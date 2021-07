5 F1, 60 F2 liên quan đến ca bệnh ở huyện Long Điền đều âm tính

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đất Đỏ, tính đến 14 giờ ngày 2/7, liên quan đến ca bệnh ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, BCĐ đã truy vết được 5 F1, 60 F2 và 84 F3. Trong đó, huyện đã đưa 10 trường hợp gồm, 5 F1 và 5 F2 có nguy cơ cao đi cách ly tập trung. 10 trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Huyện cũng cách ly tại nhà 55 trường hợp, đồng thời lấy mẫu test nhanh và cho kết quả âm tính. BCĐ đã hướng dẫn 84 trường hợp F3 tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Bên cạnh việc truy vết, đưa các trường hợp nguy cơ cao đi cách ly tập trung, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đất Đỏ đã phong tỏa tạm thời toàn bộ khu vực ấp An Hải, xã Lộc An với 440 hộ/2.036 khẩu, triển khai 8 chốt tại các tuyến đường khu vực phong tỏa; phun khử khuẩn toàn bộ ấp An Hải. Đồng thời, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đất Đỏ đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn bộ người dân của ấp An Hải, xã Lộc An. Cụ thể, tính đến 14 giờ ngày 2/7 đã lấy mẫu 2.074 người và đã có 1.119 người có kết quả xét nghiệm âm tính.

BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đất Đỏ cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục điều tra truy vết F1, F2, F3 liên quan đến ca bệnh. Đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú đảm bảo đúng quy định; cập nhật kết quả xét nghiệm của các trường hợp đã lấy mẫu; chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực cần thiết để triển khai các phương án phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời; tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện để nâng cao cảnh giác, nhận thức của người dân, chấp hành nghiêm yêu cầu 5K.

ĐÔNG HIẾU