Cảnh giác phòng dịch ở chung cư

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu nhận định đây là khu vực nguy cơ cao do phát sinh nhiều ca mắc COVID-19 không rõ nguồn lây. Vì vậy, địa phương đang tăng cường kiểm soát “chặt trong, chặt ngoài” để giảm ca phát sinh trong tất cả các khu phong tỏa, song song với việc giảm số ca mắc mới trong cộng đồng.

Ông Trần Đình Khoa (bìa phải), Bí thư Thành ủy Vũng Tàu kiểm tra khu phong tỏa hẻm 28 (đường 3/2, phường 10, TP. Vũng Tàu) sáng 10/8. Ảnh: DIỄM QUỲNH

Liên quan đến 6 ca mắc COVID-19 cùng ngụ tại phòng 1112 (chung cư Seaview 1, phường 10) được phát hiện vào ngày 9/8, địa phương đã lấy mẫu RT-PCR gồm 300 mẫu (mẫu gộp 15). Kết quả, có 2 ống gộp cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Chiều 10/8, địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đơn cho những người thuộc danh sách 2 ống gộp này để gửi về CDC tỉnh và đang chờ kết quả. Trước đó, ngày 2/8, chung cư Seaview 1 đã bị phong tỏa với 225 hộ cùng 1.052 nhân khẩu do liên quan đến ông N.D.X. (ngụ tại Trung tâm Đô thị Chí Linh, phường 10) là nhân viên bảo vệ chung cư này. Ông X. được xác định chưa rõ nguồn lây.

Liên quan đến 2 ca bệnh tại chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh đã phong tỏa 3 block chung cư A1, A2 và B. Trước đó, sáng 7/8, ông Đ.K.T. (SN 1957, ngụ tại lô A1) tử vong, sau đó xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ông T. có tiền sử bệnh đái tháo đường type 2, cao huyết áp và suy tim. Ngay trong chiều và tối 7/8, địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm cho người dân các chung cư này và phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở lô A2. Đến chiều 10/8, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 phường tiếp tục phong tỏa siêu thị Bách hóa Xanh (95, Chí Linh 18, phường Nguyễn An Ninh) do có 1 nhân viên siêu thị dương tính với SARS-CoV-2.

Trước diễn biến phức tạp của dịch trên địa bàn, sáng 10/8, Đoàn công tác do ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại phường 10 và khảo sát thực tế tại các khu phong tỏa hẻm 28 (đường 3/2); hẻm 414 (Nguyễn Hữu Cảnh), chung cư Seaview 1.

Theo kế hoạch từ ngày 10 đến ngày 12/8, TP. Vũng Tàu tổ chức lấy mẫu cho 64.726 người thuộc các phường có nguy cơ cao: 5, 10, 11, 12, Thắng Nhì nhằm sàng lọc trên diện rộng để phát hiện F0, không để dịch lây lan rộng. TP. Vũng Tàu cũng lên phương án xét nghiệm toàn bộ dân cư Trung tâm đô thị Chí Linh do phát sinh nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng không rõ nguồn lây.

Qua khảo sát, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho rằng, các khu chung cư có dán mã QR khai báo y tế, nhưng việc thực hiện còn qua loa và chưa quản lý chặt chẽ người ra, vào chung cư. Bí thư Thành ủy yêu cầu các khu phong tỏa, đặc biệt là tại các khu chung cư cần có mã QR khai báo y tế. Tất cả những người tới khu phong tỏa đều phải quét mã QR để thuận tiện cho việc truy vết. Lãnh đạo các phường 10 và Nguyễn An Ninh cần thống nhất với đơn vị chủ quản các chung cư trong việc quản lý phòng, chống dịch, nhằm siết chặt, kiểm soát “chặt trong, chặt ngoài”.

“Các địa phương cần soạn tờ tuyên truyền phù hợp, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. UBND phường mời BQL các chung cư trên địa bàn để quán triệt thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, tăng cường vai trò của tổ trưởng tổ dân cư, các tổ COVID-19 cộng đồng tại chung cư, khu dân cư; công an khu vực, tổ dân phố, khu phố quản lý chặt các khu dân cư, khu nhà trọ”, ông Khoa nhấn mạnh.

MINH THANH – HUYỀN TRANG