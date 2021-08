San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch

Ngày 10/8, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức Lễ tiếp nhận kinh phí, vật tư y tế với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng từ các DN, đơn vị để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu nhận bảng tượng trưng phần tài trợ của Tập đoàn Hưng Thịnh.

Cụ thể, Tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ 5 ngàn bộ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (tổng trị giá 577,5 triệu đồng); Công ty CP Xây dựng DIC Holdings (DIC Cons) tài trợ 100 triệu đồng; Công ty CP Công nghệ môi trường Nano Việt tài trợ 1 thiết bị buồng khử trùng tự động (trị giá hơn 40 triệu đồng), 50 triệu đồng và 500 bộ đồ bảo hộ y tế; Công ty CP Xây dựng Hưng Thái Holdings tài trợ 100 triệu đồng; CLB Golf xứ Thanh tài trợ 50 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc của các DN, đơn vị vì đã có những phần quà thiết thực, ý nghĩa dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu khẳng định, thành phố sẽ sử dụng nguồn kinh phí, các trang thiết bị và vật tư y tế này một cách tiết kiệm, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch; sớm đưa thành phố chiến thắng đại dịch COVID-19. (Minh Thanh)

●Sáng 10/8, Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc đã gửi tới Hội Nông dân tỉnh 1 tấn thanh long và 1,5 tấn đu đủ nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn và lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ông Dương Tấn Linh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc cho biết, số trái cây trên do nông dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc ủng hộ.

Được biết, từ đầu mùa dịch đến nay, Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc đã vận động người dân trên địa bàn ủng hộ được 600kg gạo, 180 thùng mỳ, 2 thùng bánh, 400 chai nước mắm, gần 8 tấn rau củ, 8 tấn trái cây, gần 2 nghìn túi sữa chua, 830 quả trứng và 26,7 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị khoảng 257 triệu đồng. (Nhung Hoa)

Đại diện Ban công tác mặt trận dân cư khu phố 6, phường 7 trao quà tới hộ khó khăn.

●Ngày 10/8, UBMTTQ Việt Nam phường 7, TP.Vũng Tàu vận động được 1.600kg gạo, 100kg đường, 20 chai dầu ăn, 10 thùng nước suối; gửi tặng 136 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm, rau củ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 17,5 triệu đồng. Tính đến ngày 10/8, UBMTTQ Việt Nam phường 7 (TP.Vũng Tàu) đã hỗ trợ 2.316 phần gạo, nhu yếu phẩm (mỳ tôm, dầu ăn, hạt nêm, đường, nước mắm...), 1.819 phần rau củ, 1.200 phần ăn sáng tới người nghèo, người khó khăn của các khu phố trên toàn phường và các lực lượng phòng, chống dịch. Toàn bộ số quà nói trên do UBMTTQ Việt Nam phường vận động từ các nhà hảo tâm. Phường còn trích từ Quỹ Vì người nghèo 200 triệu đồng mua 400 phần quà, gạo và số gạo, quà của các nhà hảo tâm ủng hộ còn lại để chuẩn bị hỗ trợ đợt tiếp theo. UBMTTQ Việt Nam phường 7 phối hợp với UBND, các đoàn thể vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê phòng, mặt bằng được 750 triệu đồng; hỗ trợ 400 hộ dân mua hàng hoá, giao miễn phí; hỗ trợ mua nông sản giúp nông dân các địa phương gồm: 1,3 tấn nhãn, 1,5 tấn đu đủ, 250 kg khổ qua... (Diễm Quỳnh)

Hội LHPN và Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 11.

●Cùng ngày, Hội LHPN phường 11 (TP.Vũng Tàu) đã vận động Hội LHPN và Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ủng hộp quà tặng cho người dân địa phương.

Bà Trần Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường 11, TP.Vũng Tàu tặng quà cho một người dân khó khăn.

Theo đó, đã có 50 phần quà là các nhu yếu phẩm như: gạo, nước mắm, dầu ăn (mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng) được tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người dân trong khu phong tỏa trên địa bàn phường 11. (Thi Phong)

Đại diện Bộ CHQS tỉnh trao nhu yếu phẩm cho gia đình cán bộ, chiến sĩ đang sinh sống tại Nhà công vụ Bộ CHQS tỉnh.

●Sáng 10/8, Bộ CHQS tỉnh tổ chức trao tặng 3,5 tấn rau, củ, quả gồm: xà lách, bina, bắp cải, củ cải, su su… do cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ và 300 quả trứng vịt, được Bộ CHQS tỉnh trích từ quỹ tăng gia sản xuất cho gia đình cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang sinh sống tại Nhà công vụ Bộ CHQS tỉnh, Nhà ở xã hội Bộ CHQS tỉnh, bếp ăn Bộ CHQS tỉnh và bếp ăn Ban CHQS TP. Vũng Tàu. (Minh Nhân)

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại cảng cá Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

●Ngày 10/8, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại 10 Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường thủy thuộc địa bàn tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, đồng thời trao tặng mỗi chốt 1 phần quà gồm 3 triệu đồng tiền mặt. (Nhân Đoàn)

Những phần quà được chở tới tận nhà, trao tận tay người dân địa bàn phường Hắc Dịch.

●Ngày 10/8, UBMTTQ Việt Nam phường Hắc Dịch phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội LHPN phường đã trao 415 phần quà cho các gia đình nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mỗi phần quà trị gồm: gạo và nhu yếu phẩm. Tổng chi phí hơn 88 triệu đồng, do UBMTTQ Việt Nam phường, Đoàn Thanh niên và Hội LHPN phường vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Mai Ngọc)

Các tình nguyện viên của HTX chuẩn bị quà trao tặng người dân.

●Sáng 10/8, HTX Nông nghiệp và Dược liệu (huyện Xuyên Mộc) đã tổ chức trao quà cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn 2 xã Hòa Hiệp và Hòa Hội.

Theo đó, 1.200 phần quà gồm: rau xanh, mì tôm, trứng, nước mắm và gạo đã được các tình nguyện viên của HTX trao tới tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá của đợt trao tặng này khoảng 100 triệu đồng.

Trước đó, HTX Nông nghiệp và Dược liệu cũng đã trao gần 25.000 chai nước và các loại nhu yếu phẩm khác cho các tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh. (Phúc Hiếu)

Công an phường Phước Hòa tặng sữa, bánh, xúc xích cho những gia đình có trẻ em.

●Ngày 10/8, Công an phường Phước Hòa (TX. Phú Mỹ) đã trao tặng 150 phần quà gồm gạo, mì, rau, thịt, trứng… cho người dân khó khăn thuộc khu phố Tân Lộc; các hộ nghèo, công nhân thuê trọ trên địa bàn phường. Mỗi phần quà trị giá 300-330 ngàn đồng do cán bộ chiến sĩ phường Phước Hòa và các mạnh thường quân đóng góp. Ngoài ra, Công an phường Phước Hòa còn tặng thêm sữa tươi, xúc xích và các loại bánh cho những gia đình có trẻ em. Trong ngày, Công an phường Phước Hòa cũng đã huy động Đoàn Thanh niên phường và 2 chủ quán sinh tố tham gia nấu rau má đậu tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch. 450 chai rau má đậu loại 500ml đã nhanh chóng được Công an phường Phước Hòa gửi tặng lực lượng công an, bộ đội, nhân viên y tế, dân quân tự vệ… đang làm nhiệm vụ tại 4 chốt trực kiểm soát phương tiện trên QL51 từ phường Mỹ Xuân đến xã Tân Hòa. (Minh Tâm)