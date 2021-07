Nhanh chóng, thuận tiện hơn nhờ nền tảng quản lý xét nghiệm

Giải pháp ứng dụng nền tảng quản lý xét nghiệm SAR-CoV-2 do Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 Quốc gia phối hợp cùng tập đoàn công nghệ BKAV xây dựng. Trước khi thí điểm tại TP. Vũng Tàu, phần mềm này đã được ứng dụng thành công trong công tác lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2 tại phường An Bình, TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và tại UBND quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh). Trước khi triển khai thí điểm tại TP.Vũng Tàu, Trung tâm Chính phủ điện tử, Cục Tin học hóa (Bộ TT-TT) đã tập huấn cho 40 cán bộ y tế của tỉnh BR-VT và những người làm phục vụ tại các điểm xét nghiệm để hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng.