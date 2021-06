Chốt chặn quan trọng trong phòng, chống dịch ở khu dân cư

Kết nối người dân với chính quyền và cơ quan y tế ở địa phương, tuyên truyền, vận động, nhắc nhở đến từng người, từng nhà nâng cao ý thức chấp hành, phòng chống dịch… là những kết quả đáng ghi nhận của các Tổ giám sát và tuyên truyền COVID-19 cộng đồng, gọi tắt là tổ giám sát cộng đồng (GSCĐ) ở khu dân cư.

TGSCĐ khu phố 5, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

GÕ CỬA TỪNG NHÀ ĐỂ TUYÊN TRUYỀN

Thời gian này, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành lân cận BR-VT, một ngày của anh Nguyễn Văn Tủ, bảo vệ dân phố khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ như... dài thêm. Ngoài công việc trực bảo vệ ở khu phố, anh Tủ còn tham gia công tác phòng, chống dịch ở địa phương. Là thành viên tích cực của TGSCĐ của khu phố, anh xông xáo cùng các lực lượng chức năng ở địa phương đến “gõ cửa” từng nhà để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

Khu phố Ông Trịnh là địa bàn có nhiều công nhân lao động sinh sống tại các nhà trọ, họ thường đi làm cả ngày, chủ nhà trọ cũng hay đi vắng nên anh Tủ phải tranh thủ những buổi tối đến gặp người dân để tuyên truyền, nhắc nhở. Anh Tủ nhẩm tính đã đến 32 nhà trọ với hơn 100 phòng trọ để tuyên truyền đến người dân, công nhân lao động đeo khẩu trang, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khu nhà ở, hạn chế đi xa khỏi địa phương để tránh lây lan dịch bệnh. Với những trường hợp người dân đi về từ ngoại tỉnh, anh thuyết phục họ đi khai báo y tế. Đã có khoảng 30 người dân ở khu phố Ông Trịnh đi về từ ngoại tỉnh sau khi được TGSCĐ tuyên truyền, thuyết phục đã đi khai báo y tế cẩn thận.

Kể về cách để theo dõi, giám sát chặt chẽ người dân chấp hành công tác phòng, chống dịch, anh Tủ cho hay, tổ không chỉ hoạt động độc lập mà còn kết nối với người dân ở khu dân cư. Vì vậy, khi có người dân thông báo những trường hợp hộ dân có khách lạ đến thăm hay người đi xa về, không kể đêm hôm, anh đến tìm hiểu, nhắc nhở họ khai báo y tế hoặc giám sát việc cách ly tại nhà khi có yêu cầu.

Bà Huỳnh Thị Tài, tổ 5, khu phố Ông Trịnh có 30 phòng trọ cho thuê. Bà Tài cho biết, thời gian qua, bà được lực lượng phòng, chống dịch ở khu phố, trong đó có anh Tủ đến tuyên truyền, nhắc nhở về công tác phòng, chống dịch. Qua đó, bà đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, tuyên truyền lại đến người thuê trọ việc đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đồng thời, bà cho phun khử khuẩn, phun thuốc diệt muỗi toàn bộ 5 dãy nhà trọ của mình.

Tương tự, các TGSCĐ tại các địa phương khác đã và đang tích cực chung tay cùng chính quyền địa phương giữ gìn sự bình yên cho người dân trong mùa dịch. Bà Nguyễn Thị Sử, tổ trưởng TGSCĐ tổ dân cư số 5 (khu phố 5, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa), những ngày qua, đã cùng thành viên TGSCĐ đến từng nhà người dân, các hộ buôn bán tạp hóa, nước giải khát, ngư dân đánh bắt hải sản ven sông Dinh để nhắc nhở việc đeo khẩu trang, không tụ tập, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, hạn chế đi ra ngoài trong tình hình dịch diễn biến căng thẳng. Hình ảnh bà Sử sáng sớm hay đêm hôm đi tuyên truyền công tác phòng, chống dịch đến 53 hộ dân ở địa phương khá quen thuộc. Qua đó, tình cảm giữa người dân và cán bộ dân cư cũng thêm gắn bó, khăng khít. “Người dân chấp hành khá tốt công tác phòng, chống dịch. Nhiều người phát hiện có người dân đi xa về còn chủ động báo với tôi để theo dõi”, bà Sử nói.

LAN TỎA ĐẾN TỪNG KHU DÂN CƯ

Anh Nguyễn Văn Tủ, bảo vệ dân phố khu, thành viên TGSCĐ khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến chủ nhà trọ.

