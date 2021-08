Phường Thắng Nhất: Phong tỏa tạm thời 340 hộ dân liên quan đến ổ dịch ngoài cộng đồng

Ngày 31/8, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu cho biết, liên quan đến 3 trường hợp xét nghiệm nhanh dương tính tại Phòng khám Đa khoa Y Sài Gòn (phường 8) và Phòng khám Thiên Nam (phường 10), lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm nhanh 600 mẫu, phát hiện 26 trường hợp dương tính khác tại khu phố 5 và khu phố 11, phường Thắng Nhất. TP.Vũng Tàu.

Lực lượng chức năng phong tỏa “cứng” hẻm 240/10 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu.

Cụ thể, sáng 30/8, ông T.A.T (SN 1972, ngụ 240/41/11 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu), là công nhân Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật chống ăn mòn GRE-COATING VIỆT NAM được xe công ty chở đến xét nghiệm nhanh tại Phòng khám Thiên Nam và cho kết quả dương tính. Ông T. không có biểu hiện sốt, ho.

Sáng 30/8, ông T.V.T. (SN 1977, ngụ 240/41/10/11 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) làm nghề buôn bán gia cầm có đến Phòng khám Đa khoa Y Sài Gòn (408B Lê Hồng Phong, phường 8, TP.Vũng Tàu) để xét nghiệm nhanh để làm giấy đi đường, kết quả xét nghiệm nhanh dương tính. Ông T. đã được chuyển về cách ly tại khu cách ly 89 Lê Lợi. Lực lượng chức năng xét nghiệm nhanh đối với 4 người trong gia đình ông T. gồm vợ và 3 con, kết quả có 2 trường hợp dương tính là cháu T.V.T (SN 2009) và T.T.K.C (SN 2005). Cả gia đình ông T. cũng được chuyển cách ly tập trung.

Cũng tại Phòng khám Đa khoa Y Sài Gòn, sáng 30/8, ông Đ.Đ.T (SN 1971, ngụ 240/41/10/10 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất) làm phụ xe cũng có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính. Ông Đ.Đ.T được xác định có nguồn lây đi từ vùng dịch Đồng Nai lấy hàng cùng ông T.V.T. về TP.VũngTàu từ ngày 26 đến 29/8. Phường Thắng Nhất đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh đối với vợ ông Đ.Đ.T. là bà H.T.H (SN 1972) lúc 21 giờ ngày 30/8 có kết quả dương tính.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, lịch trình của ông T.V.T và ông Đ.Đ.T sử dụng xe tải loại 1,5 tấn biển số xe: 72L-3758 do ông T.V.T làm tài xế chạy xe được cấp mã QR để đi lấy gà và giao hàng tại các trại gà ở tỉnh Đồng Nai và các địa bàn trên địa bàn tỉnh: Xuyên Mộc, Châu Đức, TX. Phú Mỹ, Long Điền, Vũng Tàu.

Ngay trong tối 30/8, phường Thắng Nhất phong tỏa tạm thời và lập 4 chốt tại các hẻm 240/10 Tiền Cảng, 242 Nguyễn Hữu Cảnh và 113 Võ Văn Tần; tiến hành lấy mẫu 600 xét nghiệm của 340 hộ tại các khu vực phong tỏa. Tổng cộng, đến trưa 31/8, đã có tổng cộng 29 trường hợp dương tính bao gồm 3 trường hợp dương tính xét nghiệm tại các phòng khám kể trên. Trong đó, trường hợp ông T.A.T. đã có kết quả dương tính RT-PCR vào tối 30/8 (Phòng khám Thiên Nam gửi mẫu CDC tỉnh), 28 trường hợp còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR.

Hẻm 61 Tiền Cảng, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu đã bị phong tỏa từ tối 30/8.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu thông tin, trong sáng 31/8, lực lượng chức năng đã triển khai các lực lượng công an, quân sự, phường Thắng Nhất đã phong tỏa “đông cứng” toàn bộ khu vực này để đảm bảo người dân “nhà nào ở nhà đó”. UB MTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu và địa phương sẽ hỗ trợ, trao Túi an sinh, nhu yếu phẩm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người dân để yên tâm, không phải ra ngoài. Trong chiều 31/8, phường Thắng Nhất tiếp tục lấy mẫu diện rộng gồm 3.000 mẫu với gần 1.000 hộ liên quan đến các trường hợp dương tính kể trên. Tổ truy vết, Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành truy vết các F1, F2, F3 liên quan đến ca nghi nhiễm.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG