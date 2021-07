Thăm hỏi cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ

Chiều 21/7, đại diện Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Thượng úy Hoàng Văn Dương, cán bộ Công an xã Thắng Hải (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) bị thương khi thi hành nhiệm vụ, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa. Thừa ủy quyền của Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh chúc Thượng úy Hoàng Văn Dương mau chóng bình phục để sớm trở lại vị trí công tác tại địa phương.

Trước đó, như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin, khoảng 9 giờ ngày 15/7, Nguyễn Quốc Bảo (SN 1989, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) đi qua chốt kiểm dịch của xã Thắng Hải (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) nhưng không tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19. Khi có hiệu lệnh dừng xe, Bảo đã bỏ chạy, sau đó còn ép ngã xe 1 công an viên đuổi theo.

Thượng úy Hoàng Văn Dương được phân công phối hợp với chốt kiểm dịch số 2 liên hệ Công an ấp Phú Lâm, công an xã Hòa Hiệp phối hợp đến nhà đối tượng vận động Bảo ra làm việc, nhưng Bảo không chấp hành. Bảo cố thủ trong nhà, cùng cha ruột là Nguyễn Quốc Dũng (SN 1967) sử dụng dao rựa chống đối lực lượng chức năng. Bảo dùng dao chém 1 cán bộ công an nhưng trúng mũ bảo hiểm nên không gây thương tích. Sau đó, Bảo tiếp tục rượt đuổi lực lượng chức năng, chém Thượng úy Hoàng Văn Dương bị thương nặng ở cánh tay trái. Thượng úy Dương được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

LÊ NGUYỄN