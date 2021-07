TX.Phú Mỹ: Lấy mẫu xét nghiệm gần 1.000 người

* Cách ly tổ 14, 15 khu phố Phước Sơn, phường Phước Hoà theo Chỉ thị 16

Đến 19 giờ 30 phút ngày 5/7, Trung tâm Y tế TX.Phú Mỹ đã lấy mẫu xét nghiệm PCR cho gần 1.000 người. Tất cả người được lấy mẫu xét nghiệm là F2, F3 của F0 T.Đ.L (sinh sống tại tổ 15, khu phố Phước Sơn, phường Phước Hoà) và F0 T.V.H (ở phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa). Trong đó, ông T.Đ.L xác định PCR dương tính rạng sáng 5/7. ông T.V.H có kết quả PCR dương tính tối 4/7. Cả 2 trường hợp trên hiện đã được cách ly điều trị theo quy định.

Nhân viên Trung tâm Y tế TX.Phú Mỹ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân sinh sống quanh Chợ đầu mối Lam Sơn.

Theo ông Lê Văn Đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TX.Phú Mỹ, việc lấy mẫu xét nghiệm nhằm tầm soát trên diện rộng ca nghi nhiễm COVID-19. Phương pháp lấy mẫu gộp 10. Ngay trong đêm 5/7 Trung tâm Y tế TX.Phú Mỹ sẽ chuyển mẫu gộp về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm. Dự kiến sau 24 giờ sẽ có kết quả. Cũng theo ông Lê Văn Đoàn, qua rà soát còn 30 người liên quan đến 2 ca dương tính trên chưa đến khai báo để xét nghiệm. Ngày mai 6/7, Trung tâm sẽ tiếp tục lấy mẫu cho số còn lại.

* Cũng trong ngày 5/7, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ tổ 14 và tổ 15, khu phố Phước Sơn, phường Phước Hoà với 70 hộ gia đình, 242 nhân khẩu; yêu cầu cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ 14 và tổ 15, khu phố Phước Sơn, phường Phước Hòa cách ly theo Chỉ thị 16.

UBND tỉnh giao UBND TX.Phú Mỹ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thiết lập chốt kiểm soát, kiểm soát 24/24 toàn bộ hoạt động của 2 tổ dân cư trên theo đúng quy định, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội.

Tin, ảnh: TÂN HẢI