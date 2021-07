Tập trung vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế

Ngày 12/7, tại Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ Sáu. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, đồng thời cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn tập trung thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế. Trong ảnh: Sản xuất bóng tại Công ty TNHH Đông Phương (TP. Vũng Tàu). Ảnh: QUANG VŨ

GRDP TĂNG 5,89%

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, BR-VT đạt nhiều điểm sáng trong thu hút đầu tư, xây dựng Đảng và củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, điểm nhấn là bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) không tính dầu khí tăng 5,89%. Để đạt được mức tăng trưởng GRDP 7%/năm theo Nghị quyết đề ra là thách thức rất lớn trong bối cảnh dịch đang lan rộng.

“Thách thức của 6 tháng cuối năm là phải thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế. Do vậy, mọi chỉ đạo, điều hành, quyết định phòng dịch, giãn cách đều phải đặt mục tiêu bảo đảm sức khỏe cộng đồng làm nhiệm vụ hàng đầu”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động du lịch tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, khoảng 200 DN du lịch đã phải ngừng hoạt động.

Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện 25.177 tỷ đồng, đạt 41,58% so với Nghị quyết; công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công rất quyết liệt nhưng tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Đến ngày 30/6/2021, giá trị giải ngân vốn tỉnh quản lý mới đạt 25,11%; khởi công 21/61 dự án, còn 65 dự án chậm triển khai.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tỉnh đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới”.

NHIỀU GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TỒN TẠI

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các biện pháp nhằm thu hồi dự án chậm triển khai, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm an ninh-trật tự, xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Đặng, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án để phối hợp Sở KH-ĐT đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý. Trong đó, các sở, ngành, BQL các KCN tiếp tục rà soát xử lý 65 dự án chậm triển khai. UBND các địa phương theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn, rà soát cập nhật, bổ sung các dự án chậm triển khai phát sinh, xác định cụ thể nguyên nhân chậm của dự án; hệ thống từng nhóm vướng mắc và đề xuất phương án, kế hoạch xử lý. Đồng thời rà soát và kịp thời giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

Về kiểm soát ô nhiễm môi trường, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN-MT cho hay, trong 6 tháng đầu năm, các “điểm đen” về môi trường đã được tập trung xử lý. Hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh có chất lượng môi trường nước, không khí tốt. Tuy nhiên, còn tồn tại một số vụ ô nhiễm môi trường ở khu chế biến hải sản tại xã Tân Hải (TX. Phú Mỹ), đầm nước Cống số 6; cống thoát nước mưa của Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên có màu đen do ô nhiễm nặng. UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý và chấm dứt hoạt động các cơ sở chế biến hải sản gây ô nhiễm, tăng cường giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất còn lại; tổ chức quan trắc thường xuyên ở khu vực Cống số 6; giám sát toàn bộ hoạt động của Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên bằng camera; đầu tư hệ thống thu gom nước thải…

Ngoài ra, các đại biểu còn tập trung phân tích, đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính; công tác bồi dưỡng cán bộ, sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước; phát triển đảng viên; công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia phòng, chống COVID-19…

Trong chương trình làm việc, hội nghị cũng đã nhất trí thông qua dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh đề nghị các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục kiên định, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép “vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội”. Các đơn vị, người đứng đầu tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động, cơ quan, đơn vị, DN gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân an tâm, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tập trung chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính, bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục các giải pháp bảo đảm cân đối cung-cầu, bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho người dân; đồng thời có giải pháp kích thích tăng trưởng kinh tế khi dịch bệnh được kiểm soát.

“Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương cần nỗ lực tối đa trong công tác phòng, chống dịch, trên tinh thần chống dịch như chống giặc; huy động mọi nguồn lực để khống chế, dập dịch trong thời gian sớm nhất”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

MINH THIÊN