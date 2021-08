Chia sẻ khó khăn, góp sức cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh

Sáng 9/8, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 70 tấn gạo do Bưu điện tỉnh hỗ trợ.

Được biết, đây là số gạo thuộc chương trình của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post điều phối cho Bưu điện tỉnh hỗ trợ người dân của BR-VT đang khó khăn không có nguồn thu nhập ổn định do dịch bệnh COVID-19.

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận 70 tấn gạo do Bưu điện tỉnh hỗ trợ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Bưu điện tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post. Đồng thời, khẳng định, đây là nguồn động viên kịp thời về vật chất lẫn tinh thần để người dân tỉnh BR-VT vượt qua những khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Sau khi tiếp nhận, Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố sẽ phối hợp cùng UBMTTQ Việt Nam tỉnh, địa phương nhanh chóng phân phối số lương gạo trên, bình quân 10 tấn gạo/huyện để hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở cách ly tập trung, các khu phong tỏa và lực lượng tuyến đầu chống dịch. (Nhung Hoa)

Ban Giám đốc CDC nhận bảng tượng trưng trao tặng các thiết bị y tế của ACB.

*Ngày 9/8, Ban Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Chi nhánh Vũng Tàu (111, Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP. Vũng Tàu) đã tặng thiết bị y tế chống dịch cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC). Tổng giá trị các thiết bị trao tặng gần 100 triệu đồng. Số tiền này được trích từ quỹ hỗ trợ của ngân hàng và sự đóng góp tự nguyện của cán bộ nhân viên ngân hàng. Trước đó, ACB Chi nhánh Vũng Tàu cũng đã ủng hộ 50 triệu đồng vào Qũy cứu trợ tỉnh. (Phan Hà)

Bà Đỗ Thị Chi, Phó Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh trao quà “San sẻ yêu thương - Đẩy lùi COVID” cho trẻ em trong khu phong tỏa, hẻm 17, Nguyễn Gia Thiều, phường 12, TP.Vũng Tàu.

*Sáng 9/8, Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp với Thành Đoàn Vũng Tàu tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương - đẩy lùi COVID”. Chương trình đã gửi tặng 336 phần quà (mỗi phần trị giá 218 ngàn đồng), gồm: bánh, sữa và ngũ cốc cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực phong tỏa, khu cách li trên địa bàn các phường: 5, 11, 12, TP.Vũng Tàu. Tổng giá trị quà tặng hơn 73 triệu đồng, do Nhà thiếu nhi tỉnh và Thành Đoàn Vũng Tàu vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố ủng hộ. Để đảm bảo các quy định phòng dịch, Nhà thiếu nhi tỉnh đã trao quà cho UBND các phường và các khu phố, để chuyển trực tiếp đến trẻ em các khu vực phong tỏa, cách li trên địa bàn. (Diễm Quỳnh)

Đồng bào dân tộc thiểu số nhận nhu yếu phẩm từ Công đoàn Ban Dân tộc tỉnh.

*Trong ngày, Công đoàn Cơ sở Ban Dân tộc tỉnh đã tặng quà cho 39 hộ đồng bào dân tộc thiểu số là lao động tự do tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm trị giá 378 ngàn đồng, tổng trị giá 14,7 triệu đồng

Đây là kết quả của đợt vận động cán bộ, công chức, người lao động tại Ban Dân tộc tỉnh nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. (Thi Phong)

*Khoảng 2 giờ sáng 9/8, trong khi tuần tra phòng, chống dịch COVID-19, Tổ tuần tra Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện 3 người đang đi bộ trên QL55, đoạn qua xã Bông Trang, nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Công an huyện Xuyên Mộc và Công an TT.Phước Bửu hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho cha, con ông Xảo.

Qua thông tin do những người này cung cấp, ông Trần Xảo (SN 1957, quê Khánh Hòa) cùng 2 con từ TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đến KP. Láng Sim, TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc để làm thuê cho 1 công trình xây dựng. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên công trình đang tạm dừng thi công. "Trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cha con tôi không có tiền để trang trải cuộc sống. Chủ công trình lại ở Đắk Lắk nên không hỗ trợ được gì. Do đó, gia đình tôi đành đi bộ về lại TX. Ninh Hòa" ông Xảo phân trần.

