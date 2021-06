Học đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vừa qua, có 8 HS đạt danh hiệu thủ khoa của 7 môn chuyên. Trong đó, có 7 HS Trường THCS Nguyễn An Ninh và 1 HS Trường THCS Nguyễn Văn Linh (TP. Vũng Tàu). Bí quyết “kiến tạo” thủ khoa chính là sự nỗ lực của bản thân mỗi HS, việc truyền cảm hứng, động lực của người thầy và sự đồng hành của gia đình.

Em Phan Lê Minh Hiếu là thủ khoa chuyên Vật lý, đồng thời cũng là thủ khoa của toàn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và cô Vũ Thị Hương, GV bộ môn Vật lý, Trường THCS Nguyễn An Ninh.

THÀNH CÔNG LÀ KHI CỐ GẮNG HẾT MÌNH

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm nay, Trường THCS Nguyễn An Ninh có 166 HS trúng tuyển, chiếm tới hơn 44% số HS giành được “tấm vé” vào ngôi trường mơ ước. Đặc biệt, 7/8 thủ khoa các môn chuyên là HS Trường THCS Nguyễn An Ninh.

Là thủ khoa chuyên Vật lý, đồng thời cũng là thủ khoa của toàn kỳ thi với điểm số “cao ngất ngưởng” 46,25 điểm, em Phan Lê Minh Hiếu cho biết, sau khi hoàn thành các bài thi, em tự tin mình sẽ thi đậu nhưng không kỳ vọng sẽ trở thành thủ khoa của kỳ thi. Bởi với em, thành công là khi đã nỗ lực và cố gắng hết mình.

Cô Vũ Thị Hương, GV bộ môn Vật lý, Trường THCS Nguyễn An Ninh đánh giá, Minh Hiếu không chỉ là HS có tố chất mà em còn rất chịu khó học hỏi. Trong học tập, Hiếu luôn là một trong những HS hăng hái xung phong giải quyết những bài tập khó. Em đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, cách làm độc đáo trước những yêu cầu mà đề bài đưa ra. “Với những gì mà Hiếu thể hiện trong suốt quá trình học tập, bản thân tôi không bất ngờ với thành quả mà em đạt được!”, cô Hương nói.

Không chỉ nổi bật ở bộ môn Vật lý, Minh Hiếu còn học giỏi đều tất cả các môn. Trong kỳ thi vừa qua, em đạt 9,5 điểm môn tiếng Anh, 9 điểm môn Toán và 8,25 điểm môn Ngữ Văn, riêng môn chuyên, em đạt 9,75 điểm. “Bật mí” bí quyết học tập của mình, Minh Hiếu cho biết, trong tất cả các môn học, em đều chú trọng nắm vững, vận dụng nhuần nhuyễn kiến thức cơ bản rồi mới tìm kiếm, chinh phục các kiến thức nâng cao. Em ghi nhớ kiến thức trên cơ sở học hiểu chứ không phải học thuộc lòng. Ngoài kiến thức trong SGK, em tự tìm thêm tài liệu trong các cuốn sách tham khảo, các trang web học tập…

Em Nguyễn Vân Anh, HS Trường THCS Nguyễn An Ninh là thủ khoa chuyên tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Với Nguyễn Vân Anh, thủ khoa chuyên tiếng Anh, bí quyết học tập của Vân Anh là sự chăm chỉ và tự giác. Em có sở thích sưu tầm sách tham khảo và tự rèn luyện bằng cách đọc và làm thật nhiều bài tập để trau dồi và củng cố kiến thức. Riêng với môn tiếng Anh, Vân Anh thường xuyên đọc sách, đọc truyện, nghe các bản tin Tiếng Anh để vừa cập nhật thông tin, vừa rèn luyện kỹ năng. Bên cạnh đó, em luôn cố gắng nắm vững lý thuyết và vận dụng thật nhiều để khắc sâu những kiến thức đã học.

