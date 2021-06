Ngày 24/6, Hội CCB huyện Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, giai đoạn 2016-2021.

Hội nghị đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh về việc chỉ định bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Hội CCB huyện Xuyên Mộc, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong giai đoạn 2016-2021 thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được các cấp hội CCB trong huyện Xuyên Mộc triển khai thực hiện tích cực, sâu rộng bằng nhiều hình thức và các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Hiện Hội không còn hộ nghèo, số hộ khá và giàu hiện có 1.059 hộ, tăng 238 hộ so với năm 2016. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên làm chủ doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, chủ gia trại, hộ kinh doanh sản xuất quy mô ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm cho nhân dân trong huyện và con em CCB, đóng góp vật chất cho gia đình và xã hội, được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Phong trào “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” được hội viên tích cực tham gia. Cán bộ, hội viên CCB toàn huyện đã đóng góp 174 triệu đồng, hiến 22.590m2 đất và 1.136 ngày công để làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi. Vận động hội viên và nhân dân xây dựng mô hình “Ánh sáng an ninh” được hơn 7km. Bên cạnh đó, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi cũng đã góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó đồng đội, thúc đẩy hoạt động tình nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách và xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Trong 5 năm Hội đã tặng 32 căn nhà tình nghĩa cho hội viên, với tổng trị giá 1,35 tỷ đồng. Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình hội viên khó khăn với giá trị hàng trăm triệu đồng…

Nhân dịp này, Hội CCB huyện tặng Giấy khen cho 5 tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021.

NGUYỄN THẮNG