Tổ tuần tra đã giải thích việc tự ý đi lại trong thời gian giãn cách xã hội là vi phạm Chỉ thị 16. Đồng thời, Tổ tuần tra nhắc nhở và đưa gia đình ông Xảo về lại nơi tạm trú để có biện pháp hỗ trợ. Sáng cùng ngày, Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Công an huyện phối hợp cùng Công an TT. Phước Bửu đã đến động viên gia đình ông Xảo chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm gồm: gạo, mì, dầu ăn, rau xanh, trứng… cho cha con ông Xảo. (Trí Nhân - Chiến Công)

*Ngày 9/8, Đội CSHS Công an TP.Vũng Tàu đã tổ chức thăm hỏi, tặng 400 phần quà gồm: gạo, mỳ, cá khô… cho lực lượng bảo vệ dân phố và một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn các phường 1, 4, 5, 7, 8, Thắng Nhì và Thắng Tam. Tổng trị giá phần quà 14 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp. (Văn Anh)

*Ngày 9/8, Hội LHPN xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc) trao 90 phần quà cho hộ nghèo, khó khăn, khuyết tật, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng gồm: 10kg gạo, trứng vịt. Chi phí do Hội LHPN xã Bưng Riềng vận động hội viên và nhà hảo tâm đóng góp. Cùng ngày, Hội LHPN xã Bưng Riềng trao tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt cho hội viên phụ nữ khó khăn. Chi phí do Hội Phụ nữ vận động Ban Chỉ huy đồn Biên phòng xã Phước Thuận hỗ trợ.

Đại diện Hội LHPN xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc) trao quà cho hội viên khó khăn.

Ngoài ra, Hội LHPN xã đã vận động hội viên mua ủng hộ 2,6 tấn rau, củ, quả gồm: các loại rau ăn lá, bí, bầu, mướp, dưa leo, chanh, đu đủ... với số tiền hơn 70 triệu đồng và được phân chia thành từng phần, mang tới tận nhà trao tặng cho bà con trên địa bàn xã. (Mai Ngọc)

Đại diện Ban Chỉ huy Trung đoàn Minh Đạm tặng quà cho lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt tự quản ấp Tây (xã Hòa Long, TP. Bà Rịa).

*Trong 2 ngày 8 và 9/8, Ban Chỉ huy Trung đoàn Minh Đạm - Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban CHQS TP. Bà Rịa tổ chức đoàn đến thăm, tặng 11 suất quà cho lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các chốt tự quản trên địa bàn 2 xã: Hòa Long và Long Phước. Mỗi suất quà (bánh, kẹo, nước ngọt, cà phê…) trị giá 600 ngàn đồng, do các cá nhân, DN trên địa bàn tỉnh tài trợ. (Minh Nhân)

*Ngày 9/8, CLB phóng viên BR-VT phối hợp với nhóm cà phê Chiêng trao tặng 600 phần quà người lao động ở phòng trọ có hoàn khó khăn trên địa bàn TP.Vũng Tàu và hội viên Hội Khuyết tật TP.Vũng Tàu. Mỗi suất quà trị giá khoảng 200 ngàn đồng gồm: gạo, 20 quả trứng gà, cá khô. Tổng các phần quà là 54 triệu trích từ Qũy Chung một tấm lòng CLB phóng viên BR-VT, nhóm cà phê Chiêng và các nhà hảo tâm đóng góp. (Huyền Trang)

*Ngày 9/8, UBMTTQ Việt Nam xã An Nhứt (huyện Long Điền) đã trao 50 suất quà (mỗi suất 300 ngàn đồng tiền mặt) cho các hộ dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tổng kinh phí tặng quà là 15 triệu đồng do cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn xã đóng góp.

Đại diện Chi bộ ấp Phước Lợi (xã Phước Tỉnh) trao quà cho các hộ dân trên địa bàn ấp.

Cùng ngày, Chi bộ ấp Phước Lợi (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) đã trao 100 suất quà (mỗi suất 200 ngàn đồng) gồm gạo, trứng cho người dân nghèo trên địa bàn ấp. Tổng kinh phí 20 triệu đồng do một nhà hảo tâm trên địa bàn ấp hỗ trợ. (Ngọc Tuyền)

*Sáng 9/8, từ số tiền 3 triệu đồng sau khi đập heo đất, em Phan Huỳnh Minh Thư (HS lớp 6B, Trường THCS Văn Lương, huyện Long Điền) đã nhờ mẹ mua 14 phần quà gồm: gạo, trứng vịt và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác để mang đến tặng cho các chú đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh đường số 14 (thị trấn Long Điền, huyện Long Điền). Được biết, qua các phương tiện như mạng intetnet, tivi, loa truyền thanh cũng như chứng kiến tình hình dịch bệnh tại địa phương, Thư biết được được những khó khăn vất vả của các chú tại các chốt kiểm soát dịch, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ gia đình nên em đã quyết định đập heo đất tiết kiệm của mình để ủng hộ các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp nhận những phần quà của Thư, đại diện chốt kiểm soát dịch bày tỏ cảm xúc, trân trọng tấm lòng của em trước sự chia sẻ những khó khăn cho người khác và cộng đồng. (Nguyễn Tuyền)