HDBank tiếp nhận đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin

Ông Nguyễn Gia Hồng, Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank), Chi nhánh Vũng Tàu cho biết: HDBank đã được Bộ Tài chính, Kho Bạc Nhà nước chấp thuận là ngân hàng tiếp nhận nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của cá nhân, tổ chức, DN trong và ngoài nước cho “Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19”. Theo đó, thông tin số tài khoản HDBank tiếp nhận đóng góp, ủng hộ cho Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 của Chính phủ gồm: Tài khoản nhận ủng hộ trong nước, tên tài khoản: Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19, số tài khoản tại HDBank: 686868 (VND, USD, EUR). Tài khoản nhận ủng hộ nước ngoài: Account name: Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019. Account number: 686868 (VND, USD, EUR). Beneficiary Bank: HOCHIMINH City Development Joint Stock Commercial Bank. Swift code: HDBCVNVX

Tất cả các giao dịch chuyển tiền đóng góp ủng hộ cho Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 của Chính phủ tại tài khoản nêu trên đều được HDBank hoàn toàn miễn phí.

PHAN HÀ