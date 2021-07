Hàng trăm phương tiện trên Quốc lộ 51 phải quay đầu

Kể từ 0 giờ ngày 9/7, TP. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, trong ngày 8/7, rất đông người dân từ TP. Hồ Chí Minh và các vùng có dịch đổ về BR-VT, gây áp lực đối với lực lượng tại các chốt kiểm soát liên ngành về khai báo y tế trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là Quốc 51.

Tuy nhiên, nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, tình trạng ùn tắc phương tiện đã không xảy ra. Công tác kiểm tra, khai báo y tế của người dân được bảo đảm. Trong quá trình kiểm tra, khai báo y tế, lực lượng liên ngành trên Quốc lộ 51 đã yêu cầu hàng trăm phương tiện quay đầu do người điều khiển (hoặc người ở trên phương tiện) không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Có mặt chỉ đạo công tác tại chốt kiểm soát liên ngành trên Quốc lộ 51, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 Công an tỉnh cho biết, ngay trong đêm 8/7, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng, cùng với lực lượng y tế, thanh tra giao thông đồng loạt thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát người vào tỉnh. Tại Quốc lộ 51, lực lượng chức năng đã bố trí thêm 2 chốt kiểm soát y tế bên cạnh 3 chốt đã có từ trước. Tại mỗi chốt, quân số được tăng lên gấp 3 lần so với bình thường. Lực lượng CSGT toàn tỉnh được huy động thực hiện phân luồng, chia tuyến, hướng dẫn lái xe thực hiện khai báo y tế đúng quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, công an các địa phương cũng đã bố trí lực lượng có mặt tại các chốt để nắm thông tin người dân thuộc địa phương mình nhằm lập danh sách và thực hiện các biện pháp quản lý cần thiết.

