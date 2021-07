Kiểm soát dịch bệnh từ cửa ngõ vào địa phương

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công an tỉnh và công an các địa phương đã tăng cường lực lượng, triển khai các giải pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch nhằm ngăn ngừa dịch lây lan.

Lực lượng y tế tại chốt Quốc lộ 56 kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 của người điều khiển phương tiện qua chốt.

KIỂM SOÁT CHẶT NGƯỜI VÀO TỈNH

Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy nửa tháng (từ ngày 28/6 đến ngày 12/7), toàn tỉnh BR-VT đã ghi nhận 64 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị và công an huyện, thị, thành phố cập nhật tình hình, rà soát và kịp thời bổ sung các giải pháp phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an TX.Phú Mỹ cho biết, TX. Phú Mỹ nằm ở cửa ngõ của tỉnh BR-VT. Thị xã có 3 phường, xã giáp ranh với tỉnh Đồng Nai gồm: Mỹ Xuân, Hắc Dịch, Sông Xoài và tuyến QL51 đi qua. Địa phương đã thành lập 13 chốt kiểm soát dịch trên các đường mòn, đường nhánh tại các địa bàn giáp ranh tỉnh Đồng Nai và đường vào KCN Mỹ Xuân A. Ngoài ra, QL51 qua địa bàn còn có 3 chốt kiểm soát dịch của tỉnh. Các chốt này kiểm soát chặt người và phương tiện, hạn chế mức thấp nhất sự lây truyền, xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn tỉnh, đồng thời kịp thời rà soát, thống kê, yêu cầu người về từ vùng dịch cách ly y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản số 5389/BYT-MT ngày 7/7/2021.

Tương tự, từ ngày 30/6, TP. Vũng Tàu đã thành lập 3 chốt kiểm tra liên ngành kiểm soát về khai báo y tế và hoạt động giao thông tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Có mặt tại chốt kiểm tra y tế khu vực cầu Cửa Lấp (giáp ranh huyện Long Điền và TP. Vũng Tàu) lúc 15 giờ 30 phút ngày 11/7, chúng tôi ghi nhận người và phương tiện đổ về Vũng Tàu khá đông. Thế nhưng, lực lượng liên ngành phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, vừa ra hiệu lệnh dừng xe, vừa yêu cầu, hướng dẫn người dân khai báo y tế. Đại úy Ngô Đình Nhất, Đội CSGT và Trật tự Công an TP. Vũng Tàu trực tại chốt cho biết, qua quá trình kiểm tra chưa phát hiện các trường hợp có dấu hiệu ho, sốt.

NÂNG CAO MỨC ĐỘ PHÒNG DỊCH

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ ngày 12/7, tỉnh BR-VT không tiếp nhận người về từ những nơi đang áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (trừ những trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cấp cứu, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chở vật liệu sản xuất). Do vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) tiếp tục chủ trì phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở GT-VT, các đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức vận hành tốt các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ đường bộ ra vào tỉnh.

Công an tỉnh yêu cầu lực lượng công an phối hợp với các đơn vị liên quan kiên quyết không cho những trường hợp xe và người không bảo đảm an toàn phòng, chống dịch vào địa phương. Đồng thời, Công an tỉnh bố trí thêm 2 tổ công tác tại các chốt, kéo dài lực lượng trên tuyến đường kiểm soát, bảo đảm không để ùn tắc giao thông và kiểm soát chặt chẽ, không để trường hợp nào không đảm bảo an toàn đi qua chốt. Ngoài ra, Công an tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai tốt công tác phòng dịch tại các chốt kiểm soát trên tuyến đường thủy, tại bến cảng và cảng thủy nội địa theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các cơ sở giam giữ thuộc Công an tỉnh cũng đã chuẩn bị kịch bản, phương án đáp ứng với các cấp độ dịch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ và tuyệt đối không để đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để gây rối, bỏ trốn, vi phạm nội quy. Còn ở các địa phương, mỗi ngày công an các huyện, thị xã, thành phố (trừ Công an huyện Côn Đảo) đều cử 2 cán bộ, chiến sĩ lên các chốt kiểm soát trên QL51 để phối hợp nhận người từ vùng dịch về quản lý, theo dõi cách ly tại nhà theo tinh thần công văn số 8167/UBND-VP ngày 7/7/2021 (triển khai từ 7 giờ ngày 8/7) của UBND tỉnh.

“Lực lượng công an tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy của UBND tỉnh tại Công văn số 8106/UBND-VP ngày 6/7/2021 cũng như các quy định về phòng, chống dịch. Công an tỉnh yêu cầu lãnh đạo công an các địa phương chỉ đạo Đội Cảnh sát Quản lý hành chính, công an các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ người cư trú trên địa bàn, đặc biệt là quản lý người từ tỉnh khác, vùng có dịch đến”, Đại tá Bùi Văn Thảo thông tin thêm.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN