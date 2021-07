- Bạn hiền đã ăn món “mì lướt ống” bao giờ chưa?

- Ủa, có món ăn đó hả?! Lâu nay tui chỉ mới ăn 3 món: mì thẩy, mì gõ, mì xào.

- Thiếu sót lớn! Thế còn các món “cơm lướt ống”, “khoai lang lướt ống”… đã ăn chưa?

- Cũng chưa! Mà này, ông… đố mẹo hả, tui thấy có cái gì đó sai sai.

- He he, chọc ông tí cho vui ấy mà. Những món mà tui vừa nói do những người làm công tác thiện nguyện nghĩ ra đấy. Họ làm để hỗ trợ những người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Bà con nào cần cứ việc tới mấy cây ATM lướt ống, xếp hàng nhận cơm, gạo, mì gói, khoai lang…

- Nghe nói đợt dịch lần thứ 4 này còn có “Tủ lạnh cộng đồng”, đựng thịt, cá, trứng, lạp xưởng, rau củ quả các loại?

- Phải! Phải để trong “tủ lạnh cộng đồng” thực phẩm mới bảo quản được lâu. Nó đúng nghĩa là cộng đồng, ai có thực phẩm gì thì đem tới bỏ vào, ai cần món gì có thể lấy để sử dụng. Nhờ nó mà những người bán vé số, nhặt ve chai, lao động bị mất việc làm… có đủ chất dinh dưỡng cho bữa ăn, vượt qua thời điểm khó khăn trong mùa dịch.

- Nghe mát lòng mát dạ quá. Qua đó mới thấy nghĩa đồng bào của dân mình thật sâu nặng!

- Nói vậy tui với ông ngoéo tay một cái.

- Ủa, ngoéo chuyện gì?!

- Còn gì khác ngoài chuyện góp công góp sức nấu những món “mì lướt ống”, “cơm lướt ống” hoặc tiếp tế rau quả, thịt, trứng cho mấy cái tủ lạnh cộng đồng.

- Sẵn sàng!

SÁU BẾN ĐÌNH