Chung sức đẩy lùi dịch bệnh

 Ngày 6/8, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp nhận khoảng 101 tấn lương thực, thực phẩm gồm: gạo, miến, mì gói, nước chấm, do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa ủng hộ.

Ông Nguyễn Kế Toại (thứ 2 từ trái qua), Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh thay mặt tỉnh tiếp nhận số hàng hóa do tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ.

Được biết, số hàng hóa này do nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyên góp, hưởng ứng theo lời kêu gọi của chính quyền tỉnh, sau đó được vận chuyển bằng đường biển vào TP. Hồ Chí Minh, và tỏa đi một số tỉnh phía Nam đang có tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong đó, có tỉnh BR-VT.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã bày tỏ sự biết ơn chân thành, sâu sắc nhất đến Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, khẳng định, đây là nguồn động viên kịp thời về vật chất lẫn tinh thần để người dân tỉnh BR-VT vượt qua những khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Sau khi nhận số lương thực, thực phẩm này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ nhanh chóng phân phối cho các địa phương, trong đó, chú trọng đến việc hỗ trợ các cơ sở cách ly, khu phong tỏa, những người dân đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 và các lực lượng tuyến đầu chống dịch. (Diễm Quỳnh)

Ông Nguyễn Văn Hương (bìa trái), Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 từ Công ty CP TMDV-ĐT Green HC.

 Sáng 6/8, Công ty CP TMDV-ĐT Green HC (156, Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) đã ủng hộ cho Bệnh viện Bà Rịa trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19, gồm 3 máy lọc nước RO, 30 máy đo SPO2 kẹp tay, 1.000 bộ trang phục bảo hộ cấp 3, 2.000 khẩu trang y tế N95, 30 máy đo huyết áp điện tử và 20 nhiệt kế hồng ngoại. Tổng giá trị các trang thiết bị 958 triệu đồng. (Nhung Hoa)

 Bộ CHQS tỉnh phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện Long Điền, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thủy Bình (TP. Bà Rịa), Hội từ thiện “Trái tim nhân ái” và nhà hàng chay thực dưỡng GOOLIFE (TP. Vũng Tàu) tổ chức chương trình “Món quà yêu thương”, hỗ trợ 300 suất quà, mỗi suất gồm: 5kg gạo, 10 quả trứng vịt, 20 khẩu trang y tế, 10 gói mì tôm, 1 chai nước tương, 2kg rau xanh… cho người dân KP. Hải Vân và KP. Hải Phong 2 (TT. Long Hải, huyện Long Điền). Tổng chi phí thực hiện chương trình 90 triệu đồng do các DN trên tài trợ. (Minh Nhân)

 UBMTTQ Việt Nam thị trấn Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ) tổ chức trao 200 suất quà hỗ trợ cho người gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng gồm: gạo, mì gói, các nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí 60 triệu đồng do UBMTTQ Việt Nam thị trấn vận động các mạnh thường quân ủng hộ. (Thanh Nghi)

 Đội Phòng chống tội phạm và hỗ trợ an toàn giao thông Công an TX. Phú Mỹ đã trao 1,5 tạ rau; 200kg gạo; 40 phần quà gồm mì gói, nước tương, nước mắm, muối cho người dân phường Phước Hòa, phường Mỹ Xuân, phường Hắc Dịch và phường Phú Mỹ. Kinh phí hỗ trợ do cán bộ chiến sĩ của Đội Phòng chống tội phạm và hỗ trợ an toàn giao thông, mạnh thường quân đóng góp nhằm chia sẻ khó khăn với người dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. (Minh Tâm)

 Từ ngày 4 đến 6/8, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng (Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn) đã trao 420 triệu đồng ủng hộ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm: UBND phường 1, 2 (TP. Vũng Tàu), Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Biên phòng cửa khẩu Cảng BR-VT, Trung đoàn 251 và Lữ đoàn 171 - Vùng 2 Hải quân, Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh), Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Mỹ và Đồn Biên phòng Long Sơn (TP. Vũng Tàu). (Thanh Nga)

Đại diện Công ty TNHH Cao Phát trao 500 triệu đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Đức.

 Công ty TNHH Cao Phát (xã Bình Giã, huyện Châu Đức) đã trao 500 triệu đồng ủng hộ huyện Châu Đức để mua lương thực, thực phẩm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại địa phương. Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Công ty TNHH Cao Phát cũng đã đóng góp 500 triệu đồng vào Quỹ vắc xin và phòng, chống dịch COVID-19. (Thái Bình)

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng Ban Dân vận TP. Bà Rịa và bà Lương Thị Kiều Trang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Bà Rịa trao quà cho đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện Long Điền.

 UBMTTQ Việt Nam TP.Bà Rịa đã chuyển số hàng hóa, nhu yếu phẩm gồm: 1.000 thùng mỳ, 1.800 chai nước mắm, 1.200 chai dầu ăn và gần 2.600 hộp sữa, 500 trứng gà, vịt, tới UBMTTQ Việt Nam thị trấn Long Hải (huyện Long Điền). Tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. (Minh Thanh)