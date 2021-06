- Công an Quảng Nam vừa phá đường dây số đề hàng trăm tỷ đồng do 2 “quý bà” cầm đầu.

- Chưa là gì so với đường dây lô đề do một “quý bà” điều hành bị Công an Hà Nội đánh sập vào tháng trước, trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.

- “Quý bà” không chơi thì thôi chứ một khi đã chơi thì cánh mày râu chạy theo không kịp. Đọc thống kê của công an mà hết hồn.

- Sao, “khủng” lắm hả?

- Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2021 tới nay, công an các địa phương triệt phá hàng chục ổ cờ bạc lớn mà đối tượng tổ chức, tham gia sát phạt là “quý bà”. Khả năng tổ chức, điều hành các sòng bạc của họ phải nói là… quỷ khốc thần sầu.

- Ông có vẻ rành chuyện sát phạt của “quý bà” quá hả?

- Báo chí đăng đầy ấy mà. Nhiều bà sử dụng mạng xã hội để thiết lập đường dây ghi lô đề. Một “quý bà” ở miền Tây thì có “sáng kiến” gầy sòng ở khu nhà hoang lúc nửa đêm để “né” công an. Một “quý bà”thì vầy sòng trên ghe, cho ghe trôi lững lờ trên sông. Nhiều sòng bài được canh gác cẩn mật, 2-3 lớp cửa sắt bảo vệ…

- Tinh vi kiểu gì cũng không thoát lưới công an. Ông coi loạt phim truyền hình “Cảnh sát hình sự” chưa?

- Coi rồi. Rất gay cấn, hấp dẫn! Mà sao ông lại hỏi vậy?

- Ông có khiếu viết kịch bản phim. Những tình tiết “gay cấn” như vừa kể, nếu đưa vào kịch bản phim, tui nghĩ hấp dẫn không thua phim “Cảnh sát hình sự” đâu ông à!

- ?!

SÁU BẾN ĐÌNH