Em Phạm Tommy, HS Trường THCS Nguyễn Văn Linh là thủ khoa chuyên Tin học kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Dù rất yêu thích Tin học nhưng sang học kỳ 2 năm lớp 9, anh chàng thủ khoa có cái tên rất lạ Phạm Tommy, HS Trường THCS Nguyễn Văn Linh mới quyết định thi vào lớp chuyên Tin học. Chỉ luyện thi chuyên trong khoảng 2-3 tháng nhưng với tố chất và niềm đam mê vốn có, Tommy đã trở thành thủ khoa lớp chuyên Tin học. Tommy chia sẻ, để đạt kết quả cao trong học tập, đặc biệt là môn Tin học thì không thể xem nhẹ phần kiến thức căn bản. Từ những kiến thức nền tảng này, em tìm thêm tài liệu nâng cao từ nhiều nguồn như website, Facebook… để nâng cao trình độ. “Ngay cả khi làm bài, em cũng cố gắng làm chắc chắn những bài tập cơ bản rồi mới tìm hướng giải những bài tập nâng cao. Khi gặp bài tập khó, em xoay quanh những dữ kiện mà đề bài cho để đi tìm nhiều hướng giải quyết và cân nhắc để chọn cách tối ưu nhất”. Tommy cho biết thêm.

“KIẾN TẠO” THỦ KHOA

Nhiều năm nay, Trường THCS Nguyễn An Ninh là cơ sở giáo dục đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn. Hàng năm, khoảng 50% HS của trường trúng tuyển, nhiều em đạt danh hiệu thủ khoa, á khoa các môn chuyên. Cô Nguyễn Thị Sông Thương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh khẳng định, kết quả đạt được là do sự kết hợp giữa ba yếu tố: sự nỗ lực của HS, sự nhiệt huyết của GV và sự đồng hành của phụ huynh HS. Ngay từ năm lớp 6, nhà trường đã chú trọng phân luồng HS để các em có môi trường thuận lợi nhất nhằm phát triển phẩm chất, năng khiếu của mình. Ngoài việc học kiến thức, trong suốt 4 năm học, nhà trường còn trang bị cho các em kỹ năng mềm thông qua các chương trình trải nghiệm.

Bên cạnh giảng dạy theo thời khóa biểu chính khóa, GV các bộ môn thi tuyển sinh còn dành gấp 2-3 lần thời gian để ôn tập cho các em. Cùng với đó là các sáng kiến về “phòng học mở” (cho phép HS có thể tự do đăng nhập vào nghe giảng các môn học mà mình cần ôn luyện) hay sáng kiến GV chủ nhiệm hỗ trợ GV bộ môn ôn bài cho HS… Trong giai đoạn khó khăn HS phải tạm dừng đến trường do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các thầy cô vẫn tổ chức các tiết dạy trực tuyến một cách sáng tạo, hiệu quả.

Trường THCS Nguyễn Văn Linh cũng xếp thứ 2 toàn tỉnh về số lượng HS trúng tuyển THPT chuyên Lê Quý Đôn. Thầy Trương Văn Hổ, Phó Hiệu trưởng cho hay, ngoài việc lựa chọn HS có tư chất, nhà trường cũng đánh giá cao những em có tinh thần ham học, cầu tiến, không sợ thất bại, khích lệ các em mạnh dạn trải nghiệm các cuộc thi. Nhà trường cũng chú trọng việc lựa chọn những GV không chỉ giỏi chuyên môn mà còn tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Song song với đó, Ban Giám hiệu nhà trường và các tổ bộ môn xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường, không tạo áp lực nặng nề mà luôn tạo động lực để GV cống hiến hết mình. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường từng bước khởi sắc. Đây là năm thứ 2 liên tiếp trường có HS đoạt danh hiệu thủ khoa.

Với riêng từng môn học, GV bộ môn cũng có những bí quyết riêng để “kiến tạo” thủ khoa. Cô Lưu Tường Linh, HS bộ môn Tiếng Anh, Trường THCS Nguyễn An Ninh chia sẻ: “Khi truyền lửa được sự yêu thích môn học cho HS, các em sẽ không cảm thấy việc học là áp lực mà đó là niềm say mê”. Trong quá trình giảng dạy, cô Tường Linh luôn nắm bắt tâm lý các em để có sự thấu hiểu, sẻ chia, thường xuyên động viên, khích lệ các em bứt phá trong học tập. Kỳ thi năm nay, cô Vũ Thị Hà, GV bộ môn Sinh học, Trường THCS Nguyễn An Ninh đã bồi dưỡng 100% HS dự thi trúng tuyển, trong đó có 1 HS đạt danh hiệu thủ khoa. Theo cô Hà, ngay khi các em làm quen với môn học, cô đã gợi mở ý nghĩa cũng như những điều thú vị của môn học để bước đầu HS có sự yêu thích. Sau đó, cô tiếp tục sàng lọc, lựa chọn những em có đam mê và năng lực để tiếp tục bồi dưỡng. Bên cạnh kiến thức GV cung cấp, cô Hà luôn định hướng cho các tự học, tự tìm tòi.

KHÁNH CHI