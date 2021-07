Bắt đối tượng vi phạm phòng, chống dịch chém công an trọng thương

Chiều 16/7, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) chuyển hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Quốc Bảo (SN 1990, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) lên Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Nguyễn Quốc Bảo bị lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Công an huyện Hàm Tân bắt giữ vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc). Bảo là đối tượng dùng dao chém thương tích Thượng úy Hoàng Văn Dương (Công an xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân).

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 15/7, Bảo không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, điều khiển xe máy biển số 72G1-136.77 di chuyển từ hướng huyện Xuyên Mộc đi qua xã Thắng Hải (huyện Hàm Tân). Khi đến chốt kiểm soát y tế số 2 đặt tại thôn Suối Tứ (xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân) Bảo bị lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra vì vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Bảo không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng xã Thắng Hải, tuy nhiên đi được một đoạn thì bị cán bộ trong chốt kiểm soát y tế số 2 đang đi tuần tra chặn lại. Bảo dừng xe lấy trong cốp ra 1 con dao và chạy đến đâm thẳng vào người anh Đoàn Trường Sơn, cán bộ tư pháp hộ tịch xã Thắng Hải, nhưng rất may anh Sơn tránh kịp. Ngay sau đó, Bảo quay đầu xe chạy về nhà (ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp) để trốn.

Nhận được tin báo, Thượng úy Hoàng Văn Dương, Công an xã Thắng Hải (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) cùng lực lượng chốt kiểm soát y tế, Công an xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) đến địa phương vận động, mời đối tượng Bảo lên làm việc, tuy nhiên Bảo đóng cửa cố thủ trong nhà.

Đến khoảng 12 giờ trưa ngày 15/7, Bảo bất ngờ mở cửa lao ra ngoài, dùng rựa chém loạn xạ vào lực lượng công an, trong đó chém 1 nhát gần đứt lìa cánh tay phải của Thượng úy Dương và làm 1 cán bộ công an xã Hòa Hiệp bị thương.Ngay sau đó, Thượng úy Dương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Gây án xong, Bảo tiếp tục cố thủ trong nhà và cùng cha liên tục khiêu khích, gây hấn với lực lượng chức năng. Mặc dù các cơ quan chức năng phát loa vận động, nhưng đối tượng Bảo đã lợi dụng sơ hở trốn khỏi nhà, nhưng Bảo bị bắt vào sáng 16/7 như đã nói ở trên. Cha của Bảo cũng đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

TRÍ NHÂN