CHUYỆN TỬ TẾ: "Sống rồi…"

“Sống rồi…”, bệnh nhân Nguyễn Xuân Trường (SN 1953, trú tại phường 7, TP. Vũng Tàu) đã mở đầu những dòng tâm sự đầy xúc động của mình bằng một tiếng reo vui sau chuỗi ngày dài chống chọi với COVID-19.

Ông Nguyễn Xuân Trường

Ông Trường là trường hợp tiếp xúc gần với ca F0 nên được đưa đi cách ly tập trung tại trụ sở cũ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (89, Lê Lợi, phường 4, TP. Vũng Tàu) từ ngày 10/7. Đến ngày 24/7, ông có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

14 giờ ngày 24/7, ông Trường được chuyển từ khu cách ly tập trung về Bệnh viện Vũng Tàu để điều trị trong tình trạng khó thở, kiệt sức, ông “cảm thấy như mình sắp ra đi, người toát mồ hôi, hơi thở gấp gáp”. “Từ lúc nghe tin mình bị nhiễm COVID-19, bao trùm tâm trạng của tôi là sự hoang mang. Đến khi được đưa đến BV Vũng Tàu, trong tôi bắt đầu nhen nhóm lên niềm tin mình sẽ sống. Tại phòng cấp cứu COVID-19 tổng hợp, tôi được thở oxy, gắn máy theo dõi tim, phổi và được bác sĩ thăm khám. Sáng hôm sau, tôi lại được đổi phòng, nằm cùng với các bệnh nhân nặng, người nào cũng bất động, máy móc quanh người. Đêm nằm, đèn sáng, máy móc kêu tít tít, ô ô… khiến những ngày đầu tôi trằn trọc không sao ngủ được”, ông Trường kể.

Đoàn bác sĩ, điều dưỡng từ tỉnh Yên Bái vào hỗ trợ cơ sở điều trị COVID-19 Bệnh viện Vũng Tàu.

Các bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại cơ sở điều trị COVID-19 Bệnh viện Vũng Tàu.

Những ngày đầu nhập viện, ông Trường sốt triền miên, khắp người đau nhức, mất khứu giác khiến ông ăn không ngon, ngủ không yên. Hằng ngày, ông được các y bác sĩ theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt, theo dõi nhịp tim, đo oxy trong máu, chụp phổi, truyền dịch và cấp phát thuốc.

Gần nửa tháng điều trị tại bệnh viện, ông Trường đã chứng kiến những hi sinh thầm lặng cùng sự tận tụy, trách nhiệm hết lòng của các y bác sĩ khiến ông rưng rưng xúc động khi nhớ lại. “Bác sĩ dặn tôi phải hạn chế đi đứng vì sức khỏe còn yếu, thường xuyên choáng váng, nếu không may bị ngã sẽ dễ gây tổn thương não. Vậy là tôi phải nằm trên giường và… đóng bỉm của người già, cực kỳ mắc cỡ. Mỗi lần đi vệ sinh là một lần đắn đo, ngại ngùng, lúng túng vì sẽ phải làm phiền các cháu điều dưỡng. Hiểu được tâm lý của tôi, các cháu nhẹ nhàng bảo: “Bác ơi, bác cứ thoải mái, có chúng cháu đây rồi, bác đừng ngại gì cả!”. Sau 5 ngày, tôi lại được chuyển lên lầu 10 của bệnh viện. Nhân viên điều dưỡng xuống đón, đẩy xe giúp tôi lên xe lên lầu. Qua hành động và hơi thở, tôi thấy cháu mệt thực sự sau cả một hành trình đồng hành cùng bệnh nhân COVID-19. Tôi nói đùa: “Hay chú xuống đi cùng với cháu nhé!”. “Ấy chết, chú ngồi yên giúp cháu nhé, để cháu làm!”… Mỗi lần các cháu tới thăm khám, tôi đều thấy các cháu mồ hôi nhễ nhại, kính chắn giọt bắn mờ đi. Và qua những câu chuyện ngắn ngủi, tôi được biết các cháu còn không có giường để ngủ, phải trải nệm nằm dưới đất. Có cháu hết ca vẫn xin ở lại làm việc tiếp do khối lượng công việc quá nhiều, có cháu từng xỉu đi vì kiệt sức khi đang làm việc… Những điều ấy khiến tôi chảy nước mắt mỗi lần nhớ đến”.

Sau khi được điều trị, sức khỏe của ông Trường dần bình phục. Ngày 8/8, ông Trường được xuất viện sau 3 lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện nay, ông đang tự cách ly, theo dõi tại nhà, sức khỏe đã hồi phúc khoảng 90%. Trong ngày xuất viện, ông đã viết những dòng tâm sự về khoảng thời gian điều trị tại bệnh viện, gửi lời tri ân từ đáy lòng mình tới những chiến sĩ áo trắng, những người mà ông chưa từng biết mặt. Chỉ biết rằng, nhờ có họ, ông được sống và trở về với gia đình.

“Thời gian điều trị tại đây, tôi được sự quan tâm, chăm sóc hết lòng của các bác sĩ và nhân viên y tế với lời lẽ gần gũi, ấm áp tình người, khiến tôi tự nhủ phải cố gắng làm theo lời BS để sớm được trở về nhà. Các y, bác sĩ tại Bệnh viện Vũng Tàu đã giúp tôi được sống và trở về đoàn tụ với gia đình. Tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn tự đáy lòng mình tới những y, bác sĩ, những người tôi chưa từng biết mặt, chỉ thấy qua bộ đồ bảo hộ màu trắng thanh cao, trong sáng mà những người làm ngành y xứng đáng được nhận. Chúc các cháu mạnh giỏi, hạnh phúc. Thân ái chào các cháu!”.

Các bệnh nhân vui mừng sau khi được điều trị khỏi bệnh tại cơ sở điều trị COVID-19 Bệnh viện Vũng Tàu.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