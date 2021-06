Phải bảo đảm an toàn tuyệt đối ở mọi điểm thi

Sáng 28/6, kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm in sao đề và các điểm thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn, Trưởng BCĐ kỳ thi đánh giá cao nỗ lực của Sở GD-ĐT, các cơ quan liên quan và địa phương trong việc triển khai phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong điều kiện kỳ thi diễn ra đúng dự kiến (ngày 7 và 8/7/2021), việc bảo đảm an toàn phòng dịch là nhiệm vụ quan trọng đặc biệt.

Đoàn của Thanh tra Sở GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm thi THPT Nguyễn Khuyến (TP. Vũng Tàu).

Tại tất cả các điểm thi, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Tại điểm thi THPT Nguyễn Khuyến (TP. Vũng Tàu), ông Đoàn Vũ Công Hoài, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, điểm thi THPT Nguyễn Khuyến có 643 TS dự thi với 28 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng. Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhà trường đã phun khử khuẩn các phòng thi, bố trí 24 bộ bàn ghế, trang bị 1 chai dung dịch sát khuẩn, 1 hộp khẩu trang cho mỗi phòng thi và chuẩn bị 10 máy đo thân nhiệt. Nhà trường cũng đã huy động GV, nhân viên không làm công tác thi và lực lượng y tế địa phương hỗ trợ vòng ngoài trong thời gian diễn ra kỳ thi, thực hiện căng dây, bảo đảm việc thí sinh xếp hàng đúng vị trí giãn cách để đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Nếu phát hiện TS ho, sốt hoặc có yếu tố dịch tễ sẽ bố trí cho các em thi tại phòng thi dự phòng. Trước đó, tất cả đội ngũ làm công tác thi và TS dự thi phải thực hiện khai báo y tế.

Tương tự, tại điểm in sao đề thi, cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng đã được chuẩn bị chu đáo để bảo đảm an toàn, bảo mật. Trong 2 ngày 24 và 26/6, Sở GD-ĐT đã phối hợp với ngành y tế tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho 25 cán bộ làm công tác nhận đề thi, sao in đề thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tất cả đều cho kết quả âm tính, sẵn sàng vào nhiệm vụ.

Tại điểm in sao đề chuẩn bị bì đựng đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, điểm sao in đề thi là khu vực an toàn, biệt lập, bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Đặc biệt, khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt với 3 vòng cách ly độc lập, có đầy đủ phương tiện bảo mật trong suốt quá trình in sao đề thi. Các máy móc, thiết bị tại đây không gắn bộ phận thu phát và không nối mạng internet. Trong khu vực in sao đề thi không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại, trừ 1 điện thoại cố định có loa ngoài đặt tại vòng 2 được công an kiểm soát liên tục 24/24… Cùng với đó, tại 22 điểm thi, các điều kiện để tổ chức kỳ thi cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều chuẩn bị thêm 1 điểm thi dự phòng. Mỗi điểm thi dự phòng bố trí 1 Phó Hiệu trưởng trường sở tại, 20 cán bộ dự phòng, 2 bảo vệ. Tới ngày 7/7, nếu có điểm thi nào bị phong tỏa thì sẽ di dời về điểm thi dự phòng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, dự kiến diễn ra vào ngày 7 và 8/7/2021, tỉnh BR-VT có 13.195 TS đăng ký dự thi. Trong đó có 11.752 TS THPT, 1.124 TS GDTX và 319 TS tự do. Toàn tỉnh có 22 điểm thi chính thức với 563 phòng thi và 8 điểm thi dự phòng với 144 phòng thi.

Qua kiểm tra của đoàn, các điểm thi đều bảo đảm phương án an ninh, an toàn cho kỳ thi, hệ thống điện, nước, đèn, quạt hoạt động tốt, các điểm thi đã trang bị hệ thống camera giám sát, có máy phát điện dự phòng. Bàn ghế, phòng thi đúng quy cách. Các nhà trường đã lên kế hoạch phân công cho từng bộ phận hỗ trợ chuẩn bị chu đáo để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Đồng thời, xây dựng chương trình giảng dạy, kế hoạch chuyên môn theo hướng dẫn của ngành. Bên cạnh đó, ngành GD-ĐT đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, phụ huynh HS trong công tác tư vấn, phổ biến, quán triệt quy chế thi và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi THPT năm 2021…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn, Trưởng BCĐ kỳ thi cấp tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các trường và ngành GD-ĐT trong việc chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự phục vụ kỳ thi, sẵn sàng để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. “Tới đây, BCĐ kỳ thi cấp tỉnh sẽ đề xuất UBND tỉnh về việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho các TS tham dự kỳ thi cùng lực lượng làm công tác coi thi, chấm thi để bảo đảm an toàn phòng dịch trong thời gian kỳ thi diễn ra”, ông Trần Văn Tuấn nói.

Bài, ảnh: HOÀNG DƯƠNG