Tại huyện Long Điền, thành viên TGSCĐ được lựa chọn là những người có uy tín trong khu dân cư. Điển hình như 114 thành viên của 38 TGSCĐ xã An Ngãi là cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn thanh niên, hội Cựu Chiến binh, tổ trưởng tổ dân cư, người dân... nhanh nhẹn, nhiệt tâm tham gia hoạt động vì cộng đồng. Họ nắm rõ địa bàn dân cư, theo dõi, giám sát chặt chẽ người dân. Từ nguồn tin của địa phương, họ tích cực nắm thông tin, truy vết, giám sát những người thuộc diện F1, F2, F3, F4. Bà Trần Thị Bích Ngọc, công chức Văn hóa-xã hội xã An Ngãi cho biết, tính từ ngày 27/4 đến 22/6, xã có 8 trường hợp F1 đã đưa đi cách ly tập trung; 71 trường hợp F2, 52 trường hợp F3, 26 trường hợp F4 cách ly tại nhà; 262 người đi về từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; có 383 người đã thực hiện khai báo y tế. Trong số đó, có khoảng 50% trường hợp được các TGSCĐ ở khu dân cư phát hiện, báo lên các lực lượng chức năng.

Xác định vai trò là cầu nối hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch ở cơ sở, 7, xã thị trấn của huyện Long Điền đã thành lập 585 TGSCĐ với gần 1.600 thành viên. Huyện đã chủ động bồi dưỡng kiến thức cho thành viên các TGSCĐ nâng cao hiệu quả hoạt động. Ông Lê Văn Sơn, tổ trưởng tổ dân cư số 1, tổ trưởng TGSCĐ tổ 1, ấp An Hòa, xã An Ngãi, huyện Long Điền được Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền tập huấn, trang bị kiến thức về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ông cũng nắm vững thông tin về diễn biến của dịch COVID-19 trong nước và tại địa phương để kịp thời tuyên truyền cho bà con nâng cao ý thức chấp hành phòng, chống dịch. Ngoài ra, ông cũng được chính quyền địa phương ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 để được an toàn, yên tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Anh Nguyễn Văn Tủ, bảo vệ dân phố khu, thành viên TGSCĐ khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến chị Nguyễn Thị Hồng (chủ nhà trọ tại tổ 1, khu phố Ông Trịnh).

Tại huyện Đất Đỏ, để bảo đảm công tác tuyên truyền, theo dõi diễn biến tình hình của hơn 19.400 hộ gia đình trên toàn huyện, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã chỉ đạo thành lập 366 TGSCĐ tại 40 ấp, khu phố. Mỗi tổ từ 2-3 thành viên gồm bí thư, phó bí thư chi bộ; tổ trưởng, phó các tổ dân cư; ban công tác Mặt trận khu dân cư; chi hội trưởng, chi hội phó các hội, đoàn thể, dân quân, mỗi tổ phụ trách từ 40 - 90 hộ gia đình. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, các TGSCĐ đã tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện tốt yêu cầu “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Qua đó, các tổ đã nắm thông tin, phát hiện kịp thời và báo cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế những trường hợp hộ gia đình có người từ địa phương khác về lưu trú. Đến nay, các tổ đã truyền, hướng dẫn cho hơn 1.300 lượt người từ nước ngoài và đi về từ ngoại tỉnh đến Trạm Y tế xã, thị trấn khai báo y tế. Ngoài ra, các tổ đã tuyên truyền, vận động nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho hơn 5.000 lượt người; vận động hơn 600 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở lưu trú ... thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; giám sát chặt chẽ 37 trường hợp thực hiện cách ly y tế tại nhà, đảm bảo người được cách ly không vi phạm quy định.

Nhiệm vụ của TGSCĐ: Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch tại từng hộ gia đình; hỏi, giám sát, phát hiện và báo ngay cho chính quyền địa phương và y tế tuyến xã những trường hợp nghi mắc COVID-19 phát hiện được tại các hộ gia đình; phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự giác khai báo y tế, không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; trợ giúp chính quyền và cơ quan y tế truy vết F1, F2 khi có ca bệnh liên quan ở địa bàn phụ trách; thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với khả năng do Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch cấp xã, thị trấn phân công. (Theo Quyết định số 3986/QĐ-BYT, ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế) Toàn tỉnh có 4.808 TGSCĐ với 14.723 thành viên đang hoạt động tại 82 xã, phường, thị trấn. Mỗi tổ có từ 3-4 thành viên, là cán bộ tổ, thôn, khu phố, các đoàn thể, tình nguyện viên tại khu dân cư và trung bình phụ trách từ 30-50 hộ gia đình. Đến nay, có 2.977 người là thành viên các TGSCĐ đã được tiêm vắc xin COVID-19, đạt tỉ lệ 20,2%. (Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh)

Theo tìm hiểu từ các địa phương, thành viên các TGSCĐ chủ yếu là những người lớn tuổi, họ làm việc tự nguyện, hỗ trợ tốt cho chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Họ thường phải làm việc ngoài giờ, tuy nhiên, ngoài việc được tiêm vắc xin COVID-19, họ chưa được hưởng chế độ phụ cấp nào. Vì vậy, họ cần được “tiếp sức” từ chính quyền địa phương để bảo đảm điều kiện phòng, chống dịch.

