Hỗ trợ máy bay trực thăng chở hội đồng coi thi ra Côn Đảo

Ngày 2/7, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7895/UBND-VP đề nghị Công ty Trực thăng Miền Nam sắp xếp, bố trí chuyến bay Vũng Tàu-Côn Đảo-Vũng Tàu vào ngày 5/7 và ngày 9/7 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và chở Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ra Côn Đảo và ngược lại.

Trước đó, ngày 30/6, UBND huyện Côn Đảo đã có công văn đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Công ty Trực thăng miền Nam sắp xếp, bố trí chuyến bay vào ngày 5/7 từ Vũng Tàu ra Côn Đảo và một chuyến bay vào ngày 9/7 từ Côn Đảo về Vũng Tàu để chở 18 người trong Hội đồng coi thi, lực lượng công an làm công tác an ninh, thanh tra coi thi làm nhiệm vụ tại điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn huyện. Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tàu khách từ đất liền ra Côn Đảo cũng như các chuyến bay thương mại từ đất liền ra Côn Đảo và ngược lại đã tạm ngưng hoạt động từ đầu tháng 6/2021. Mọi hoạt động vận chuyển hành khách từ đất liền ra Côn Đảo và ngược lại đều phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Công ty Trực thăng Miền Nam.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh BR-VT có 22 điểm thi chính thức, trong đó có 1 điểm thi đặt tại Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Côn Đảo) với 90 TS, 4 phòng thi chính thức. Như những năm trước, đội ngũ làm công tác thi và đề thi của điểm thi này sẽ được vận chuyển bằng máy bay ra Côn Đảo trước khi kỳ thi diễn ra. Sau đó, toàn bộ bài thi sẽ được vận chuyển bằng máy bay vào đất liền khi kỳ thi kết thúc.

KHÁNH CHI