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm phục vụ người dân...

Từ ngày 28/8, toàn bộ chợ dân sinh trên địa bàn huyện sẽ tạm đóng cửa để phòng chống dịch. Do đó, cần công khai số điện thoại các tổ đi chợ hộ để người dân biết.

HUYỆN XUYÊN MỘC: GHI NHẬN 7 CA TÁI DƯƠNG TÍNH

Từ 12h ngày 27/8 đến 12h ngày 28/8, địa phương này ghi nhận 1 ca mắc mới trong khu cách ly. Đồng thời có 7 ca tái dương tính sau điều trị .

Trong ngày huyện tiến hành truy vết 5 trường hợp F1, 15 F2. Đồng thời lấy 668 mẫu test nhanh và 82 mẫu đơn, 10 mẫu gộp xã Tân Lâm xét nghiệm RT-PCR những trường hợp cách ly tại nhà có triệu chứng nghi ngờ, sàng lọc cộng đồng khu phong tỏa, khu cách ly. Kết quả phát hiện 2 ca bệnh nghi ngờ qua test nhanh dương tính trong khu cách ly Trường THCS Bàu Lâm.

Ngày 28/8, lực lượng chức năng của huyện đã tăng cường, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, khu vực dân cư. Qua đó lập biên bản 25 trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết. Từ 19/7 đến nay, địa phương đã xử phạt 1.060 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, với số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc, hiện nay xã Bình Châu và Phước Thuận là vùng nguy cơ cao (vùng cam). Vùng nguy cơ (vùng vàng) có 6 xã, thị trấn gồm: Bàu Lâm, Tân Lâm, Phước Tân, Xuyên Mộc, Hòa Hiệp và TT. Phước Bửu. Vùng xanh có 5 xã: Hòa Hội, Hòa Bình, Hòa Hưng, Bưng Riềng, Bông Trang.

HUYỆN CHÂU ĐỨC: KHÔNG GHI NHẬN CA MẮC MỚI

Trong ngày 28/8, trên địa bàn huyện Châu Đức không ghi nhận ca mắc mới. Thực hiện công tác truy vết trong ngày, toàn huyện cũng đã truy vết 5 F1, 79 F2 và 310 F3.

Huyện đã tổ chức lấy mẫu trong ngày là 676 mẫu PCR cho 8.904 người. Trong đó 676 mẫu gộp, 29 mẫu đơn. Test nhanh 663 trường hợp, không phát hiện trường hợp dương tính

Trong ngày 28/8, lực lượng chức năng huyện Châu Đức đã xử phạt 5 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 với số tiền 30 triệu đồng.

HUYỆN LONG ĐIỀN: GHI NHẬN 4 CA MẮC COVID-19

Theo BCĐ huyện Long Điền, từ 12h ngày 27/8 đến 12h ngày 28/8, huyện Long Điền ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 trong khu cách ly và 1 ngoài cộng đồng tại xã An Ngãi qua kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ngày 27/8.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân KP Hải Tân, TT. Long Hải (huyện Long Điền). Ảnh: Đinh Hùng

Các lực lượng chức năng huyện Long Điền đang tiếp tục khoanh vùng, truy vết. Toàn bộ các ca F0, F1 trên địa bàn huyện đã được đưa đi điều trị, cách ly tập trung.

Trong ngày, huyện Long Điền tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 3.400 hộ dân thuộc 4 khu phố Hải An, Hải Điền, Hải Tân và Hải Sơn.

Các lực lượng công an đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát nhân khẩu, khẩn trương xét nghiệm để kịp thời phát hiện F0 nhằm khoanh vùng dập dịch. Đối với các tổ dân cư xuất hiện F0, Công an huyện đã bố trí 2 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng quân sự, địa phương truy vết nhanh F1, F2.

HUYỆN CÔN ĐẢO: TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VIỆC TẠM DỪNG TÀU CÁ XUẤT BẾN

Bước sang ngày thứ 3 thực hiện giãn cách Chỉ thị 15 đợt 2, huyện Côn Đảo tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khu vực cảng Bến Đầm và Cỏ Ống; phương tiện tàu thuyền đến Côn Đảo.

Bên cạnh đó, các tổ, đội liên ngành phòng chống COVID-19 huyện tăng cường kiểm tra người dân, ngư dân về việc chấp hành thực hiện Công văn số 2921/UBND-VP ngày 25/8/2021 của UBND huyện Côn Đảo về việc tạm dừng tàu cá xuất bến tham gia hoạt động sản xuất trên biển trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và tạm dừng các hoạt động đánh bắt, thu mua hải sản trên địa bàn huyện Côn Đảo.

NHÓM PV THỜI SỰ