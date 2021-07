An ninh trật tự được giữ vững

Ngày đầu toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các tuyến đường, khu vực công viên, bãi biển trên địa bàn vắng người qua lại. Lực lượng chức năng (công an, bộ đội, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ...) thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân nghiêm túc chấp hành Chỉ thị này.

Lực lượng CSGT Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra giấy tờ người lưu thông trên đường vi phạm Chỉ thị 16.

Sáng 19/7, phóng viên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu có mặt tại cảng cá Tân Phước (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), 1 trong 10 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến đường thủy do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với ngành Công an, Quân sự, Y tế, GT-VT, NN-PTNT thực hiện. Qua quan sát chúng tôi ghi nhận, các phương tiện và ngư dân ra vào cảng được lực lượng BĐBP và các cơ quan chức năng bố trí chỗ neo đậu phù hợp; kiểm soát chặt chẽ tại chỗ hoặc cơ động ra đến từng phương tiện tiếp cận thuyền viên để đo thân nhiệt và hướng dẫn thuyền viên lên chốt để lấy mẫu test nhanh.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cho biết, những ngày qua, đơn vị đã tăng cường lực lượng phối hợp ngành y tế, công an, quân sự tổ chức trực canh 24/24 để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào. Ðối với phương tiện trong tỉnh, cán bộ, chiến sĩ đối chiếu cẩn thận về khu vực hoạt động qua thiết bị giám sát hành trình để biết phương tiện hoạt động ở nào, rà soát từng tên thuyền viên trong danh sách xem có thay đổi gì so với số thuyền viên được đăng ký khi xuất bến hay không rồi mới được lên bờ xét nghiệm nhanh. Nếu toàn bộ ngư dân trên tàu đều âm tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng mới cho phép phương tiện bốc dỡ hải sản từ tàu xuống cảng để tiêu thụ. Riêng trong sáng 19/7, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã đã kiểm soát 26 phương tiện với 295 thuyền viên, trong đó có 22 phương tiện trên địa bàn huyện Long Điền và 2 phương tiện trên địa bàn huyện Đất Đỏ, còn lại là phương tiện của các tỉnh Bình Thuận và Quảng Ngãi.

“Mặc dù kiểm tra, khai báo y tế và xét nghiệm nhanh tốn nhiều thời gian hơn ngày thường, song vì công việc đi đánh bắt dài ngày, khó tránh khỏi tiếp xúc với các tàu thuyền nước ngoài. Khi về bờ, mình lại tiếp xúc nhiều với các tiểu thương thu mua hải sản nên phải chấp hành để bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, anh Trần Lĩnh (ngư dân xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) chia sẻ.

Tương tự, mấy ngày qua, 10 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tuyến đường thủy trên địa bàn tỉnh do BĐBP tỉnh phối hợp với các lực lượng trực canh 24/24 tại các cửa sông, cửa lạch, cảng biển. Vào thời điểm thủy triều xuống, các phương tiện có trọng tải lớn dễ bị mắc cạn, dẫn đến khó khăn trong việc cập bến, lực lượng BĐBP chủ động tạo điều kiện cho chủ phương tiện sử dụng tàu nhỏ để vận chuyển ngư dân và hải sản lên bờ. Tuy nhiên công tác kiểm soát, khai báo y tế và xét nghiệm nhanh vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt.

Ngoài lực lượng BĐBP tỉnh, trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16, tại TP.Vũng Tàu ngoài lực lượng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tăng cường tại các địa điểm phong tỏa và khu cách ly tập trung, 100% CBCS còn lại trực tại đơn vị trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng huy động lực lượng khi có yêu cầu. Lực lượng CSGT và Trật tự thành lập các tổ tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực nội ô, nhất là khu vực có địa điểm đang áp dụng biện pháp phong tỏa. Bên cạnh đó, Công an các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Còn tại huyện Đất Đỏ người dân nghiêm chỉnh chấp hành việc thực hiện Chỉ thị 16. Thượng tá Võ Tài Quốc, Trưởng Công an huyện Đất Đỏ cho biết, trước khi Chỉ thị 16 có hiệu lực, lực lượng công an huyện, xã và thị trấn phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương tuyên truyền rộng rãi đến các tổ dân cư. Trong sáng 19/7, lực lượng CSGT và công an các xã, thị trấn tuần tra lưu động nhắc nhở người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết và thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. “Trong ngày đầu, lực lượng tuần tra chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở người dân. Hầu hết những người đi chợ đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, đứng khoảng cách khi mua hàng”, Thượng tá Võ Tài Quốc nói.

Còn Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng Công an huyện Long Điền cho biết, công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra lưu động vào các giờ cao điểm để tuyên truyền, nhắc nhơ người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Bên cạnh đó, công an huyện phối hợp với các ban, ngành đoàn thể thành lập các tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng đến tận các tổ, khu dân cư để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng, chống dịch. “Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tuần tra lưu động xử lý nghiêm các trường hợp ra ngoài không cần thiết. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình, đối tượng đặc biệt là các đối tượng nghiện ma tuý để bảo đảm ANTT trong thời gian giãn cách”-Thượng tá Nguyễn Văn Tân nói.

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường nội ô thành phố và nông thôn, xử lý nghiêm các trường hợp ra khỏi nhà không tuân thủ nguyên tắc 5K cũng như các trường hợp không có lý do chính đáng theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, đầu cơ nâng giá, những vi phạm về hạn chế hoạt động của các cơ sở kinh doanh và lợi dụng không gian mạng để đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc công tác phòng chống dịch để gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Đồng thời, tiếp tục đảm bảo tốt an ninh trật tự các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung, các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh. “Người dân cần thực hiện nghiêm túc các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ để chung tay phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh”-Đại tá Nguyễn Văn Thời nói.

Bài, ảnh: VĂN ANH – MINH NHÂN