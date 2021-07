Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, từ ngày 5/7, tạm dừng cấp CCCD gắn chip cho người dân trên địa bàn huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện cho đến khi có thông báo mới. Đối với những CCCD gắn chip đã hoàn thiện, Công an huyện Xuyên Mộc sẽ chuyển về công an các xã, thị trấn để trả cho công dân theo quy định.

PHƯỚC AN