Thăm hỏi cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ

Ngày 6/8, Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)-Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho hai cán bộ Công an xã Tân Hòa bị thương trong quá trình khống chế, bắt giữ đối tượng sát hại vợ trong vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ. Đại diện Đoàn đã thăm hỏi, động viên và mong các đồng chí nhanh chóng bình phục để tiếp tục với công việc, luôn là những tấm gương CBCS CAND tận tâm với công việc, với Nhân dân.

Đại diện Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)-Công an tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh đã khởi tố Phan Minh Hoàng (SN 1981, trú tại xã Tân Hoà, TX.Phú Mỹ) về hành vi giết người và cố ý gây thương tích. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3/8, tại địa bàn tổ 1, ấp Phước Tấn, xã Tân Hòa, Hoàng và vợ của Hoàng là bà Nguyễn Thị Đ. (SN 1983, cùng trú tại địa chỉ trên) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hoàng đã dùng dao Thái lan đâm chị Đ. tử vong ngay tại hiện trường. Sau khi sát hại vợ, Hoàng đã dùng dao Thái lan tự đâm vào bụng của y gây thương tích.

Nhận được tin báo, tổ công tác của Công xã Tân Hòa đến hiện trường giải quyết vụ việc. Trong lúc bị công an khống chế, bắt giữ, Hoàng bất ngờ dùng dao Thái lan gây thương tích cho hai cán bộ Công an xã Tân Hòa là Đại úy Nhữ Văn Quyết, Phó Trưởng Công an xã (bị đâm vào vùng bụng) và Đại úy Võ Phan Ngọc Anh, Công an viên xã (bị đâm vào vùng đùi). Hiện 2 cán bộ công an đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, sức khỏe đã ổn định.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN