BÀ TRẦN THỊ NGỌC CHÂU, GIÁM ĐỐC SỞ GD-ĐT: Chủ động mọi điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Gần 13.300 thí sinh (TS) chuẩn bị bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang miệt mài ôn bài và hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà để “giữ sức khỏe sạch trước COVID-19”. Hơn 1.600 CB, GV, NV ngành GD-ĐT và các sở, ngành, địa phương được huy động tham gia công tác tổ chức kỳ thi đã và đang hối hả hoàn tất các phần việc được giao.

“COVID-19 là nỗi lo nhưng cũng chính là động lực để ngành GD-ĐT tỉnh nhà quyết tâm tổ chức thành công và an toàn kỳ thi năm 2021”, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT bày tỏ quan điểm khi trao đổi với Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

* Phóng viên: Thưa bà, chỉ còn 1 tuần lễ nữa là Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chính thức diễn ra. Các bậc phụ huynh và TS có thể yên tâm về sự chuẩn bị các giải pháp tổ chức kỳ thi đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh?

- Điều đó sẽ được khẳng định qua kết quả làm việc và ghi nhận của các đoàn kiểm tra vào sáng nay, 28/6.

Đoàn kiểm tra của BCĐ Thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2021 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn làm Trưởng đoàn, cùng với các Đoàn kiểm tra của Thanh tra Sở GD-ĐT sẽ kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại 22 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Bộ GD-ĐT cũng tổ chức 6 đoàn kiểm tra gồm 56 thành viên tiến hành kiểm tra tại 62 tỉnh, thành phố theo đúng yêu cầu Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn trước đó, bảo đảm không chồng chéo.

Lực lượng ĐVTN tiếp sức cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại điểm thi Trường THPT Minh Đạm (huyện Long Điền). Ảnh: MINH THANH

* Cụ thể là kiểm tra những nội dung gì, thưa bà?

- Có khá nhiều nội dung và có những tiêu điểm cụ thể. Đó là kiểm tra công tác tuyên truyền về kỳ thi; việc phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương để chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi. Kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch dạy học, ôn tập, đánh giá xếp loại HS; tổ chức cho HS đăng ký dự thi; chuẩn bị hồ sơ cho TS dự thi. Kiểm tra việc tiếp nhận, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phục vụ kỳ thi. Kiểm tra việc thành lập BCĐ, thành lập hội đồng thi và các ban liên quan tại thời điểm thanh tra, kiểm tra. Kiểm tra phương án bố trí các điểm thi và thành lập các điểm thi; Phương án nhân sự tham gia và triển khai các khâu tổ chức kỳ thi; Công tác phổ biến, quán triệt và tập huấn Quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi theo thẩm quyền. Đặc biệt là kiểm tra việc chuẩn bị hồ sơ thi; cơ sở vật chất, phương án, phương tiện, thiết bị bảo đảm an ninh, an toàn tại nơi in sao đề thi, bảo quản đề thi, bài thi…

* Được biết ngành GD-ĐT theo dõi tiến độ chuẩn bị kỳ thi qua các báo cáo hàng ngày của các nhà trường?

- Vâng, cho đến giờ này, qua phản hồi từ các Phòng GD-ĐT và các địa phương, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai khá nhịp nhàng, chu đáo, đúng các quy định của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT. Các nhà trường cũng đã triển khai công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Sở GD-ĐT, của ngành y tế, của chính quyền địa phương.

Vào thời điểm này, vấn đề an toàn COVID-19 cho tất cả người tham gia kỳ thi là hết sức quan trọng. Tính an toàn cao và kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của kỳ thi. Việc tăng cường các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho HS lớp 12 và người làm công tác thi được thực hiện. Các trường đã làm tốt việc rà soát, theo dõi và báo cáo nhanh về Sở trước 17 giờ hàng ngày về cán bộ quản lý, GV, nhân viên và HS khối 12 có liên quan đến ca F0, F1, F2 mà ngành y tế đã thông báo và truy vết (nếu có).

Các trường cũng đã yêu cầu những người làm công tác thi, HS lớp 12 và những người thân ở cùng nhà tuyệt đối không đi ra ngoài tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất đi đến các nơi công cộng, tụ điểm vui chơi, hàng quán ăn uống… cho đến khi kỳ thi tốt nghiệp hoàn thành vào ngày 9/7.

TS tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại điểm thi THPT Trần Nguyên Hãn (TP. Vũng Tàu). Ảnh: HOÀNG DƯƠNG

* Tỉnh BR-VT cho đến thời điểm này vẫn là địa phương giữ được độ an toàn cao trong phòng chống COVID. Vậy thì kỳ thi sẽ được tổ chức ra sao, thưa bà?

- BR-VT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 ngày 7-9/7 - “Trong tình hình bình thường mới như hiện nay (không có HS F0, F1, F2)”. Tại 22 điểm thi chính thức đã bố trí 563 phòng thi, 42 phòng chờ và 22 phòng thi dự phòng. Ngoài ra, còn có 8 điểm thi dự phòng tại 8 huyện, thị xã, thành phố với 144 phòng thi, 37 phòng chờ để sẵn sàng đưa vào sử dụng khi có yêu cầu.

Đến nay, lực lượng làm công tác in, sao đề thi đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính 100%. Lực lượng này sẽ thực hiện cách ly theo quy định để bảo mật đề thi an toàn tại Ban Sao in đề thi từ ngày 29/6 đến khi kỳ thi kết thúc là ngày 9/7. Toàn bộ hệ thống camera phòng học thuộc chương trình giám sát quản lý, học tập của các nhà trường được ngắt chế độ hoạt động. Thay vào đó 22 camera giám sát công tác thi, bảo mật ở khu vực lưu đề và bài thi tại các hội đồng thi sẵn sàng kích hoạt 24/24 giờ và lưu trữ hình ảnh tư liệu 1 năm kể từ khi kỳ thi bắt đầu.

Hiện tại các điểm thi đã được chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế phòng dịch. Mỗi HĐT thành lập 1 tổ kiểm tra thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn tay, kiểm tra khẩu trang; hướng dẫn TS, PHHS thực hiện giãn cách, bảo đảm bên ngoài cổng trường không bị dồn ứ, tập trung đông người.

TS dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại điểm thi THPT Trần Hưng Đạo (TX. Phú Mỹ) kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Ảnh: MỸ LƯƠNG

* Trong tình hình dịch bệnh trong khu vực chưa thực sự hạ nhiệt, việc tổ chức các nghi lễ tại các hội đồng thi có gì khác biệt không, thưa bà?

- Chỉ đạo chung của cả nước và toàn tỉnh là các trường THPT không tập trung học sinh tổ chức tổng kết năm học. Chúng ta cũng không tổ chức khai mạc kỳ thi để tránh tụ tập đông người. Mặt khác, các hội đồng thi đều phải chuẩn bị đầy đủ các biển chỉ dẫn, phân công GV, nhân viên phân luồng, hướng dẫn TS về phòng thi ngay khi vào cổng trường tránh tình trạng TS tụ tập trong sân trường.

BR-VT đã có kinh nghiệm tổ chức kỳ thi THPT từ khi dịch bùng phát năm 2020, nên đến thời điểm này đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, công tác phòng chống dịch, công tác giữ gìn an ninh trật tự. Thời gian vừa qua, HS và cả phụ huynh cũng đã làm quen với việc học online, cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, tự tin, thoải mái khi làm bài, không e ngại yếu tố dịch bệnh. Cho đến nay, theo báo cáo từ các địa phương, chưa xảy ra có các ca F0, F1, F2. Tuy vậy, rút kinh nghiệm từ kỳ thi THPT 2020, Sở GD-ĐT và các địa phương đã tổ chức lực lượng đón tiếp TS ở khu vực cổng vào hội đồng thi, như bố trí chỗ để xe, giăng dây và đặt biển báo khu vực dành riêng cho TS, thực hiện giãn cách theo quy định, khử khuẩn tay trước khi vào phòng thi.

Được biết, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã chỉ đạo thành lập 22 đội hỗ trợ TS với 220 ĐVTN tham gia. Lực lượng này sẽ hỗ trợ đưa đón các TS không có xe đi đến điểm thi. Hướng dẫn giãn cách TS bên ngoài hội đồng thi, phối hợp đo thân nhiệt TS, cung cấp nước uống, đồ dùng học tập. Phối hợp với công an địa phương thực hiện công tác bảo đảm an toàn, trật tự khu vực thi. Công an tỉnh cũng đã phân công lực lượng CSGT ra quân hỗ trợ thông tuyến chống tắc đường và bảo đảm ATGT trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi.

Tôi cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT là hết sức quan trọng đối với HS và cả thầy cô giáo các nhà trường. Đến thời điểm này phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm về công tác chuẩn bị của lãnh đạo địa phương, ngành giáo dục cho kỳ thi này. Các bậc phụ huynh nên quan tâm nhiều hơn đến việc giữ gìn sức khỏe cho con em, nhắc các em học tập ôn luyện vừa sức, chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết: Giấy CMND hoặc thẻ CCCD để xuất trình nhận thẻ dự thi; dụng cụ học tập; đưa TS đến dự thi đúng giờ và động viên các em có tâm lý thoải mái khi đến dự thi.

* Xin cảm ơn bà!

NGỌC MINH (Thực hiện)