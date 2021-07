Những chuyến xe chở yêu thương

Đó là chuyến xe của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phước Hòa (TX. Phú Mỹ) chở nhu yếu phẩm đến với những xóm nghèo dưới chân núi, những khu nhà trọ cho công nhân, người bán vé số…

Trung tá Nguyễn Ngọc Vũ phát nhu yếu phẩm cho những hộ công nhân, lao động phổ thông thất nghiệp trong mùa dịch.

Ngày 16/7, chuyến xe thứ 7 của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phước Hòa xuất phát từ giáo xứ Hải Sơn. Chiếc xe bán tải 1,5 tấn chất đầy rau, củ, quả, thịt, trứng, dầu ăn, nước mắm, nước tương và gạo để mang đến với bà con xóm nghèo dưới chân núi Ông Trịnh (thuộc phường Phước Hòa).

Người lái xe chở đoàn là Trung tá Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng Công an phường Phước Hòa. Vừa lái xe, Trung tá Nguyễn Ngọc Vũ vừa chia sẻ, do nắm kỹ địa bàn phường Phước Hòa nên lực lượng Công an phường biết rõ những khu dân cư, xóm nghèo, những hộ gia đình đang gặp khó khăn trong mùa dịch. Vì vậy, từ ngày 6/7 anh đã kêu gọi các đảng viên trong cơ quan, mạnh thường quân đóng góp. Tài chính đến đâu thì lo mua nhu yếu phẩm đến đó để mở những “chuyến xe đặc biệt”, mang nhu yếu phẩm đến tận tay người nghèo. “Không nhất thiết là một ngày nào cố định trong tuần hay cuối tuần, cứ mọi người đóng góp được kha khá là đi. Đến nay chúng tôi đã thực hiện được 7 chuyến với 900 phần quà, trong đó có 3 chuyến đưa nhu yếu phẩm vào xóm nghèo dưới dân núi Ông Trịnh. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, nước tương, nước mắm, dầu ăn, trứng hoặc thịt, trị giá 300-350 ngàn đồng/phần”, Trung tá Nguyễn Ngọc Vũ nói.

3 xóm nhỏ dưới chân núi Ông Trịnh hiện ra trước mắt chúng tôi lụp xụp, tạm bợ. Dừng xe vào một góc bên rừng tràm, anh Vũ nhanh chóng mang thêm một lớp kính chống giọt bắn rồi leo lên băng tải phía sau, cùng lực lượng dân quân, tổ dân phố soạn các phần quà phát cho người dân. Thấy xe của Công an phường Phước Hòa đến, các hộ dân đứng xếp hàng, giãn cách chờ đến lượt mình được nhận. Anh Tạ Văn Thế, công nhân làm đá ở xóm núi cho biết, bình thường mỗi ngày làm công anh được 250 ngàn đồng/ngày nhưng khi dịch bệnh, vật liệu xây dựng không vận chuyển tiêu thụ được, mỏ đá giãn bớt công, cuộc sống của người lao động vì thế càng khó khăn. “Nhờ có những chuyến xe chở nhu yếu phẩm của Công an phường Phước Hòa đến đây, chúng tôi đã vơi bớt nỗi lo về bữa ăn hàng ngày khi công việc đang tạm phải nghỉ”, anh Thế nói.

150 phần quà đã hết trong chốc lát, anh Vũ lại điện thoại về cơ quan “chuẩn bị thêm cho anh 50 suất nữa, cứ ứng tiền của anh trước mua đi rồi tính sau” để bảo đảm không gia đình nào không có gạo để ăn, không có nhu yếu phẩm để sử dụng. Gửi lại những phần quà cho tất cả mọi người, chuyến xe lại tiếp tục rời đi, đến với những hoàn cảnh khác. Đó là những người lao động tự do tại các xóm trọ, là những người bán vé số đang phải tạm ngừng công việc, là những hộ gia đình đang cách ly tại nhà… Dọc đường gặp bà Lê Thị Hoa, xe dừng lại tặng bà một suất quà. Bà Hoa cho biết, bà năm nay đã 75 tuổi, không nhà nên được phường cho ở tạm nhà xứ Lam Sơn. “Bình thường tôi đi bán vé số, nhưng nay đã nghỉ bán để phòng dịch. Tiền dành dụm cũng hết, giờ không còn gì để ăn. May quá được các chú công an cho gạo, dầu ăn, nước mắm, trứng... Với chừng này, đủ để ăn trong 10-15 ngày”, bà Hoa rơm rớm nước mắt. Xe rời đi vẫn còn nghe tiếng bà Hoa ríu rít nói lời cảm ơn.

Những phần quà nhỏ cứ như vậy mà được đưa đến tận tay cho người khó khăn. Mỗi người một tay, một nhiệm vụ, mọi thứ đều xuất phát từ sự tự nguyện, nên dù có đi bao xa, mồ hôi ướt đẫm thêm bao nhiêu, họ vẫn tiếp tục. “Những ngày cách ly toàn tỉnh, với những hộ nghèo lại càng khó khăn hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân đóng góp để có thêm nhiều chuyến xe đặc biệt như vậy đến với dân”, Trung tá Nguyễn Ngọc Vũ cho biết.

Bài, ảnh: QUANG VŨ